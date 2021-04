Čaplinskas: iš karto buvo aišku, kad vien su baime toli nenuvažiuosi

Profesorius Saulius Čaplinskas laidoje „Faktai ir nuomonės“ įvertino dabartinius ribojimus ir atsakė, ar pagrįsti jie būtent prieš šventinį laikotarpį. Anot jo, draudimais ir keliama baime mažai ką galima pasiekti, o efektas būna labai trumpalaikis.

„Pažiūrėkime iš kito taško, kaip suvaldėme AIDS pandemiją. Nekyla jokių klausimų jau seniai, kad draudimai, baimė galios trumpą laikotarpį. Prisiminkime AIDS pandemiją, kai San Fransiske buvo užsidarę gėjų kubai ir taip toliau, pas mus tik trumpam suveikė tas baimės elementas, paskui žmonės pradėjo rizikuoti. Kalbant apie šią infekciją – lygiai tas pats. Net dar daugiau – jeigu susirgę ŽIV žmonės nepradeda laiku terapijos, jie šimtu procentų miršta. Šiuo atveju dauguma supranta, kad sirgs lengvai, ypač jaunimas. Iš karto buvo aišku, kad vien su baime toli nenuvažiuosi.

Kita vertus, tam tikri ribojimai yra neišvengiami ir dar privalės būti ilgai, bet iš esmės jie turėtų būti priimti kiekvieno žmogaus asmeniškai. Kai kalbame apie kovidą, lygiai kaip kalbėjome apie ŽIV, mes turime omenyje mūsų asmeninį elgesį. Vienu atveju – lytinį ir narkotikų vartojimą, šiuo atveju – bendravimą su visais, vien kvėpavimą oru. Norint, kad žmonės įsisąmonintų ir elgtųsi vienaip ar kitaip, reikia ne baimės, reikia informuoto sprendimo, kad žmogus suprastų. Pavyzdžiui, kaip švęsti Velykas artimame rate ir kaip tai daryti maksimaliai saugiai, o ne tik uždrausti, neleisti ir panašiai“, – sako S. Čaplinskas.

Paklausus, jeigu sprendimai būtų profesoriaus rankose, ar tos trys Velykų dienos būtų „uždarytos“, ar „atidarytos“, S. Čaplinskas tikino, kad visiškai užkardyti viruso pavojaus negalime.

„Visgi reiktų diferencijuoti. Juk dabar turime daug instrumentų. Tie patys pasiskiepiję arba persirgę žmonės – tai būtų dar papildoma paskata kitiems skiepytis ar testuotis. Nesvarbu – antikūnų ar antigenų testais, priklausomai nuo to, ko mes siekiame, ir, mano supratimu, svarbu įsisąmoninti – mes šio pavojaus visiškai užkardyti niekaip negalime, nei draudimais, nei niekuo, tai reiškia, kad belieka mažinti žalą, mažinti galimybę užsikrėsti ir perduoti virusą. Bent jau tiems žmonėms, kurie yra persirgę, atlikę testus, laikantis tų pačių rekomendacijų aplankyti savo senjorus tėvus, manau, tikrai reikėtų“, – sako S. Čaplinskas.

Usonis: žmonės praktiškai neturi sprendimo teisės

Vaikų klinikos profesorius Vilniaus universitete Vytautas Usonis, paklausus, ar per Velykas yra reikalingi ribojimai, tikino, kad drausti – pats paprasčiausias būdas, tačiau galime pamatyti kitų šalių patirtį po to, kai jos nusprendė atlaisvinti apribojimus per šventes ar tam tikras laisvas dienas.

„Per Velykas atsilaikyti reikia – tai faktas. Klausimas – kaip, nes iš tikrųjų matome įvairių šalių patirtis, matome, kas atsitiko po, pavyzdžiui, laisvų Kalėdų Portugalijoje, po kitų laisvų švenčių kitose šalyse, Lietuvoje po laisvų Vėlinių praėjusiais metais ir kur yra tas aukso vidurys – pasakyti sunku. Paprasčiausias variantas yra draudimas, tai yra paprasčiausia, tačiau ar tai tikrai suveiks – čia didelis klausimas, nes žmonės pavargo nuo draudimų, žmonės pradeda priešintis draudimams. Mes matome daug visiškai pagrįstų ginčų, pavyzdžiui, vienokia situacija yra, jeigu viena šeima susirenka didelėje sodyboje ir visiškai kita situacija, jeigu ta pati šeima susirenka vieno arba dviejų kambarių bute. Epidemiologine prasme, tai visiškai skirtingos situacijos“, – sako profesorius.

Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras © DELFI / Nerijus Povilaitis

Anot jo, mūsų visuomenėje labiausiai trūksta supratimo ir bendravimo, daugelį dalykų bandoma nuspręsti draudimais.

„Iki šiol mūsų žmonės praktiškai neturi savo sprendimo teisės. Man kilo mintis, kad svarbu paaiškinti, ką aš darau blogai ir ką daryti, kad būtų gerai. Tie dalykai yra paprasti ir mes apie juos kalbame jau metus – distancija, dezinfekcija, kaukės ir visa kita, galiausiai, jeigu žinau, kad esu persiregęs ir turiu antikūnių, jeigu esu paskiepytas, tai šio elemento – bendradarbiavimo elemento – mūsų visuomenėje trūksta“, – sako profesorius.

Anot jo, situacija, kuri yra dabar, gerokai skiriasi nuo to, kas buvo prieš metus.

