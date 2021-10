Profesorius Augutis apie ketvirtąją COVID-19 bangą: griežtų apribojimų išvengti nepavyks

„Pilno užsidarymo galbūt ir neprireiktų, bet visi labai gerai žinome, kad didžiąją dalį atvejų dabar generuoja per mokyklą ateinantys, per tuos židinius: ne tiesiogiai mokyklose, bet per jas tiesiog tranzitu keliauja į šeimas. Bent jau mėnesį mokyklos turėtų būti iš šitos grandies išjungtos, mano nuomone, ir tą reikėjo padaryti prieš porą savaičių“, – siūlo profesorius.

Anot jo, situacija pradėjo slysti iš rankų, kai sergančių koronaviruso infekcija skaičius pasiekė 3 000 atvejų per dieną.

„Mes patys galbūt pradžioje įsivarėme šiek tiek save į kampą, paskelbdami, kad tikrai šventas dalykas yra mokymo procesas bendro lavinimo mokyklose. Taip pat, jog jokie reikalavimai neturėtų paliesti paskiepytų, nes atrodo, kad padarė žygdarbį, nors gal ir nelabai, tiesiog nemokamai paskiepijo vakcina, saugodami savo ir artimųjų sveikatą. Galbūt ir tai truputėlį trukdė“, – svarsto profesorius.