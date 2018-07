Anksčiau šią lėšų dalį programoms administravo Kultūros ministerija. LKT iš šių lėšų organizuos konkursą kūrybiniams ir autorių teisių apsaugos projektams finansuoti. Kaip informuoja ministerija, trečiadienį priimtu Vyriausybės nutarimu įtvirtintas Kultūros ministerijos ir autoriams atstovaujančių kolektyvinio administravimo organizacijų susitarimas, pasiektas po keletą mėnesių vykusių derybų. Kartu Kultūros ministerija skelbia įvykdžiusi Valstybės kontrolės rekomendacijas atsisakyti politikos įgyvendinimo funkcijų, susijusių su projektine ir konkursine veikla. Už tuščios laikmenos mokesčio surinkimą atsakinga Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA iki rugpjūčio 15 dienos turi pervesti Kultūros ministerijai minėtus 25 proc. nuo 2017 metais surinkto kompensacinio atlyginimo. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato, kad autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. Mokestį sumoka įmonės, parduodančios Lietuvoje pagamintus ar iš kitų valstybių į šalį atvežtas atminties korteles, USB atmintines, neintegruotus asmeninių kompiuterių diskus, skaitmeninius vaizdo ir garso leistuvus su atminties įrenginiu, asmeninius kompiuterius.











