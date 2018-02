Likus trims mėnesiams iki skulptūros liejimo darbų, kalbiname skulptūros Tautos patriarchui autorių Gediminą Piekurą – apie jo ieškojimus ir atradimus kūrybinėse dirbtuvėse.

Skulptoriaus Gedimino Piekuro dirbtuvėse akį patraukia ne tiek įrankiai ir medžiagos, kiek knygomis apie dr. Joną Basanavičių gausiai nukrautas darbastalis, ant sienų kabančios daugybė J. Basanavičiaus fotografijų, kuriose jis – ir dvidešimtmetis jaunuolis, ir brandaus amžiaus, inteligentiškas, gražiai apsirengęs, įvairaus profilio, stovėsenos. Dirbtuvėse skamba įkvepianti klasikinė muzika.

Skulptoriaus planšetė pilna to laikmečio vyrų aprangos detalių fotografijų, tiek lietuvių, tiek užsieniečių. Šiais, ne mažiau plastiškai ir dinamiškai skulptūrai svarbiais klausimais skulptorius konsultuojasi ir su kostiumų dizaino istorikais, kad neliktų jokių netikslumų, ir tai juntama, žvelgiant į modelio išraiškingumą, plastiką – lyg pati medžiaga kalbėtų! Ir tai be galo svarbu, renkantis to meto laikmečiui būdingą klasikinį portretinį figūrinį sprendimą, kuris turi stiprų vidinį judesį, įprasmina dr. Jono Basanavičiaus asmenybę, charakterį, jo ryžtą, valią ir dvasingumą.

„Aš ir dabar mano geriausias draugas Basanavičius.“ – šypsosi skulptorius – „Didžiausias iššūkis – sukurti Jį. Nematytą. Aš sukūriau savo, nors kiekvienas jį mato ir įsivaizduoja kitaip. Gilinuosi, koks jis buvo išvykęs svetur, ir sugrįžęs, jauno ir brandaus amžiaus. Išvaizdus, plačios veiklos, mąslus. Visa tai stengiausi kiek įmanoma sukoncentruoti į figūrą ir portretą. Dar norisi emociškiau pažvelgti į portretą, įdėti į jį daugiau dvasios,“ – dalijosi mintimis G. Piekuras.

Gediminas Piekuras suskaičiavo, kad nuo konkurso pradžios – tai jau devintasis skulptūros modelis, kuris ir toliau dar bus tobulinamas apie tris mėnesius. Tačiau, pasak autoriaus, jis jau nebekopijuoja pirminio eskizo, skulptūros modelis tapo savarankišku, eina savo keliu.

Tegu nestebina dabartinio tarpinio modelio balta skulptūros spalva – tai tik tarpinis specialios drobės ir kitų medžiagų modelis, kuris jau po trijų mėnesių virs vientisesnės, tvirtesnės formos, bronzos spalvos skulptūra, kuriai sukurti bus panaudota autorinė skulptoriaus technika, kuri iki tol nebuvo naudota. Iš bronzos skulptūra bus liejama rugsėjį.

Į tarpinio modelio apžiūrą susirinkę Vilniaus meras Remigijus Šimašius, skulptoriai ir architektai pastebėjo, kad modelio stovėsena kiek pakitusi, tapo vientisesnė, buvo išsakyta ir „šviežia akimi“ matomų, kolegiškų pastabų, kaip reiktų patobulinti portretą, stovėseną, judesį.

„Autoriui sekasi puikiai. Gerai, kad skulptūros modelyje matyti dar daugiau energijos. Man nekyla abejonių dėl skulptūros, tačiau nesu tikras, ar reikalingas toks pjedestalas. Manau labai svarbu, kad dr. J.Basanavičius būtų kuo arčiau žmonių. Prie skulptūros turėtų būti paprasta ir patogu prieiti, saugu žaisti mažiesiems. Norėtųsi matyti dinamišką artimą J. Basanavičių“, – sakė Vilniaus meras R. Šimašius.

Aplink skulptūrą bus sukurta erdvė, kuri leis žmonėms iš arti apžiūrėti figūros plastinę raišką, gyvai judėti apie skulptūrą. Savivaldybė jau yra parengusi techninį aikštės priešais Filharmoniją sutvarkymo projektą. Nuo gegužės mėnesio planuojama pradėti keisti aikštės dangą, įrengti modernų apšvietimą, pasodinti želdinių ir įrengti suoliukus. Skaičiuojama, kad aikštės sutvarkymo sąmata sieks apie 300 tūkstančių eurų.

Paminklo ir aikštės idėjos autoriai – skulptorius Gediminas Piekuras ir architektai Gediminas Antanas Sakalis ir Algirdas Rasimavičius.