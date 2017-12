Visgi Konstitucijos pataisos bus teikiamos balsavimui, tikintis, kad politikai jas parems dėl rinkėjų spaudimo, trečiadienį interviu Žinių radijui teigė parlamento vadovas. „Pateikimas yra, bet kol kas, kiek kalbamės su frakcijomis, tokio palaikymo nesulaukiame. Bet vis tiek teiksime ir parodysime žmonėms, kaip kas balsuoja, nes daugelio partijų buvo toks įsipareigojimas, kad Seimo narių skaičių būtų galima mažinti, tam reikalingas Konstitucijos keitimas, didelis skaičius (94 balsai – BNS) balsuojančių „už“ ir ne vieną kartą“, – sakė V. Pranckietis. „Dabar nėra tokio skaičiaus, dar įtikint nepavyko, bet manau, kad balsuojant ir parodant, kaip kas balsuoja, bus išorės, mūsų žmonių poveikis Seimo nariams, kad jie taip pat pritartų tokiems sprendimams“, – patvirtino Seimo pirmininkas. Seimas dar kadencijos pradžioje po pateikimo yra pritaręs „valstiečių“ inicijuotoms Konstitucijos pataisoms, kuriomis siūloma nuo 141 iki 101 mažinti parlamentarų skaičių, taip pat iš spalio į kovą perkelti Seimo rinkimų datą. Tuomet už Konstitucijos pataisų projektą balsavo 67 Seimo nariai ir jis pajudėjo į priekį, bet vėliau balsuojant dėl priėmimo pataisai patvirtinti jau reikėtų 94 balsų. Konstitucijos pataisas įregistravo valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga su keliais mažumai priklausančiais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais. Seimo rinkimus iš spalio į kovą „valstiečiai“ perkelti siūlo tam, kad naujai išrinktas parlamentas pats turėtų galimybę formuoti kitų metų biudžetą. Siūlymą mažinti parlamentarų skaičių „valstiečiai“ aiškina sumažėjusiu šalies gyventojų skaičiumi. 1992 metais, kai buvo priimta Konstitucija, Lietuvoje gyveno 3 mln. 700 tūkst. žmonių. Šiuo metu Lietuva turi 2 mln. 850 tūkst. gyventojų. Dėl Konstitucijos pataisų priėmimo Seime balsuojama du kartus, tarp balsavimų padarant ne mažiau kaip trijų mėnesių pertrauką. Nuostatos laikomos priimtomis, jeigu už jas balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai, t.y. ne mažiau kaip 94 parlamentarai.











