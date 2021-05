Profesorė Žvirblienė: dabar pats metas atlaisvinti karantiną

„Tikrai nemanau, kad jas šiuo metu reikia laikyti labai suspaustas [vadžias] ir iš dalies pritariu tai nuomonei, kad dalis žmonių dėl nuovargio taisyklių jau nebesilaiko. Pavyzdžiui, dėl vieno šeimos ūkių susitikimų – šita taisyklė šiandien jau yra atgyvenusi“, – „Delfi TV“ laidoje „Faktai ir nuomonės“ kalbėjo A. Žvirblienė.

Ji tikisi, kad tokios priemonės, kaip nuo pirmadienio Lietuvoje pradedantis veikti Galimybių pasas ar europinis „žaliasis pasas“ paskatins žmonės skiepytis dar aktyviau.

„Ypač jauni žmonės yra mobili visuomenės grupė ir supranta, kad bent jau artimiausiais mėnesiais kelionės priklausys nuo to dokumento turėjimo. Pritariu, kad galbūt tai yra trumpalaikis dalykas, tikėsime, kad pandemija pradės gesti dėl vakcinacijos, be to, artėja vasaros sezonas. Gal jis (galimybių pasas – „Delfi“) bus tik keliems mėnesiams“, – sakė A. Žvirblienė.

Dalis atlaisvinimų – tik su Galimybių pasu

Karantinas Lietuvoje šiek tiek laisvėja jau nuo pirmadienio. Tiesa, dalis paslaugų bus prieinamos tik su Galimybių pasu: tik su juo bus galima patekti į maitinimo įstaigų vidų, o sporto klubai ir baseinai turės rinktis, ar įleisti lankytojus be paso.

Verslininkas, barų vadovas Saulius Galdikas tikina, kad nors pirmomis dienomis gali kilti nesklandumų, Galimybių paso nauda verslui bus didelė.

„Ne tik barams – ir restoranams, viešbučiams, renginiams, daug kam tai yra geras sprendimas. Šiandien mūsų veikla viduje uždrausta, mes negalime jos vykdyti jau septynis mėnesius“, – kalbėjo verslininkas.

„Nauda neabejotinai nusvers chaosėlius ar neaiškumus, kokie gali kilti pirmomis dienomis. Kiek aš gilinausi, viskas yra labai paprasta ir aišku. Mes neplanuojame statyti apsaugos, nes iš principo žmogus užeiti į vidų užsisakyti gali ir dabar, tik mes viduje negalime aptarnauti žmonių“, – sakė jis.

Pasak S. Galdiko, nuo pirmadienio ateinančių klientų planuojama atsiklausti, ar jie planuoja prisėsti lauke, ar viduje. Antruoju atveju bus prašoma parodyti Galimybių pasą.

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis teigia besitikintis, kad šiuo įrankiu teks naudotis kuo trumpiau, tačiau, teigia jis, Galimybių pasas gali būti panaudotas ir ateityje.

„Tokio įrankio turėjimas svarbus ne tik dabartinėje situacijoje, bet yra tam tikras saugiklis ateičiai, kad jeigu sulauktume kažkokių ypatingų atmainų, jau turime būdą išmaniau valdyti pandemiją“, – aiškino V. Jurgutis.

„Neslėpsiu, jei [pradėjus veikti Galimybių pasui] kitą dieną paaiškėtų, kad sergamumas nukrito ir paso nebereikia, tai būtų didžiausia šventė. <…> Galbūt jis išliks tik itin dideliems masiniams renginiams, koncertams, festivaliams, galbūt nereikės ir ten“, – svarstė jis.

© Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Paluckas: to paso niekas neprašys ir niekas nesiruošia jo rodyti

Tuo metu Seimo narys, socialdemokratas Gintautas Paluckas Galimybių pasą vertina kritiškai. Pasak jo, reikėtų ieškoti būdų, kaip saugiai atverti daugiau veiklų ne daliai, o visiems gyventojams.

„Noriu pasakyti, kad iki šiol turėjau visas galimybes, ėjau į kiną, taip, baruose reikia pabūti išorėje. <…> Siūlau ne šį apribojimą, o normalias nustatytas sąlygas absoliučiai visiems, kad visi save saugotų, kaip padarėme su tam tikrais sektoriais ir pagal NVSC duomenis nematome didelių įsiplieskusių židinių“, – kalbėjo Seimo narys.

Jis abejoja ir kad Galimybių paso įrankis veiks taip, kaip tikimasi.

„Gal pasakysiu šventvagiškai, bet niekam to paso nereikia organizuojant šeimų šventes ir kitus dalykus, žiūrėkim į gyvenimą realiai. To paso niekas neprašys ir niekas nesiruošia jo niekam rodyti“, – mano G. Paluckas.

„Jeigu manote, kad karantino sąlygų dabar visi nuoširdžiai laikosi, jūs labai klystate arba esate baisiai naivūs. Niekas jų ir dabar nesilaiko. Esu įsitikinęs, kad galimybių paso prasmė išnyks labai greitai ir bus kaip Izraelyje, kai jis yra, bet į kontrolę žiūrima šiek tiek pro pirštus“, – laidoje „Faktai ir nuomonės“ teigė jis.