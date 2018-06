Tiek parlamentarų pasirašė Seimo nutarimo projektą dėl V. Semeškos įgaliojimų nutraukimo. VRK nario atstatydinimui reikia 71 Seimo nario balso. Projektą pasirašę parlamentarai priklauso Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos bei „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijoms. Jie kaltina V. Semešką pateikus neteisingą informaciją apie išsilavinimą ir buvusią darbovietę. Anot jų, 2017 metų rugsėjo 11 dienos Seimui pateiktoje biografijoje, grafoje „išsilavinimas“ V. Semeška nurodė, kad 1979–1988 metais mokėsi Druskininkų vidurinėje mokykloje. 2015 metais kandidatuodamas į Druskininkų savivaldybės tarybą VRK pateiktoje anketoje, grafose, kuriose pateikiama informacija dėl išsilavinimo, nurodė: „Vidurinis Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla džiazinis fortepijonas“; Vidurinis Druskininkų vidurinė mokykla [...] Aukštasis Goethe-Institut Duisburg, Vokietija, vokiečių kalba“. „Valstiečiai“ teigia, jog prokuratūra yra nustačiusi, kad V. Semeška nėra įgijęs vidurinio išsilavinimo. Konservatorius savo ruožtu tvirtina, kad teisėsauga dėl jo išsilavinimo ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakė. Nutarime atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones teigiama, kad 1994 metais V. Semešką priimant į Vilniaus aukštesniąją ekonomikos mokyklą „buvo pažeista imperatyvi Švietimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostata, kadangi stodamas į aukštesniąją mokyklą V. Semeška nebuvo įgijęs vidurinio išsilavinimo“. Kartu Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Rolandas Kruopis pažymėjo, jog nenustatyta, kad V. Semeška priėmimo kolegijai būtų teikęs klaidinančią informaciją, nors ši ir pasielgė aplaidžiai, nepareikalavusi tinkamų stojimui dokumentų. Taip pat prokuroras konstatavo, kad ir panaikinus 1994 metų įsakymą, kuriuo V. Semeška priimtas į aukštesniąją ekonomikos mokyklą, nebūtų teisinio pagrindo naikinti jo bakalauro ir magistro diplomų. V. Semeška „valstiečių“ metamus kaltinimus neigia ir nepasitikėjimo inicijavimą laiko susidorojimu su neparankiu VRK nariu. Pagal VRK įstatymą, komisijos narys įgaliojimų netenka, jeigu Seimas visų Seimo narių balsų dauguma pareiškia juo nepasitikėjimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.