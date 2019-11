Anot M. Puidoko, Darbo partija jam yra, ko gero, vienintelis racionalus variantas kitų metų rudenį vyksiančiuose rinkimuose. Politikas tvirtina, kad su konservatoriais ar liberalais bendrų ideologinių vardiklių nėra, o štai neaiškią „darbiečių“ ideologinę liniją, svarsto jis, dar galima keisti. Politiko negąsdina „juodosios buhalterijos“ bylos šešėliai, krintantys šiai partijai. Jo teigimu, kur kas svarbiau yra tai, kad Darbo partija, „bebrams“ perbėgant pas „socialdarbiečius“, valosi. Tuo tarpu, sako M. Puidokas, į pareikštus kaltinimus korupcija galima pažiūrėti žmogiškai – atsakomybę permetant ne partijos įkūrėjui Viktorui Uspaskichui, bet „juodąją buhalteriją“ vedusiai buhalterei.

Buvęs „valstietis“ taip pat tvirtina, kad įsiliejęs į V. Uspaskicho vedamų „darbiečių“ gretas sieks kuruoti partinius reikalus Kauno skyriuje.

„Man labai svarbus pats regionas ir turėti galimybę tą regioną kuruoti bei prižiūrėti, vadovauti jam... tuomet galima ir komandiškai žiūrėti. Mano stipriausia vieta yra Kauno regionas“, – Eltai sakė M. Puidokas.

Jis teigė, kad susitarus dėl principų ir vertybių su „darbiečiais“, nejaučia baimės įsilieti ir į šios partijos struktūras.

„Jeigu nesi struktūriškai (įtrauktas. – ELTA) – tai kaip tu tą struktūrą atnaujinsi ir atšviežinsi“, – samprotavo Seimo narys.

M. Puidokas neslėpė turįs idėjų, kaip sustiprinti, pasak jo, aiškia ideologija pasigirti negalinčią partiją. Parlamentaro teigimu, jam jau pavyko įtikinti „darbiečius“, kad ideologinė linija yra reikalinga. M. Puidokas neslepia, kad sieks Darbo partijoje aktualizuoti tradicinės šeimos, ekologijos ar net sveikos gyvensenos klausimus.

„Jie („darbiečiai“. – ELTA) neturėjo ideologinės linijos. Dabar kalbantis su jais pavyko atrasti bendrą vardiklį, kad ta ideologinė linija reikalinga, kad reikalinga rimta rinkiminė programa, kad būtų išreikštos tradicinės šeimos vertybės, ekologija, socialinės atskirties mažinimas... nepaisant to, kad tai yra centristinė jėga, bet (svarbi. – ELTA) tradicinių vertybių linija, reikia, kad ji būtų ideologiškai nuosekli ir išlaikyta, kad nebūtų to blaškymosi“, – teigė jis.

Politikui aktualus pasirodė ir sveikos gyvensenos modelio, kurį, pasak jo, propaguoja V. Uspaskichas, politizavimas.

„Jei Viktoras pasisako, kad puoselėja sveiką gyvenseną, tai ir politinėje linijoje turi tai atsispindėti. Ne per draudimus, bet per edukaciją, per skatinimą“, – samprotavo M. Puidokas.

„Manau, kad bus labai įdomių dalykų toje programoje“, – patikino politikas.

Paklaustas, ar jam neatrodo atgrasus faktas, kad Darbo partijai teko trinti teismo suolą dėl „juodosios buhalterijos“ bylos, M. Puidokas siūlė į situaciją pažvelgti „žmogiškai“.





„Kadangi jam (V. Uspaskichui. – ELTA), kaip vadovui, nebuvo pripažinta, kad turėjo naudos, tai aš žiūriu ne tiek filosofiškai, kiek žmogiškai... Jeigu tu esi tam tikros organizacijos vadovas, tai negali žinoti visų detalių, kurias daro buhalteris“, – samprotavo M. Puidokas. Visgi, jo teigimu, svarbiausia šioje situacijoje yra tai, kad „darbiečiai“ sugebėjo apsivalyti nuo „bebrų“.

„Svarbu, kad šioje politinėje jėgoje neliko tų žmonių, su kuriais aš nenorėčiau kartu dirbti: tai Živilė Pinskuvienė, Gintaras Furmanavičius ir t.t. Tai įkvepiančiai atrodo. Teko matyti tą patį (Darbo partijos. – ELTA) Europos Parlamento sąrašą – tai nemažai jaunų žmonių. Tad išsigryninimas vyksta. Visi, kurie siekė tik postų, nuėjo į „socialdarbiečių“ gretas“, – kalbėjo jis, pridurdamas, kad Darbo partija, ko gero, jam yra vienintelis optimalus ir racionalus pasirinkimas vyksiantiems Seimo rinkimams.

„Į rinkimus eiti su tokia politine jėga, kuri iš viso neturi galimybės nieko komandiškai ir programiškai nuveikti nėra prasmės. Pas „valstiečius“ grįžti nesvarstau, nes jei jau pasakė, kad nenori, tai ir grįžimas būtų neskanus bei nelogiškas. O konservatoriai, Liberalų sąjūdis – tai ideologiškai nėra sutapimo“, - apibendrino M. Puidokas.

V. Uspaskichas teigia, kad M. Puidokas jau seniai tapo Darbo partijos nariu

Darbo partijos įkūrėjas sako, kad jau kone pusę mėnesio buvęs „valstietis“ priklauso jo vedamai partijai.

„Jau viskas įvyko, jis jau parašė pareiškimą, stoja į partiją, jis jau partijos narys – viskas tvarkoje“, - kalbėjo V. Uspaskichas. Darbo partijos lyderio teigimu, M. Puidokas jau kone pusę mėnesio priklauso jo vedamai politinei organizacijai.

V. Uspaskichas tikino, kad jo ir M. Puidoko požiūriai sutampa, net jei, pabrėžė jis, pastarasis yra pernelyg aktyvus.

„Nemažai bendravome, diskutavome, kristalizavome savo motyvacijas, norus, ideologijas, siekius ir programinius nuostatus. Jis ateina su savo idėjomis. Man patinka, kad jis aktyvus, kartais net hyperaktyvus, kartais jį reikia net stabdyti, bet tokiu ir reikia būti politikoje“, - charakterizavo M. Puidoko savybes „darbietis“.

V. Uspaskichas patvirtino ir tai, kad M. Puidokas gali tapti Darbo partijos Kauno skyriaus vadovu.

„Jeigu nuspręs Kauno skyrius, mes siūlysime jam būti Kauno skyriaus pirmininku“, - teigė jis.

Galiausiai „darbietis“ tikino, kad pritaria ir M. Puidoko vertybiniam siekiui, kalbėti apie tradicinę šeimą.

„Tradicinės šeimos vertybės man visiškai priimtinos“, - apibendrino politikas.