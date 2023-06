Pirmadienį laidoje „Delfi diena“ dalyvavęs V. Saldžiūnas, kalbėdamas apie savaitgalio įvykius Rusijoje, teigė, jog jie parodė V. Putino ir Rusijos karių silpnumą.

„Įvyko maištas arba maišto spektaklis – nesvarbu, kaip tai pavadinsi. Bet kuriuo atveju, tai buvo realus maištas, kadangi, nepaisant J. Prigožino pasakymų, kodėl jis baigė šitą spektaklį, pasirodymą, neva nenorint pralieti rusų karių kraujo, kraujas buvo pralietas, rusų kariai žuvo, technika buvo sunaikinta, brangūs, ne pinigine išraiška – kaip Lietuvoje mėgstama skaičiuoti, – orlaiviai. Kai numušamas kažkoks rusų sraigtasparnis, skaičiuojama, kiek jis kainavo. Tai yra visiškai nesvarbu, yra svarbu, ką jis gali padaryti, šiuo atveju, Ukrainos kare, – dėstė V. Saldžiūnas.

– Įvyko maištas prieš Kremliaus režimą ir įvyko demonstracija, kad šis Kremliaus režimas, kuriam vadovauja V. Putinas, yra silpnas, yra nepajėgus. Kad ir kokie ten susitarimai bebūtų buvę, viešai prieš mus pademonstruota silpnybė paties V. Putino, Rusijos armijos ir pademonstruota, kad iš esmės tai yra – nežinau, ar taip galima pavadinti – pirmas kėlinys, bet tikrai dar ne paskutinis veiksmas.“

Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ vadovas J. Prigožinas penktadienį pareiškė ketinąs nuversti Rusijos karinę vadovybę. Jo pajėgoms sparčiai judant link Maskvos ir užėmus Rostovą prie Dono bei Voronežą, šeštadienio vakarą pranešta, kad J. Prigožinas nutarė atsitraukti.

Teigia, kad atsitraukimas išėjo į naudą

Šis atsitraukimas, pasak V. Saldžiūno, maištininkams galėjo net išeiti į naudą.

„J. Prigožinas, kai jis ėjo link Maskvos su tomis pajėgomis, kurias turėjo, tų pajėgų branduolį sudaro buvę specialiųjų pajėgų karininkai. Jie tikrai nėra visiški idiotai, puikiai supranta, kad jie eina į savižudybę, jeigu jie bandytų lįsti į Maskvą, į pačią Maskvą. Nebent būtų toks optimizmas užpylęs akis, kad jie tikėjosi prasiveržti pro visas gynybos linijas, kurios jau buvo formuojamos prie Maskvos, buvo paruošti tiltai sprogdinimui.

Atsitraukimas, šiuo atveju, netgi yra daug naudingesnis, kadangi, nepaisant to, kad atsitrauki, tu jau parodei, pademonstravai, ką tu gali, parodei šefo silpnybes, tu parodei, kad armija nieko nedaro arba daro nepakankamai, arba daro nekompetentingai. Ir tu atsitrauki aidint plojimams gatvėse.

Mes dar 100 proc. negalime pasakyti, kad tie plojimai gatvėse nebuvo surežisuoti tų pačių „Wagner“ narių, kad ten įsimaišė minioje ir pradėjo ploti, ir panašiai. Bet kuriuo atveju, J. Prigožinas viešumoje išeina ne tiek pralaimėjęs, kiek tiesiog padaręs taktinį atsitraukimą“, – komentavo korespondentas.

Maskva nurodė, kad kaltinimai „Wagner“ vadui ginkluoto sukilimo prieš Rusijos karinę vadovybę organizavimu bus panaikinti, o pats J. Prigožinas pasitrauks į Baltarusiją – esą taip suderėta su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka.

V. Saldžiūnas prisiminė, jog bandymų nuversti valdžią Rusijoje per pastaruosius kelerius šimtus metų būta ir daugiau, esą būta ir atvejų, kai perversmininkai likdavo nenubausti.

„Mes grįžtame į 1993 metus. Prieš 30 metų Rusijoje buvo konstitucinė krizė, kai B. Jelcinas įsako šaudyti į Dūmą ten užsibarikadavusiems komunistams, atrodo, gresia rūmų šturmas ir įvyks perversmas, kažkuri pusė nugalės, galiausiai jie pasiduoda. Kas tada įvyksta? Perversmininkai nubaudžiami, pakariami, kaip dabar norima padaryti su J. Prigožinu? Ne, jiems pritaikoma amnestija ir visi tie asmenys paskui sau laimingai gyvena Rusijoje.

