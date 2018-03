Spaudos konferencijos metu vertinimą pristatys VSD direktorius Darius Jauniškis ir AOTD direktorius pulkininkas Remigijus Baltrėnas. Remiantis Žvalgybos įstatymu, dokumentas visuomenei įprastai teikiamas kartą per metus, pavasarį. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, kaip bendrą dokumentą, VSD ir AOTD skelbia nuo 2015-ųjų. Konferencijoje taip pat dalyvaus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Jie taip pat bus pasiruošę atsakyti į klausimus, susijusius su šalies saugumu ir teikiamu vertinimu. Su grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimu visuomenė galės susipažinti dar prieš spaudos konferenciją. Dokumentas pirmadienio rytą bus patalpintas VSD ir KAM internetinėse svetainėse











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.