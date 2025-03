Prokuroras kreipėsi į VTEK, prašo įvertinti Sinkevičiaus veiksmus

Spręsdamas dėl M. Sinkevičiaus piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir dėl to, ar jis pagrįstai pripažintas kaltu, apeliacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, jog politikas suprato, kad naudojasi savo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai tikslais ir kad dėl jo veiksmų gali atsirasti didelė žala Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Jonavos rajono savivaldybei ir visai valstybei, tačiau to nepaisė – daugiau nei ketverius metus jis sąmoningai klaidino savivaldybės darbuotojus dėl savo gaunamų išmokų teisėtumo, imitavo, jog naudojasi keliais abonento numeriais tarnybinėje veikloje ir dėl to patiria didesnių išlaidų, tačiau iš tiesų siekė išvengti asmeninių lėšų panaudojimo sumokant už minėtas ryšio paslaugas ir televizorius.