Tai tokių bandymų perversti valdžią Rusijos istorijoje tikrai netrūko. Per pastaruosius kelis šimtus metų, tai vienas realiai bandymas – 1917 metų perversmas – buvo sėkmingas, bet ir tai nebuvo vienintelis tais metais. Buvo keletas panašių kaip J. Prigožino, nesėkmingų bandymų, – dėstė V. Saldžiūnas.

– Kai tu pademonstruoji valdžios silpnas kojas, tai neišvengiamai gali laukti, net ir atsitraukęs, antro kėlinio, antrojo šanso. Ir nebūtinai J. Prigožinas šitą žengs ir galės daryti. Nes jeigu J. Prigožinas su savo keliais tūkstančiais samdinių sugebėjo eiti į Maskvą, tai kas trukdo kokiam rusų generolui pakartoti tą patį? Arba tiems žmonėms, kurie stovi už J. Prigožino, padaryti tą patį su gerokai kompetentingesniais žmonėmis.“

Kodėl nebuvo sustabdytas Prigožino žygis?

V. Saldžiūnas neatmetė galimybės, kad J. Prigožinas net ir neketino pasiekti Maskvos ir nuversti valdžios, o tik norėjo parodyti Kremliaus silpnumą.

„Tai gali būti vienas iš variantų, nes jis negali tiesiog tikėtis, kad taip sėkmingai, per sviestą per Rusiją pereis, nepaisant to, kad didžioji dalis Rusijos armijos, žinoma, yra Ukrainoje, kad tie daliniai, kurie yra likę Rusijoje, gali priešintis, bet tie mūšiai vyktų Rusijos teritorijoje, neaišku, kuo pasibaigtų.

Bet kuriuo atveju, buvo tikrai realių galimybių Rusijos pajėgoms sustabdyti tą žygį, bet jis nebuvo sustabdytas“, – komentavo apžvalgininkas.

O kodėl jis sustabdytas nebuvo?

Čia, pasak V. Saldžiūno, ir yra didysis klausimas. Jis svarstė, kad buvo kažkokie susitarimai su V. Putino režimo, o gal tiesiog – „tradicinė rusiška betvarkė“, rusų generolų negebėjimas koordinuoti ir imtis tinkamų veiksmų.

„Bet lygiai taip pat, kaip ir sakau, gali būti susitarimai, gali būti už J. Prigožino nugaros stovintys gerokai įtakingesni asmenys, kurie laukia, kuo pasibaigs šis žaidimas, arba laukia, kuo pasibaigs pirmoji spektaklio dalis.

J. Prigožino puolimas ir atsitraukimas, ir to užtenka. O kitas veiksmas gali būti už kelių savaičių, už kelių mėnesių – kas žino“, – komentavo pašnekovas.

Ar įmanoma, kad J. Prigožino maištą suorganizavo FSB?

Tokios galimybės V. Saldžiūnas taip pat neatmetė.

Varžosi galios grupuotės

„Rusija visa valdžia yra pagrįsta klanų įtaka ir galios pusiausvyra. V. Putinas yra to režimo lyderis ir atrodo, kaip kietas vyrukas. Ir štai pamatome, kad šis kietas vyrukas drebančiomis kinkomis nelabai ką gali padaryti, jo įsakymai per televiziją ateina gerokai pavėluoti, o kas vyksta užkulisiuose, tie susitarimai, tai atrodo gerokai komiškai, nes kuo tada Rusija yra ginama. Ginama skambučiu iš A. Lukašenkos ir iškastais grioviais ten, kur yra greitkeliai? Čia neva viena galingiausių pasaulio valstybių?

Kai tokią demonstraciją tu parodai, tai gali už to daug kas stovėti: ir FSB – kažkokie gali būti pasidaliję klanai, gali būti ir armijos karininkai nepatenkinti tuo, kaip apskritai vyksta karas, kad pradėtas karas. Tos galios grupuotės visą laiką tarpusavyje varžosi ir dabar, kai parodyta vyriausiojo vado silpnybė, užuostas kraujas. O kai užuodžiamas kraujas, paprastai tuo viskas nesibaigia – išsiskirstom ir J. Prigožinas neva išvažiuoja į Baltarusiją, nors nėra 100 proc. aišku, ar išvis kažkur išvažiavo, ar jis gyvas, ar yra dar kam nors reikalingas, ar dar bus panaudotas su visais „Wagner“ samdiniais“, – kalbėjo pašnekovas.

Gal, pasak jo, jau net ir nebėra svarbu, kur yra J. Prigožinas: „Jis vaidmenį jau suvaidino.“

„Dabar yra klausimas, kur yra tie asmenys, kurie leido visam šitam spektakliui įvykti ir ką jie planuoja toliau“, – pridūrė korespondentas.

Visą pokalbį su V. Saldžiūnu galite žiūrėti čia: