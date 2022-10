Profesorius Solovėjus: jei Rusija panaudos branduolinį ginklą, karas vyks prie Lietuvos sienų

Pagal vieną galimų scenarijų, šis Rusijos eksklavas būtų šluojamas nuo žemės paviršiaus NATO šalių raketomis, o padariniai prilygtų branduolinio ginklo panaudojimui.

Kremliaus propaganda jau viešina branduolinio konflikto scenarijus

Kremliaus propagandiniai kanalai vis plačiau skelbia apie tariamą Ukrainos karių klastą – pasiruošimą savo teritorijoje susprogdinti vadinamą „nešvariąją bombą“. Tai nėra branduolinis ginklas, o įprastinis sprogmuo su radioaktyviomis medžiagomis, kurios sprogimo metu išsisklaidytų ir užterštų nemažą teritoriją.

Rusijos propagandistai jau nurodo ir tariamą tikslą, kodėl Ukrainos gynėjai turėtų savo teritoriją užteršti radioaktyviomis medžiagomis. Esą „nešvarios bombos“ sprogimu bus bandoma imituoti Rusijos kariuomenės atgabento nedidelės galios taktinio branduolinio ginklo netikėtą suveikimą.

The threat of a Russian nuclear strike is the highest since February 24, - CNN.