Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius BNS sakė, kad kasaciniu skundu prašoma panaikinti birželio 1 dieną paskelbtą Apeliacinio teismo nuosprendį. Juo iš vairuotojų kyšius ėmę muitininkai nuteisti ne už piktnaudžiavimą tarnyba – jie pripažinti kaltais dėl kyšininkavimo. Pakeitus nuosprendį, stipriai sumažintos piniginės baudos. 2015 metų sausį paskelbtu Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu Medininkų posto muitininkams iš viso skirta baudų 435 tūkst. eurų sumai. Kiekvienam muitininkui tada skirta bauda sudarė po maždaug 7,4 – 22,5 tūkst. eurų. Dažniausiai skirta bauda sudarė per 14 tūkst. eurų. Tada teismas paskelbė, kad baudas nuteistieji turės sumokėti per dvejus metus. Teismas taip pat konfiskavo pas muitininkus rastas įvairias sumas – 30, 60 litų (8,6 – 17 eurų). Dauguma muitininkų laikinai nušalinti nuo pareigų, visi nuteistieji yra eiliniai pareigūnai. Muitininkai parašė skundus Apeliaciniam teismui, teigdami, kad jiems skirtos aiškiai per griežtos bausmės. Apeliacinio teismo nuosprendžiu baudos sumažintos iki beveik 1,5 tūkst. eurų ir kitų sumų. Muitininkai nuteisti dėl to, kad neteisėtai ėmė rinkliavas iš per Lietuvos ir Baltarusijos sieną vykstančių krovinių automobilių vairuotojų. Byloje nuteisti 29 muitininkai. Vienas jų proceso metu mirė, todėl jo byla nutraukta. „Prašome palikti pirmos instancijos priimtą nuosprendį. Manome, kad netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir manome, kad tai – piktnaudžiavimas“, – BNS sakė prokuroras N.Puškorius. Jis atkreipė dėmesį, kad anksčiau Aukščiausiasis Teismas būtent taip ir kvalifikuodavo panašią veiką. Bylos duomenimis, iš vairuotojų surinkti pinigai dėti į sutartą vietą ir laikyti šiukšliadėžėje. Vėliau, pasibaigus pamanai, lygiomis dalimis muitininkai pinigus pasidalydavo – kiekvienam tekdavo ne mažiau 50 – 250 litų (14 – 72 eurai). Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 4 dalis, pagal kurią Apeliacinio teismo nuosprendžiu nuteisti muitininkai, traktuojamas net ne kaip nusikaltimas, o baudžiamasis nusižengimas, už jį negresia įkalinimas. Asmuo gali būti nubaustas bauda arba areštu. Muitininkai nuteisti už tai, kad 2012 metais būdami valstybės tarnautojais ar jam prilygintais asmenimis, savo ar kitų naudai priėmė mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Nusikaltimo padarymo metu Lietuvoje kursavo nacionalinė valiuta litas, 1 MGL sudarė apie 130 litų. Bylos duomenimis, muitininkai dažniausiai ėmė kelių dešimčių litų kyšius. Šioje byloje kaltais pripažinti ir nuteisti Nina Novičkova, Saulius Kuksa, Valerijus Pavlovskis, Sigitas Bukėnas, Arvydas Pranskus, Arvydas Kadzevičius, Aleksandras Jelizarovas, Jonas Dzikevičius, Gediminas Sobolevas, Jūratė Čebatoriūnienė, Giedrius Gabrusėnas, Artūras Dervinis, Rytis Linkevičius, Gediminas Keris, Adas Trakymas, Liliana Usevičienė, Daiva Kriaučionienė, Danutė Gančierienė, Jurgita Jakulevičiūtė, Eduardas Blinovas, Zigmas Jašinskis, Miroslavas Jankovskis, Algirdas Baronas, Andžela Rodzevičiūtė, Marius Stračinskis, Lidija Blonskienė, Jurijus Beriozovas ir Vladas Korsakas. Bylos duomenimis, 2012 metų rugsėjo-spalio mėnesiais muitininkai rinkliavas rinko iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano, Slovakijos, Turkijos piliečių. Pinigai muitininkams dėti į vykstančiųjų pasus. Pinigus muitininkai gaudavo eurais, litais, JAV doleriais, Rusijos rubliais. „Visi vairuotojai, kurie buvo apklausti liudytojais, parodė, kad jeigu nori be kliūčių kirsti sieną, tai tiesiog reikia į pasą įdėti eurų, dolerių, Rusijos rublių“, – yra sakęs prokuroras N.Puškorius. Pinigų negavę pareigūnai priekabiau tikrindavo krovininių automobilių vairuotojų dokumentus, liepdavo sverti krovinį ar tikrinti jį rentgenu. Teisme liudiję krovininių automobilių vairuotojai pasakojo, kad susimokėjus patikra trukdavo 10-15 minučių, nesusimokėjus – apie valandą. Korupcija įtariamus muitinės pareigūnus 2012 metų gruodžio 5 dieną sulaikė Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba ir Muitinės kriminalinė tarnyba. Iš viso įtarimai piktnaudžiavimu tarnyba buvo pateikti 33 muitinės pareigūnams. Trys muitininkai pripažino kaltę, dėl jų jau priimti ir įsiteisėję baudžiamieji įsakymai, jiems skirtos baudos. Vienas pareigūnas nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, nes padėjo atskleisti nusikalstamas veikas.

