Psichiatras: elgesys prie šventinio stalo gali daug pasakyti apie visą šeimą

Matyt, ne veltui psichiatrai Tomas Holmsas ir Ričardas Reihas prieš daugiau nei 50 metų įtraukė Kalėdas prie 43 daugiausiai streso keliančių gyvenimo įvykių ir įvertino jas 12 streso balų. Šioje skalėje ir tokios skaudžios patirtys kaip artimojo mirtis (63 streso balai), skyrybos (73 streso balai) ir skolos (31 streso balas).

Kaip laidoje DELFI 11 teigė Vilniaus psichikos sveikatos centro direktorius, psichiatras Martynas Marcinkevičius, ši skalė iki šiol žinoma ir praktikoje naudojama visų psichikos sveikatos specialistų.

„Ji iš tiesų naudojama įvertinant žmogaus išgyvenimus, kokioje jis tuo metu yra būsenoje. Mūsų visiškai nestebina tokie dalykai, kad Kalėdos yra pakankamai aukštai. Tai tikrai yra rimtas išbandymas mums visiems ir išskirčiau dvi žmonių grupes. Viena grupė dažniausiai yra vieniši žmonės, kita – tie, kurie turi santykių problemų.

Dažnai mes tas santykių problemas bandome užgožti darbais, bėgimu, retai susitinkame toje pačioje šeimoje. Kalėdos yra tas metas, kai mes neišvengiamai liekame akistatoje su savo santykiais. Tai yra, arba su savo vienišumu, nes vienišumas irgi yra santykis, santykių neturėjimas yra labai skausmingas dalykas, arba, deja, kartais mes susiduriame su tuo, kad turime labai daug santykių, tačiau jie yra visiškai ne tokie, kokių mes norėtume arba kokius mes vaizduojame kitiems ir kartais netgi sau“, – teigė M. Marcinkevičius.

Išlenda yla iš maišo

M. Marcinkevičius teigia, kad prie šventinio stalo visiems suėjus į vieną krūvą lyg ant lėkštutės sudedamos visos šeimos problemos. Pasak specialisto, vaizdas, kurį pamatome, dažnai nesutampa su tuo, kurį bandome parodyti aplinkiniams.

„Vaizduojame labai gražią šeimą, su gražiais vaikais, o kai visi kartu atsiduriame prie Kalėdų stalo, pradedame suvokti, kad vieni kitiems nebeturime ką pasakyti. Kad mūsų vaikai sėdėdami prie Kalėdų stalo įnikę į mobilius įrankius ir nei jie mums turi ką pasakyti, nei mes jiems“, – apie realybę, su kuria susiduria dažna šeima, kalba psichiatras.

Pašnekovas pastebi, kad jau ir prie šventinio stalo neretai atvykstame įsitempę ir suirzę. Kaip to priežastį psichiatras įvardija masinę dovanų psichozę. Be to, teigia jis, dažnam šis laikotarpis tampa finansine krize – reikia nusipirkti brangius bilietus į užsienį, pripirkti dovanų, o kur dar miestus sukausčiusios ir į neviltį varančios spūstys miestuose.

„Tada mes į šventes ateiname tokie pavargę ir tokie išsekę ir natūraliai tikimės, kad ta mūsų dovana, dėl kurios mes dvi valandas stovėjome kamščiuose, sumokėjome krūvą pinigų, bus įvertinta didžiuliu dėkingumu. Vaikai tai padaro ne visada, o ir tu ne visada pataikai su ta dovana, iš kitos pusės jis (artimasis – DELFI) lygiai tą patį darė, jis galbūt tris valandas kamščiuose atstovėjo“, – kaip vieni kitiems keliami lūkesčiai virsta nusivylimu, aiškino M. Marcinkevičius.

Vis dėlto, specialisto teigimu, dėl prastos savijautos ir sukilusio pykčio paprastai būna kaltos ne šventinės dienos, o tai, kaip gyvename visus metus.

„Jeigu mes visiškai nesipykstame ir neturime vieni kitiems jokių jausmų, tai, ko gero, dar blogiau negu kad pykstamės. Santykiai neturi būti sterilūs ir, jeigu nėra jokios emocijos, tai reiškia, išvis nėra jokio ryšio.

Matyt, kaltos yra ne Kalėdos, o tas laikas tarp Kalėdų. Mes tiesiog visko labai daug sukaupiame, neturime laiko pabendrauti tarpusavyje, neturime laiko pabendrauti su vaikais. Tiksliau, bendraujame tik tiek, kiek reikia – ar paruošei pamokas, kada tave nuvežti į būrelį, kokie pažymiai, su artimaisiais irgi – kur ir kada važiuojam. O iš tikrųjų šeimoje, santykiuose tarp vyro ir moters yra ir gilesnių dalykų, tik mes dažniausiai per visą laikotarpį tarp Kalėdų neturime kada (tam skirti dėmesio – DELFI). Mes nepasikalbame – o kaip tas vaikas iš tikrųjų jaučiasi? Kad jis pavalgęs, paruošęs pamokas ir nuėjęs į būrelius, tai dar ne viskas. Tas pats su antrąja puse – mes labai dažnai nepaklausiame apie jo vidinį pasaulį, apie jo išgyvenimus. Gal jis ištikrųjų ir šiaip blogai jaučiasi, nepaisant to, kad jis turi visą tą būtiną rinkinį – mašiną, darbą ir taip toliau“, – pastebi M. Marcinkevičius.

Padaugėja skyrybų

Psichoterapeutas, santykių psichologas Andrius Kaluginas patvirtina, kad Kalėdos vietoj taip lauktos meilės ir šilumos ne vienai porai atneša skyrybų nuotaikas.

„Kreipiasi daug, skyrybų arba ketinimų skirtis daug. Čia situacija paradoksali. Švenčių laukimas žmonėms tarsi asocijuojasi su darnia šeima, su šeimos židiniu, gražiu šventiniu stalu, tačiau iš kitos pusės tai yra tokia pokyčių nuojauta, pokyčiu noras. Žmonės tarsi užsiprogramuoja, kad galbūt naujus metus reikia pradėti kažkaip naujai ir skyrybomis užbaigti, pavyzdžiui, labai įsisenėjusias santykių problemas. Arba pagaliau atsikratyti žmonių, kurių jie nebenori matyti šalia savęs“, – pastebi pašnekovas.

Anot A. Kalugino, pajutę pokyčių norą žmonės dažniausiai renkasi gyvenimo sritį, kur jie gali būti įgyvendinti: „Tas psichologinio ir kalendorinio atsinaujinimo laikotarpis skatina žmones susimąstyti, ką gi jie galėtų pakeisti kitais metais. Sąrašas yra tikrai siauras ir baigtinis: darbas, gyvenamoji vieta, santykiai.“

Psichologas sako, jog iš savo praktikos pastebi, jog šventės įtampą porose sukelia dėl labai paprastų, atrodytų, mažmožių. Vis dėlto, sako A. Kaluginas, viskam susidėjus į vieną krūvą pora išgyvena krizę.

„Iš savo klientų girdžiu, kad tai dažnai yra tradicinės ir gana universalios priežastys. Viena dažniausių priežasčių, kai poros nesutaria, ar apskritai švęsti ar nešvęsti – vienam sėdėti prie Kūčių stalo yra iš giminės gelmių atėjusi tradicija, o kitam tai yra paprasta diena, gal kažkokia vakarienė, bet ne šventė. Tada – sakralinė Kalėdų reikšmė, nes tai labai susiję su tikėjimu, vienas tikintis, kitas – ne ir vienam tai labai sakralinė šventė, o kitam baliukas. Tada dovanos – kokias pirkti, ar pirkti, kokio dydžio. Tada nesutarimai – kur ir su kuo švęsti. Vienas sako – keliam sparnus ir važiuojam į Egiptą, kitas sako – ne, aš važiuoju į Balbieriškį pas tėvus. Kviečiam pas save ar einam pas draugus? Su žmonos tėvais ar su vyro? Aš jau nekalbu apie tai, kuo apsirengti, ypač moterims. Tada ji nori atnaujinti garderobą, vyras sako – tu ir taip gražiai atrodai, ji tuomet sako – tu manęs nesupranti“, – nesutarimų priežastis laidoje vardijo A. Kaluginas.

Pataria vengti analitinių diskusijų ir neskubėti priimti sprendimų

Situaciją, kai trintis kyla prie šventinio stalo ir artimieji pradeda vieni kitiems priekaištauti, M. Marcinkevičius vertina kaip bandymą išsakyti visus per metus susikaupusius jausmus.

„Labai dažnai mes bandome prie to šventinio stalo visa tai, kas susikaupė per visus metus, išreikšti. Tai iš esmės nėra blogai, bet to neįmanoma padaryti per tokį trumpą laiką. Kitas dalykas, labai dažnai jau būna susikaupusios ir nuoskaudos, nes kažkas kažko kažkuriuo metu nepaklausė, kai jam buvo sunku“, – pastebi jis. Psichiatras apie šias santykių problemas skatino pagalvoti ne tik artėjant žiemos šventėms. Jo teigimu, dažnas darome klaidą, kad apie mylimiausių žmonių poreikius pradedame galvoti tik tuomet, kai jiems reikia nupirkti dovanas.

Anot M. Marcinkevičiaus, jeigu visus metus kalbėsime apie savo jausmus ir poreikius, tuomet kalėdinis stalas netaps karo lauku.

Savo ruožtu A. Kaluginas pataria prie šventinio stalo vengti gilių ir skaudžių klausimų. Vietoj to jis rekomenduoja pagalvoti, už ką norėtumėte padėkoti savo artimiesiems.

„Nereikia kažkokių analitinių diskusijų, nereikia gilių pokalbių per šventes, bus tik blogiau. Švenčiat, sukuriat šventinę nuotaiką, padėkojat vienas kitam. Tam, kad tai padarytume, reikia suprasti, už ką aš noriu padėkoti. Reiškia, jau įsijungia kognityviniai procesai, jau mes artėjame vienas prie kito. Mes tikrai nekompensuosime to, ko nepadarėme per metus, ir nereikia. Jokių desperacijų, šventės turi būti švenčiamos – pakalbame kartu ir darome kartu, taip atsiranda darna“, – patarė psichologas.

Jam paantrino ir M. Marcinkevičius: „Nedarykite jokių išvadų per Kalėdas, atidėkite blogus dalykus, kartais tas periodas leidžia susitaikyti.“