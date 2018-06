Ikiteisminis tyrimas sustabdytas „Info TV“ televizijai atsisakius atskleisti tapatybę merginos, pateikusios informaciją apie Seimo narį. Pasak prokuratūros, gavus naujų duomenų tyrimas būtų atnaujintas ir tęsiamas. Tyrimas buvo pradėtas gavus M. Majausko pareiškimą dėl žinių laidoje „Info diena“ pateiktų anoniminės merginos pasakojimų. Ji teigė, kad M. Majauskas praeityje vartojo alkoholį su moksleivėmis, jaunomis merginomis, nuolat dalyvaudavo vakarėliuose, siekdamas atsivesti jas į savo butą bei atlikti nederamus seksualinio pobūdžio veiksmus. Pareiškime M. Majauskas nurodė, tokie teiginiai yra melagingi ir jį šmeižiantys. Susiję straipsniai: Aistros dėl Majausko nenurimo: prokurorai atsimušė į sieną, Karbauskis užsiminė apie apkaltą Valdantieji rado, kuo pakeisti Majauską Atliekant tyrimą prokuratūra nurodo kreipusis į televizijos laidos kūrėjus, bet jie atsisakė atskleisti reportaže kalbėjusios merginos tapatybę vadovaudamiesi įstatymo suteikta teise į informacijos šaltinio paslaptį. Prokuratūros prašymą įpareigoti žurnalistus atskleisti informacijos šaltinį Vilniaus miesto apylinkės teismas bei Vilniaus apygardos teismas atmetė. Teismo vertinimu, įpareigojimas žurnalistus atskleisti informacijos šaltinį turėtų būti siejamas su žmogaus gyvybe arba itin svarbiais valstybei politiniais, teisniais ar ekonominiais procesais, kurie iš esmės lemtų pagrindinių šalies valdžių stabilumą, skaidrumą ar pasitikėjimą jomis. Įvertinus nurodytų aplinkybių visumą, teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju nėra būtinybės reikalauti, jog žurnalistai atskleistų informacijos šaltinį vardan svarbesnių interesų apsaugos. Pasak prokuratūros, įsigaliojus neskundžiamai Vilniaus apygardos teismo nutarčiai ikiteisminiame tyrime šiuo metu nėra galimybės nustatyti anoniminius komentarus pateikusio asmens tapatybės bei atlikti su juo proceso veiksmus, todėl priimtas sprendimas jį sustabdyti. Anksčiau teisėsauga dėl paties M. Majausko elgesio nusprendė tyrimo nepradėti, nes nenustatė tarnybinio ar kitokio priklausomumo tarp M. Majausko ir redakcijai duomenis pateikusios merginos. politika@bns.lt, +370 645 09 386 - Lietuvos naujienų skyrius

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.