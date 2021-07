Profesorius Stankūnas: tikėtina, kad penktadienį atsibusime jau geltonoje COVID–19 zonoje

aA

Lietuvoje per praėjusią parą nustatyta 102 nauji koronaviruso atvejai. Taigi, sergamumo rodiklis per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų jau siekia 24,4 atvejų. Lietuva vis dar patenka į žalią COVID–19 zoną, bet viršijus 25 atvejus 100 tūkst. per 14 dienų šalis jau pasieks geltoną COVID–19 zoną.