VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centrą yra pasiekęs LR Generalinės prokuratūros pranešimas, apie policijos priimtą sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo pagal A. Zuokienės skundą dėl 2007 m. JMVMC įsigytos FLUXUS kolekcijos, teigiama pranešime spaudai.

„Apmaudu, kad tiek pastangų ir laiko buvo sugaišta be reikalo, bei trukdoma VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centro (JMVMC), Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, prokuratūros ir policijos darbui,“ – pranešime spaudai konstatavo JMVMC direktorius Gintaras Sodeika.

Kaip žinia, Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtas VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras 2007 m. įsigijo vertingą FLUXUS menininkų darbų ir archyvinių dokumentų kolekciją iš pasaulinio garso kinematografo Jono Meko. Kolekciją sudaro per 2600 FLUXUS darbų ir dokumentų, teigiama pranešime spaudai.

Teigiama, kad kiekvienas FLUXUS artefaktas yra inventorizuotas, aprašytas, nufotografuotas ir informacija suskaitmeninta. Visa kolekcija yra saugoma Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

„Ši FLUXUS kolekcija yra tarptautinių ekspertų vertinama kaip viena svarbiausių visame pasaulyje. Darbai iš šios kolekcijos buvo eksponuoti prestižinėse parodose Venecijos bienalėje, documenta 14 Kaselyje, Niujorko Cooper Union Galerijoje, Valstybiniame Sankt Peterburgo Ermitažo muziejuje, Edit Film Culture parodoje Berlyne ir kt. Lietuvoje darbai buvo eksponuojami ne tik JMVMC, bet ir Nacionalinėje dailės galerijoje, Martyno Mažvydo bibliotekoje, ArtVilnius, Fluxus Ministerijoje Kaune, a.a. Jono gimtinėje Biržuose, kur jis šiais metais buvo palaidotas ir pan.“, – sakė direktorius Gintaras Sodeika.

DELFI primena, kad A. Zuokienė, namuose radusi dėžių, pranešė apie tai Vilniaus miesto savivaldybei ir jos buvo išgabentos. Po kelių dienų savivaldybė tas dėžes grąžino atgal, o A. Zuokas sukvietė visus į „dėžių išpakavimo šventę“. Tą pačią dieną A. Zuokienė dėl dėžėse buvusių daiktų kreipėsi į prokuratūrą.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo.

Tai, anot jos, galėjo būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas. „Negaliu teigti, ar tai ta dalis kolekcijos, kuri buvo nupirkta savivaldybės, ar tai kažkokie papildomi daiktai. Deja, šiandien negaliu nieko atsakyti. Galiu pasakyti tiek, kad tai tikrai nėra mano šeimos turtas. Jei tai būtų mums padovanota, aš žinočiau, – kalbėjo A. Zuokienė. – Tikrai būčiau apie tai žinojusi, jei tai būtų buvę sandoriai, jei būtų buvę kažkokie susitarimai. Faktas, kad tai niekaip nesusiję su mūsų šeima ir šitie dalykai negali būti mūsų šeimos namuose.“

A. Zuokas savo poziciją, sužinojęs apie išvežamas dėžes, paaiškino „Facebook“ tinkle. Jis teigė: „kuo skubiau gražinkite į vietą, kas ne jums priklauso“.

„LT vyksta fluxus performansas. Ir, matau, turiu pareigą paaiškinti. Mielai, tai darau, nors ir esu ne Lietuvoje, – „Facebook“ tinkle teigė A. Zuokas. – Vilniaus miesto savivaldybėje ne visi turi minimalų kultūrinį išsilavinimą bei teisines žinias, bet būtent tokie ir tinka fluxus gatvės pokštams. Pirma: R. Šimašius ir AD (administracijos – DELFI) direktorius neskira Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos „Jono Meko vizualinių menų centro“ (JMVMC) nuo privačios VŠĮ „Jono Meko fondas“ (JMF). Todėl iš Užupio g. 30 paimtos dėžės, kuriose ne meno kūriniai, o knygos bei žurnalai apie kiną ir ir jo istoriją priklauso būten Jono Meko fondui. Kaip ir kiti artefaktai iš Fluxus ministerijų Vilniuje ir Kaune laikotarpio.“