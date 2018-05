Auditą Susisiekimo ministerija inicijavo pernai lapkritį, po to, kai jos pavaldumui buvo perduotas už e. sveikatos kūrime dalyvavęs Registrų centras. Tuomet skelbta, kad patikrinimo metu bus atsakyta į finansinius, veiklos organizavimo, viešųjų pirkimų klausimus, bus pateiktos rekomendacijos, kaip užtikrinti patikimą, kokybišką sistemos veikimą bei racionalų valstybės lėšų panaudojimą. Seimo Antikorupcijos komisija pernai lapkričio pabaigoje nutarė, kad visi trys 2000-aisiais sumanytos e. sveikatos sistemos projekto etapai buvo įgyvendinti netinkamai – sistema iki šiol nepasiekė tikslų ir neteikia kokybiškų paslaugų. Auditą atliko Susisiekimo ministerija, bendradarbiaudama su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) ir nepriklausomais IT srities ekspertais. Audito metu buvo įvertinti Registrų centro vykdyti e. sveikatos sistemos kūrimo 3-ojo etapo projektai: e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos ir dviejų jos posistemių – elektroninio recepto bei nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos – kūrimai. Registrų centro užsakymu e. sveikatos informacinę sistemą už 1,541 mln. eurų kūrė ir diegė Lietuvos ir Estijos bendrovė „Nortal“, o e. recepto posistemę už 393 tūkst. eurų bendrovė „Algoritmų sistemos“. Europos Sąjungos remiamas e. sveikatos projektas įgyvendinamas nuo 2005 metų, investicijos į jį siekė 40 mln. eurų, iš jų 30,8 mln. eurų - ES parama (2007–2013 metais, 2014–2020 metais jai skirta dar 28,25 mln. eurų). Sistema turėjo skaitmenizuoti pacientų duomenis – ligos istorijos įrašus, receptus, gydymą, tyrimų rezultatus, sudaryti galimybę keistis šiais duomenimis tarp gydymo įstaigų. Šiuo metu vyksta ketvirtasis projekto, turinčio sumažinti vizitų pas medikus skaičių, etapas, jam reikės dar per 28 mln. eurų.

