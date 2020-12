Kaip naujienų agentūra ELTA šį šeštadienį jau skelbė, praėjusią parą šalyje nustatyti 2848 nauji COVID-19 užsikrėtimo atvejai, ir šiuo metu serga daugiau kaip 41 tūkst. žmonių. Kauno mieste serga 4739 gyventojai.

Lietuvoje per 14 pastarųjų parų nustatytų naujų COVID-19 atvejų priskaičiuojama 992,3 – 100 tūkst. gyventojų, Kaune – 1044,7 atv. 100 tūkst. gyventojų. Šalyje iki šiol nuo koronaviruso mirė 611, dėl kitų ligų – 318 užsikrėtusiųjų, Kauno mieste – atitinkamai 68 ir 28. Praėjusią parą šalyje daugiausiai (beveik tūkstantį) naujų ligos atvejų epidemiologai nustatė Kauno apskrityje.

„Savaime aišku, kad tokiems rekordams susidaryti tiek Kaune, tiek daugelyje kitų Lietuvos vietų įtakos turėjo ir eglutės įžiebimas, ir prasidėjęs masiškas kalėdinių dovanų pirkimas. Jei apie eglutes kalbam, buvo akivaizdu, kad policija nesutramdys visų prie jų besirenkančių minių. Tai tos šventės tikrai buvo didelių pinigų išmetimas be jokio reikalo, neatsižvelgiant į pandemijos grėsmes ir negalvojant apie pasekmes.

Baisu, kad žmonės vis dar nesupranta, kiek pavojinga nepaisyti karantino sąlygų, ؘ– nesibūriuoti, tinkamai dėvėti asmenines apsaugos priemones, laikytis higienos. Ir dabar turim, ką turim. O baisiausia, kad ligoninės jau nepajėgia priimti visų susirgusiųjų, kuriems reikia neatidėliotinos pagalbos. Plintant infekcijai, katastrofiškai ima trūkti ne tik vietų ligoninėse, bet ir pačių medikų“, – į spartų infekcijos plitimą bei galimą sveikatos apsaugos sistemos „paralyžių“ atkreipia dėmesį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje savo darbais plačiai žinomas infektologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Laiškonis.

Jis prisiminė, kad dar per pirmąją pandemijos bangą, pavasarį, Kauno miesto savivaldybė, padedant ministerijai, perėmė Kauno rajone, Kulautuvoje, keletą metų tuščias stovėjusias respublikinės ligoninės padalinio patalpas. Tik jos tuščios ir toliau stovi.

„Seniai kalbėjo Kauno savivaldybė apie tas rezervines patalpas, atseit, numatytas koronaviruso ligoniams, sergantiems lengvesne forma. Bet kad jose būtų galima tokius ligonius gydyti, neužtenka tik padažyti sienas ar duris. Reikia ir deguonies bei kitokios įrangos, bet tuo niekas nesirūpina, nors situacija Kauno apskrityje ir visoje Lietuvoje tik blogėja“, – pažymėjo prof. A. Laiškonis.

Komentuodamas šiomis dienomis atliktos apklausos rezultatus, kai daugiau nei pusė apklaustųjų prisipažino per Kalėdas žadantys aplankyti savo artimuosius ir tradiciškai, kaip kasmet, su jais švęsti didžiąsias metų sandūros šventes, profesorius Eltai sakė: „Bijau, kad per Kalėdas ir naujuosius metus bus dar didesnis sergamumo pakilimas. Nes jau dabar aišku, kad dėl antros koronaviruso pandemijos bangos Lietuvoje paskelbtas trijų savaičių karantinas nieko gero nedavė. Reiškia, jis buvo padarytas tik dėl formos, o ne dėl visiems mums reikalingo rezultato“, – be jokio optimizmo balse situacijos rimtumą pabrėžė prof. A. Laiškonis.