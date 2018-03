Ministerijos pranešime rašoma, kad pernai Lietuvoje fiksuotas augantis kibernetinių incidentų ir žalingos programinės įrangos platinimo skaičius, taip pat intensyvėjo elektroninių ryšių tinklų žvalgyba. Ataskaitoje pažymima, kad pernai kibernetinėje erdvėje buvo aptikta daugiau žalingos programinės įrangos, tačiau tai susiję su stipresniais Nacionalinio kibernetinio saugumo centro pajėgumais. Dokumentą pristatys krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, viceministras Edvinas Kerza ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Rytis Rainys. Pernai toje pačioje ataskaitoje 2016 metų kibernetinio saugumo būklė Lietuvoje buvo įvertinta kaip nepatenkinama.











