Profesorius Stankūnas: tikėtina, kad penktadienį atsibusime jau geltonojoje COVID-19 zonoje

Lietuvoje per praėjusią parą nustatyti 102 nauji koronaviruso atvejai. Taigi, sergamumo rodiklis per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų jau siekia 24,4 atvejų. Lietuva vis dar patenka į žaliąją COVID-19 zoną, bet kai atvejų skaičius 100 tūkst. per 14 dienų viršys 25, šalis jau pasieks geltonąją COVID-19 zoną.