Tokias įtariamas nusikalstamas P. Gražulio veikas nurodo generalinis prokuroras Evaldas Pašilis rašte Seimo nariams.

Generalinis prokuroras prašo Seimo sutikimo patraukti buvusį „tvarkietį“ baudžiamojon atsakomybėn ir kitaip suvaržyti jo laisvę.

E. Pašilis nurodo, kad P. Gražulis pažeidė kelis Konstitucijos straipsnius, tarp jų nuostatą, kad Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlygį už kūrybinę veiklą. Taip pat – Seimo statutą, draudžiantį naudoti parlamentaro mandatą ne pagal paskirtį bei valstybės politikų elgesio kodeksą.

P. Gražulis, kaip teigiama rašte, „pažeidė Konstitucijoje įtvirtintas bendražmogiškąsias vertybes ir skatino teisinį nihilizmą, taip sulaužė Seimo nario priesaiką, pažemino ir diskreditavo valstybės tarnautojo ir valstybės politiko – Seimo nario vardą, sumenkino Seimo, kaip Tautos atstovybės autoritetą ir dėlto didelės neturtinės žalos patyrė valstybė“.

E. Pašilis pažymi, kad P. Gražulis įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu – piktnaudžiavimu.

Įtarimai: tvarkė „Judex“ problemas siūlydamas duoti kyšius

Generalinis prokuroras rašte nurodo, kad P. Gražulis, 2015 metais paprašytas tuometinio „Judex“ direktoriaus Rimanto Kičo ir komercijos direktorės Patricijos Pachomovaitės bei gavęs duomenų apie Rusijos tarnybų nustatytas listerijos bakterijas „Judex“ produkcijoje, susisiekė su tuometiniu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tuometiniu (VMVT) vadovu J. Milium ir prašė pastarojo veikti „Judex“ interesais.

Be to, P. Gražulis prašė patarti J. Miliaus, ar duoti kyšį Rusijos pareigūnams, kartu nuvykti, susitikti ir pasikalbėti su Rusijos Karaliaučiaus srities veterinarinės tarnybos vadovu, kad Kaune veikiančiai bendrovei nebūtų uždrausta eksportuoti produkcijos į Rusiją ir Baltarusiją.

Be to, P. Gražulis su P. Pachomovaite buvo nuvykęs į Karaliaučių ir, kaip teigia prokuratūra, susitarė su Rusijos veterinarinės ir fitosanitarinės priežiūros tarnybos Karaliaučiaus srities vadovu Andrejumi Ivanovu, kad šis veiks „Judex“ interesais.

P. Gražulis taip pat prašė J. Miliaus, kad šis VMVT Kauno skyriaus vadovui nurodytų išduoti įmonei sertifikatą nesilaikant reikalavimų, t. y. nesant produkcijos tyrimo protokolo. P. Gražulis taip pat asmeniškai skambino tuometiniam Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kauno skyriaus vadovui Vytautui Pamakščiui, prašė jo neįrašyti į protokolus „Judex“ produkcijoje nustatytų pažeidimų.

P. Gražulis, teisėsaugos duomenimis, tokiu būdu – skambindamas tiesiogiai J. Miliui ar kitiems tarnautojams – sprendė ir kitas „Judex“ problemas, pavyzdžiui, Rusijos tarnybų nurodytus produkcijos ženklinimo pažeidimus.

2015 metų spalį parlamentaras suorganizavo „Judex“ komercijos vadovės P. Pachomovaitės susitikimą su Rusijos kontroliuojančios tarnybos vienu vadovu A. Ivanovu bei kalbėdamas telefonu pasiūlė P. Pachomovaitei perduoti Rusijos tarnautojui anksčiau aptartą sumą.

Spręsti problemas Rusijoje kyšiais P. Gražulis siūlė ir vėliau. Teisėsaugos duomenimis, 2015 metų lapkritį P. Gražulis telefonu dalijo patarimus „Judex“ vadovams, kad Rusijos tarnautojui A. Ivanovui perduotų 500 eurų.

Seimo nariui - „Judex“ automobilis, lėktuvo bilietai, pinigai

Generalinės prokuratūros duomenimis, P. Gražulis piktnaudžiavo savo parlamentaro padėtimi veikdamas „Judex“ interesais sistemingai ir ilgą laiką: nuo 2015 metų gegužės iki 2017 metų vasario.

Kaip teigiama rašte Seimui, padėdamas tvarkyti „Judex“ bendrovei problemas dėl kontroliuojančių tarnybų nustatytų pažeidimų, P. Gražulis siekė ir gavo turtinės naudos: kelerius metus neatlygintinai naudojosi „Judex“ prabangiu automobiliu „Lexus“, bendrovės kuro mokėjimo kortelėmis, bendrovės pirktais lėktuvų bilietais. Taip pat Seimo narys yra prašęs ir gavęs pinigų iš „Judex“.

Pažymima, kad P. Gražulis gavo iš įmonės turtinės naudos ne tik sau, bet ir kitiems asmenims – Ernestui Lukoševičiui ir Jovitai Begonytei. Pastarųjų ryšys su P. Gražuliu ar su „Judex“ bendrove prokuroro rašte nepaaiškintas.

„Nuo 2015 metų gegužės iki 2017 metų vasario neatlygintinai naudojosi bendrovės „Judex“ pagal lizingo sutartį už 32 tūkst. eurų įsigytu automobiliu „Lexus GS 450 H“, – rašte Seimui nurodo prokuroras.

Be to, Seimo narys 23 kartus per pusmetį neatlygintinai naudojosi kuro mokėjimo kortelėmis, išduotomis bendrovei „Judex“ ir įsigijo kuro už beveik 1100 eurų.

Be to, už „Judex“ lėšas pirktais bilietais jis skrido į Stokholmą, Londoną, Kijevą. Taip pat per keturis kartus 2015 – 2016 metais pagal P. Gražulio prašymą iš įmonės banko sąskaitos gavo 1800 eurų.

„(...) Savo elgesiu parodė, kad jam negalioja įstatymai ir jis, aukštesnes pareigas einantis asmuo, net neturėdamas tam teisinio pagrindo, gali nurodinėti nepavaldiems asmenims“, – rašte Seimui pažymi generalinis prokuroras.

Anot jo, P. Gražulį per ikiteisminį tyrimą siekta apklausti specialaus liudytojo statusu, tačiau šis atsisakė duoti parodymus. Šiuo metu P. Gražuliui norima pateikti įtarimus.

P. Gražulis jaučiasi politiškai persekiojamas

Generalinio prokuroro E. Pašilio prašymą panaikinti jo teisinę neliečiamybę „Judex“ byloje P. Gražulis šią savaitę vadino politiniu persekiojimu.

„Politinė byla, rinkimai artėja, pats laikas. Taip, tai politinis pagrindas, aš kitaip negalvoju“, – BNS antradienį sakė P. Gražulis.

Minėtas ikiteisminis tyrimas pradėtas 2016 metais, „Judex“ produkcijoje radus kenksmingų medžiagų.

Šiuo metu tebevykstančiame ikiteisminiame tyrime įtarimai pateikti vienam asmeniui – buvusiam uždarosios akcinės bendrovės generaliniam direktoriui Rimantui Kičui.

Prokuratūra antradienį nutraukė tyrimą dalyje dėl buvusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Jono Miliaus piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo, „nenustačius jo veiksmuose nusikalstamos veikos požymių“.

Prokuroro vertinimu, gavus atsakymus iš Rusijos bei kitus duomenis nustatyta, kad Rusijos veterinarinės tarnybos bei kitų dokumentų duomenys sutampa su atitinkamų Lietuvos institucijų bei tarnybų dokumentuose nurodytais duomenimis. Tai paneigė pradinius įtarimus dėl dokumentų klastojimo.

100 proc. „Judex“ akcijų valdo verslininkas Sigitas Mačiulis. Jis BNS anksčiau teigė, kad yra geras P. Gražulio draugas.

Šioje įmonėje komercijos direktore dirbusi P. Pochomovaitė buvo R. Gražulio sekretorė padėjėja Seime.

1995 metais įkurta „Judex“ gamina šaldytus koldūnus, virtinius, blynus, picas, gaminių iš bulvių bei varškės. Produkciją bendrovė eksportuoja į Latviją, Estiją, Angliją, Airiją,Vokietiją, Ispaniją, Rusiją ir Baltarusiją.