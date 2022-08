„Jei mongolai įsiverš į Taivaną, mes atkeršysime sunaikindami mažą mongolų kaimelį, vadinamą „Maskva". Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė palaiko Taivaną!“, – šis ironiškas parlamentaro M. Maldeikio įrašas anglų kalba socialiniame tinkle „Twitter“ buvo parodytas Rusijos propagandinės televizijos kanaluose ir sulaukė paties V. Solovjovo pykčio protrūkio.

Kremliaus ruporu vadinamas propagandinių televizijos laidų vedėjas grasino pagrobti M. Maldeikį, jį atgabenti į Rusiją, kur šis būtų teisiamas.

If the Mongols invade Taiwan, we will retaliate by destroying the small Mongol village called "Moscow" 🔥🔥🔥 The Grand Duchy of Lithuania stands with Taiwan!#StandWithTaiwan #SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/UcLXUY0zqM