„Situacija, kuri buvo prieš metus, radikaliai pasikeitė. Jeigu prieš metus tie suvaržymai suveikė todėl, kad mes neturėjome labai daug ko, ką turime šiandien, tuo metu tos jėgos pozicijos suvaržymas yra veiksmingas, bet praėjo metai, ir dar turėkime omenyje informacinį darbą, kuris tikrai galėtų būti atliktas geriau. Tai nėra vienos dienos sprendimas, kad dabar atsitiko kažkas netikėto ir mes sprendžiame, ką daryti per Velykas. O ką darėme per visus metus“, – sako profesorius.

Dabartinė skiepijimo strategija išsisėmė?

Paklausus V. Usonio, ar 42 procentai – daug ar mažai – profesorius tikino, kad tai nėra tas skaičius, kuris leistų kalbėti apie visuomenės imunitetą.

„Tai jau yra pakankamai, kad tai darytų įtaką sunkių ligos formų skaičiams, mirčių skaičiams, tačiau tai nėra pakankamai, kad galėtume kalbėti apie visuomenės imunitetą, kaip jau visuomenės saugumo garantą. Šia kryptimi kalbant toliau, trečdalis milijono Lietuvos gyventojų yra paskiepyta, bet ar tose statistikos lentelėse jūs randate informaciją, kokia visuomenės grupė šiandien yra saugi? Mes galime kalbėti, kad Santarose klinikose darbuotojų vakcinavimas siekia apie devyniasdešimt procentų, o tai yra labai geras rodiklis. Tikiu, kad kitose kinikose, kur žmonės betarpiškai mato, kas tai yra koronavirusas, kas tai per infekcija, bent jau labai stipriai žmonių agituoti nereikia“, – sako profesorius.

„Dabar turime kelti naują tikslą, turime kalbėti apie visuomenės imuniteto formavimą ir atitinkamai uždaviniai turi būti derinami pagal siekiamą tikslą. Žinoma, jeigu būtų pasirinkimas, kam įskiepyti dozę vakcinos, ar vyresnio amžiaus žmogui, kuris, pavyzdžiui, serga lėtinėmis ligomis, ar jaunam ir sveikam, prioritetas turėtų išlikti, bet tai neturėtų būti kaip strateginė kryptis, nes ji jau išsisėmė.“

Profesorius S. Čaplinskas laidoje tikino, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl senjorų vakcinavimas stringa, yra ta, jog kai kurie seni žmonės tiesiog neturi galimybių nuvykti skiepytis.

„Tai yra normalus rezultatas, kurį buvo galima pasiekti su tokia organizacija, kur praktiškai buvo pasyvi kampanija, nes informacijos pratiškai nebuvo, apart pasakymo, kad jau atvyko skiepai bei paraginimo eiti skiepytis bei informavimo, kur tai daryti. Kitam žmogui, kad priimtų sprendimą tiek neužtenka, jis turi žinoti, kaip, kodėl, kas gali nutikti, antra, aš pasigendu empatijos visame šiame atsake į koronavirusą. Viena vertus, kai vien tik kalbama apie draudimus ir tai, kad dirbkite iš namų, ir iš esmės kalba žmonės, kurie iš esmės nenukentėjo – biudžetininkai, akademinis sluoksnis žmonių. Jie gali persiorientuoti, o kaip persiorientuoti verslui, kur negali distanciniu būdu dirbti.

Taigi kalbant apie žmonių atėjimą skiepytis, paliečiau vieną medalio pusę, kad žmogus turi norėti to skiepo, bet ar pabandome įsivaizduoti, kaip tai močiutei, kurios vaikai galbūt gyvena kitose savivaldybėje, ir vaikai atvažiuoti negali, o ta močiutė galbūt nejuda ir negali atvykti paskirtu laiku. Jeigu pradėtume analizuoti, kodėl kai kurie senjorai, kurie jau seniai galėjo būti paskiepyti, bet liko nepaskiepyti, ko gero, dažna priežastis bus šita.“

Žmonėms kyla daug klausimų

S. Čaplinskas laidoje sako, kad yra daug konkrečių klausimų, kurie natūraliai kyla žmonėms. O dabartiniai valdžios užmojai itin sparčiai didinti vakcinavimą, skamba kiek per optimistiškai.

„Mes dabar kalbame vien įvertindami faktą, kad bus pakankamai skiepų ir toliau galvojame, kaip padaryti, kad tos vakcinos būtų įskiepytos, bet ar žmonės eis? Šis klausimas lieka atviras. Pažiūrėkime, ką rodo statistika.

Tik apie keturiasdešimt procentų žmonių tikrai yra nusiteikę, kad jie skiepysis, o abejojančių yra pakankamai daug, nekalbu apie tuos, kurie griežtai nusprendė, kad nesiskiepys, juos palikime ramybėje, nes bus visada dalis žmonių, kurie nenorės, negalės skiepytis, arba kam nesusiformuos imunitetas.

Labai svarbu, kad visi kiti, kurie nori šios priemonės, kad jie gautų reikiamą informaciją. Pavyzdžiui, ar kiekviena moteris, kuri planuoja pastoti, ar ji žino, ar gali skiepytis, o rusakalbiai piliečiai – ar jie gavo visą informaciją. Yra daug konkrečių klausimų, kurie gali kilti žmonėms ne dėl to, kad jie yra skiepų priešininkai, o dėl to, kad jie nori gauti atsakymus “, – sako S. Čaplinskas.