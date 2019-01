Prasidėjus tyrimui A. Katinas suspendavo narystę Socialdemokratų partijoje (LSDP), tačiau su šia partija sieks perrinkimo dar vienai kadencijai šių metų tiesioginiuose merų rinkimuose. LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas yra sakęs, kad partija neturi galimybių šiuo metu keisti kandidatų rinkimuose. „Prokuroras prašo, kad kartu su bauda būtų taikoma baudžiamojo poveikio priemonė, nes apie tai teismas nebuvo pasisakęs. Prokuroro manymu, turi būti taikomas viešųjų teisių atėmimas būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų renkamas ar skiriamas pareigas trejiems metams“, – BNS sakė prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė. Prokuroro, taip pat dviejų bylos nuteistųjų advokatų skundus nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Po jo verdikto nuosprendis įsiteisės. Sausio 4 dieną Panevėžio apygardos teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba pripažino Utenos rajono merą, bet išteisino jį dėl prekybos poveikiu. Merui skirta 8,4 tūkst. eurų bauda. Prokuratūra mano, kad dėl prekybos poveikiu nuosprendyje turi būti nurodytas kitas išteisinimo pagrindas – byla dėl to turi būti nutraukta dėl senaties, nes dar pernai suėjo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn terminas. Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Ramūnas Pačebutas taip pat apskundė nuosprendį dėl toje pačioje byloje nuteistos buvusio ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sekretoriato vadovės Džuljetos Žiugždienės. Ji pripažinta kalta dėl dokumento suklastojimo. Buvusiai sekretoriato vadovei skirta 4,7 tūkst. eurų bauda. Dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir turto iššvaistymo Dž. Žiugždienė buvo išteisinta. Prokuroras R. Pačebutas mano, kad Dž. Žiugždienė turi būti nuteista dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, jai turi būti skirta galutinė 18,8 tūkst. eurų bauda. Iš nuteistosios turi būti konfiskuota 6,5 tūkst. eurų. Kaltinamojo akto duomenimis, 2014 metų rugsėjį – lapkritį, A. Katinas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir siekdamas asmeninės naudos, pareikalavo bendrovės „Utenos melioracija“, kad ši neatlygintinai suremontuotų Dž. Žiugždienei priklausantį gyvenamąjį namą Utenos rajone. Anot teisėsaugos, to meras reikalavo siekdamas Dž. Žiugždienės palankumo ateityje. Dž. Žiugždienė kaltinta, kad siekdama nuslėpti nusikalstamu būdu gautą turtą, atgaline data parengė netikrą dokumentą – prašymą suremontuoti jos namo stogą ir pakeisti lauko duris, kurį pateikė bendrovei „Utenos melioracija“. Moteris kaltinta ir tuo, kad piktnaudžiaudama tarnyba iššvaistė Vyriausybės kanceliarijos turtą – esą atsidėkodama už jos gyvenamojo namo remonto darbų priežiūrą vienam Utenos rajono savivaldybės darbuotojui 2014 metų kovo mėnesį perdavė neatlygintinai Vyriausybės reprezentacijai skirtą vyrišką šveicarišką laikrodį su logotipu „Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas“. Teismas mano, kad meras piktnaudžiavo, kai pasikvietė bendrovės direktorių dėl namo remonto, perdavė namo raktus. „Tai vyko savivaldybėje, jo kabinete“, – BNS yra sakiusi teismo atstovė Jolita Gudelienė. D. Žiugždienė nuteista, nes parašė pažymą atgaline data. Dėl kai kurių inkriminuotų nusikaltimų kaltinamieji buvo išteisinti, „arba neįrodžius, kad padarė nusikalstamą veiką arba dalyvavo padarant nusižengimą, arba nepadaryta veika, turinti nusikaltimo arba baudžiamojo nusižengimo požymių“, sakė teismo atstovė.

