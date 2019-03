Teisėsauga taip pat tirs neteisėtą informacijos apie privatų M. Ivaškevičiaus gyvenimą rinkimą ir neteisėtą tokios informacijos atskleidimą. Ikiteisminis tyrimas prokuroro reikalavimu pradėtas teisėsaugos institucijoms gavus informacijos apie viename internetiniame puslapyje paskelbtą straipsnį pavadinimu „Mirtis Mariui Ivaškevičiui“. Jame nurodoma, kad rengiama „Tėvynės priešų“ duomenų bazė ir prašoma surinkti kuo daugiau informacijos apie privatų rašytojo gyvenimą. Puslapyje buvo teigiama, kad informacija reikalinga siekiant M. Ivaškevičiaus mirties, nurodė prokuratūra. Teisėsauga teigia, kad šie duomenys vertintini kaip rašytojo „terorizavimas už tam tikrą visuomenės dalį suerzinusius jo literatūrinius kūrinius ir viešą poziciją, taip bandant neteisėtai riboti kūrybos ir saviraiškos laisvę“. Prokuroras konstatuoja, kad tokioje situacijoje atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą būtų sukurtas precedentas, jog toleruojamas neapykantą skleidžiančios ir žmogų terorizuojančios informacijos platinimas, skatinamas neteisėtas privačių asmens duomenų rinkimas ir jų panaudojimas darant kitas nusikalstamas veikas. Susiję straipsniai: Dėl internete platinamos informacijos apie Ivaškevičių ir Vanagaitę kreiptasi į prokuratūrą Prokuratūra netirs Ivaškevičiaus pasisakymų Kritika M. Ivaškevičiui suintensyvėjo jį paskelbus Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu. Keliasdešimt žmonių prašė teisėsaugos pradėti tyrimą dėl romane „Žali“ išsakytų teiginių apie Lietuvos partizaninę kovą ir vieną jos vadovų – generolą Joną Žemaitį. Prokuratūra tai padaryti atsisakė. Kelios organizacijos reikalavo sušaukti premijų komisijos posėdį ir iš naujo svarstyti klausimą dėl premijos M. Ivaškevičiui. Teisėsauga taip pat sprendė, ar pradėti tyrimą dėl M. Ivaškevičiaus LRT radijo laidoje pasakytų žodžių „išstūmėm daug lenkakalbių, išstūmėm, išžudėm žydus...“. Tyrimą pradėti atsisakyta.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.