Prokurorai nesikreips į teismą dėl lėšų Trakų rajono kelio remontui

Pasak prokuratūros, Jaroslavo Narkevičiaus dalies gegužę pasirašyto įsakymo panaikinimas būtų savitikslis veiksmas, nes kelio remontas tokiu atveju būtų atliekamas taip pat iš valstybės biudžeto lėšų, tik iš skirtingų programų.

„Procedūrinis pažeidimas buvo nustatytas, tačiau jis nebuvo toks, dėl kurio reikėtų kreiptis į teismą“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė.

Anot prokuratūros, įsakymu skirtas finansavimas atitiko esminius aprašo reikalavimus, o aplinkybė, jog prašymą skirti lėšų pateikė ne Kelių direkcija, o Trakų rajono savivaldybė, vertintina kaip procedūrinis pažeidimas, neturintis įtakos įsakymo teisėtumui iš esmės, juo labiau, kad jį pasirašant jau buvo pradėta kelio perdavimo savivaldybės žinion procedūra.

Anksčiau prokurorai teigė, kad Kelių direkcija neprašė finansuoti šio kelio remonto, o savivaldybės ar Susisiekimo ministerija pagal šių lėšų skirstymo tvarką negali prašyti pinigų valstybinės reikšmės kelių remontui ir priimti sprendimus dėl jo būdo – tai yra Kelių direkcijos kompetencija.

Todėl prokuratūra rugpjūtį nurodė Susisiekimo ministerijai atšaukti finansavimą visiems trims keliams arba pataisyti įsakymą taip, kad jis neprieštarautų teisės aktams.

J. Narkevičius iš karto po to atšaukė beveik 700 tūkst. eurų finansavimą dviejų Šalčininkų rajono kelių remontui – 2,4 km ilgio ruožui per Dainavos kaimą (400 tūkst. eurų) bei 1,7 km ilgio keliui per Turgelių miestelį (271 tūkst. eurų).

Tuo metu dėl beveik vieno kilometro kelio nuo Šklėrių iki Aluonos remonto Kelių direkcija rugsėjį pasirašė 478 tūkst. eurų vertės sutartį su „Kauno tiltais“. Papildoma beveik 200 tūkst. eurų suma bus skirta arba iš Kelių programos, arba iš 150 mln. eurų vadinamojo COVID-19 paketo.

Rūdiškių seniūnas Tadeušas Pavlovskis BNS sakė, kad kelias dar nepradėtas asfaltuoti. Anot jo, tai bus spėta padaryti iki gruodžio – pavyzdžiui, Anglininkuose vieną kilometrą rangovai išasfaltavo per savaitę.

Į prokurorus dėl visiems trims minėtiems keliams skirto finansavimo kreipėsi Seimo konservatorių frakcijos nariai. Visi trys keliai nebuvo įtraukti į Kelių direkcijos paraišką, nes nėra prioritetiniai.

Greitai įgyvendinamiems kelių projektams iš vadinamojo COVID-19 paketo J. Narkevičius papildomai paskirstė iš viso 150 mln. eurų. Visi darbai turi būti baigti iki gruodžio 1-osios.

J. Narkevičius į Seimą yra išrinktas Trakų rajone, o Šalčininkų, kaip ir Vilniaus rajono, taryboje daugumą turi ministrą į Vyriausybę delegavusi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga.