Jis sako, kad glaudžių asmeninių santykių su generaliniu prokuroru nepalaiko. Naujienų portalas 15 min.lt penktadienį pranešė, kad savo dukros krikštatėvį J. Gelumbauską į aukštas generalinis prokuroras Evaldas Pašilis paskyrė nepaisant to, kad šis kandidatas atrankos komisijoje surinko mažiausiai balų. Prokuroras J. Gelumbauskas BNS penktadienį aiškino su E. Pašiliu prieš daugelį metų dirbęs viename Ukmergės teisme - E. Pašilis tuo metu dirbo teisėju, o E. Gelumbauskas – teisėjo padėjėju. „Su visais teisėjais teko tada dirbti. Buvo kolegiški santykiai, asmeninių santykių tokių kaip ir nebuvo, negaliu pasakyti, kad buvome draugai, ar dar kažkas. Tuo metu buvau jaunas ir šiek tiek praktikuojantis katalikas, gan tikintis žmogus ir ta bažnyčia man buvo nesvetimas dalykas. Ir tuo metu jis paprašė, kad sutikčiau pakrikštyti dukrą ir tas dalykas taip ir įvyko“, – pasakojo E. Gelumbauskas, pastaruoju metu dirbantis Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiuoju prokuroru. Susiję straipsniai: Generalinis prokuroras Pašilis į aukštą postą paskyrė savo dukters krikštatėvį Jis sakė Ukmergės teisme dirbęs vos kelerius metus, o po krikštynų, vykusių beveik prieš 13 metų, su E. Pašiliu glaudesnių asmeninių santykių nepalaikęs. „Mes esame iš to pačio miesto, tai mes esame ir matęsi, bet kažkokių artimų santykių tikrai nepalaikom, šeimomis nedraugaujam. Juo labiau, aš Panevėžy, jis Vilniuje. (...) Mano krikštatėvio pareigos būna per gimtadienį pasveikinu krikšto dukrą ir tiek“, – patikino prokuroras. Paskutinį kartą su E. Pašiliu jis sakė trumpai bendravęs sausį per prokuratūros šimtmečio renginį. E. Gelumbauskas sakė nenumanęs, kad prieš 13 metų įvykusios krikštynos gali būti interpretuojamos kaip interesų konflikto problema. „Panašu, kad kažkas nori dirbinai tą sensaciją sukurti ir net ir skaudu, kai nežiūri iš tikrųjų kaip tu dirbi ir ką tu dirbi. Jaučiuosi be kaltės kaltas“, – sakė prokuroras. E. Pašilio ir J. Gelumbausko asmeninis ryšys, susijęs su vaiko krikštijimu, nėra oficialiai šių pareigūnų deklaruotas kaip galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Jis teigė nematęs reikalo informuoti ir prokurorų atrankos komisijos apie savo ryšį su E. Pašiliu per seniai įvykusias vaiko krikštynas. „Aš net nesuvokiau, protu nesuvokiau... Aš prokuratūroje pradėjau daug anksčiau dirbti, nei E. Pašilis buvo paskirtas. Būčiau susapnavęs, būčiau iškart užrašęs, nes tikrai nėra jokio intereso kažką slėpti. Taip išeina, kad aš iš vis nieko negalėčiau daryti ir siekti“, – kalbėjo E. Gelumbauskas. Be to, anot E. Gelumbausko, šiuo metu E. Pašilio sprendimu jis paskirtas į lygiavertes pareigas, skirsis tik darbo pobūdis. „Mano pareigos dabartinės yra aukštesnės, lygiavertės ir atlyginimu nė per centą nesikeičia. Šiuo metu aš esu aukštesnės grandies – apygardos prokuratūros – specializuoto skyriaus ekonominių bylų prokuroras, kur visai kiti maštabai. Čia grynai skirsis darbo pobūdis, čia buvo mano siekiamybė ir noras, kad viešinti prokuratūros darbą, su mokyklom daugiau bendraut, daugiau dėmesio pačiai sistemai skirti“, – aiškino E. Gelumbauskas. Pasak jo, praktika, kad į pareigas paskiriami prokurorai, kurie atrankos komisijos įvertinti žemesniais balais nei kiti kandidatai, anot E. Gelumbausko, taip pat yra daugelį metų gyvuojanti ir tokius sprendimus anksčiau yra priėmę ir kiti generaliniai prokurorai. Jis sako pats nematąs pagrindo trauktis iš naujų pareigų. „Nematau, kad kažkas čia buvo, dėl ko man reikėtų trauktis, bet jei bus kažkoks kitoks sprendimas, tai tikrai visada paklusiu vadovų sprendimams“, – teigė prokuroras E. Gelumbauskas. Generalinis prokuroras E. Pašilis situaciją dėl minėto prokuroro paskyrimo žada pakomentuoti spaudos konferencijoje penktadienį

