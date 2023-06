Prigožino maištas – tik pradžia: nuo šių žmonių priklausys tai, kas dabar laukia Kremliaus

V. Putinas kreipiasi į jaunimo forumą, pavadintą „Ateities inžinieriai“, ir giria įmones, kurios „sunkių iššūkių iš išorės akivaizdoje“ garantuoja „stabilią šalies pramonės veiklą“. Jis kalba ramiai, lyg nieko savaitgalį nebūtų nutikę, kai po ilgo uždelsimo V. Putinas kreipėsi į šalį ir kalbėjo apie „karinį maištą, išdavystes“, žadėjo žiaurų atsaką ir lygino situaciją su 1917-ųjų perversmu.

Savo ruožtu Gynybos ministras Sergejus Šoigu taip pat parodomas viešai – jis nufilmuotas skrydžio metu sraigtasparnyje, o tada – tariamai priešakinėje vadavietėje ir rodomas keliais rakursais amžino rūpesčio perkreiptu veidu, palinkęs prie karinio žemėlapio.

Vėlgi – viskas įprastai, be jokių užuominų apie didžiausią iššūkį, mestą S. Šoigu per jo karjerą.

Tarsi prieš kelias dienas nebūtų buvę didžiausios karinio perversmo grėsmės, kai J. Prigožino vadovaujamos „Vagner“ samdinių kolonos iš pradžių užėmė kelis stambius Rusijos miestus, į nelaisvę paėmė du aukšto rango generolus, numušė 6 ypač vertingus karo aviacijos orlaivius ir pasileido greitkeliu link Maskvos.

S. Šoigu vadovaujama Gynybos ministerija, o ir visos Rusijos karinės pajėgos atrodė paralyžiuotos, chaotiškai rengėsi sostinės gynybai prieš samdinių vilkstinę – kas rengėsi sprogdinti tiltus, kas jau ardė greitkelius ir kasė apkasus miesto prieigose.

Visą šį J. Prigožino maišto spektaklį suglumusi Rusija, o ir likęs pasaulis stebėjo tiesiogiai, šaipėsi, baisėjosi, bet visi aiškiai pamatė, kaip jis keistai prasidėjo ir dar keisičiau baigėsi.

Bet ar tai tikrai pabaiga? Abejonės dėl to netyla neatsitiktinai – per daug neatsakytų klausimų, melo, spekuliacijų viešojoje erdvėje, o ir kartu akivaizdžių dalykų.

Būtent viešas pažeminimas, kurį patyrė V. Putinas ir jo režimas, yra akivaizdus, bet tėra tik dalis kainos, kurią teks sumokėti Rusijai. Čia, tikėtina, formuojasi jau naujos galios struktūros, kurioms J. Prigožino maištas tebuvo signalas ir repeticija prieš realų bandymą paimti valdžią.

Kas atrodė svarbu, dabar jau beprasmiška

Dabar jau nebėra tokie svarbūs nei paties J. Prigožino pareiškimai ir paaiškinimai, ko jis siekė savo „teisingumo žygiu“ – esą tenorėta pademonstruoti galią Rusijos gynybos ministerijai, ne tik siekusiai iki liepos mėnesio išformuoti „Vagner“ dalinius, bet ir atkeršyti už smūgį samdiniams.

Vis tai yra pasakos po veiksmo, kurio niekaip kitaip nepavadinsi – tai yra ginkluotas maištas ir beveik logiška ne vienerius metus trunkančios konfrontacijos su S. Šoigu bei Rusijos armijos generolais kulminacija. Gal ir ne paskutinė.

Tai, kad „Vagner“ turi savų sąskaitų su Rusijos karine vadovybe, buvo aišku dar 2018-siais, kai pastaroji tiesiog „pakišo“ rusų samdinius Sirijoje ir leido amerikiečių karo aviacijai ištaškyti į panašų ambicingą žygį pasileidusias „Vagner“ kolonas.

Šį kartą J. Prigožinas ne tik asmeniškai suvaidino reikšmingą isteriško šauklio, o ir tariamo samdinių vadeivos vaidmenį, kuris kaip mokyklinukus samdinių apsuptame ir užimtame Rusijos Pietų karinės apygardos štabe auklė Junus-Beką Jevkurovą, Rusijos gynybos ministro pavaduotoją ir Rusijos generalinio štabo viršininko pavaduotoją, generolą Vladimirą Aleksejevą.

Į Voronežą nuo pasienyje su Ukraina įrengtų „Vagner“ stovyklų pasileidusioje antrojoje kolonoje, kuriai, kaip teigiama, vadovavo tikrasis „Vagner“ įkūrėjas, buvęs Rusijos specialiųjų pajėgų pulkininkas, neonacis Dmitrijus Utkinas, buvo ir oro gynybos sistemos.

Būtent jomis samdiniai numušė sraigtasparnius Mi-35, Mi-8, Ka-52 bei lėktuvą Il-22. Pastarasis buvo ypač vertingas – ne tiek pinigine išraiška, kiek savo galimybėmis: tai buvo vienas iš keliolikos Rusijos karinių oro pajėgų turimų ir vienas nedaugelio tebeskraidančių vadovavimo ir kontrolės bei ryšio perdavimo orlaivių. Tokiais rusai gali perduoti įsakymus ir kitą svarbią informaciją Ukrainoje nedideliame aukštyje skraidantiems rusų sraigtasparniams, kurių netektys – taip pat ypač skaudžios Rusijos karo aviacijai, nes po patirtų nuostolių Ukrainos frontuose jų beliko dešimtys.

Tad kai J. Prigožinas „atsiprašo“ už šių orlaivių numušimą, tai iš esmės tokie atsiprašymai nieko nereiškia, juk vyksta karas. Svarbu ne tik tai, ką dabar žuvusių pilotų artimiesiems turės pasakyti valdžia, pavyzdžiui, kad jie žuvo „vykdydami užduotis prieš sukilusio Putino virėjo pajėgas“, bet ir pats mūšių faktas: to tiesiog negalima atleisti. Nenuostabu, kad kai kurie rusų kariškiai – buvę ir esami – reikalauja pakarti J. Prigožiną ar kitaip nubausti jį kartu su D. Utkinu.

O būtent apie atleidimą jau pirmosiomis valandomis po J. Prigožino pajėgų apsisukimo atgal, likus vos keliems šimtams km iki Maskvos, oficialiai paskelbė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas: paties V. Putino viešai mesti ir FSB pateikti kaltinimai J. Prigožinui ginkluoto sukilimo prieš Rusijos karinę vadovybę organizavimu panaikinti, o jam leista išvykti į Baltarusiją.

Net jei vėliau pasirodė prieštaringa informacija, kad Kremlius neketina laikytis duoto pažado, o kaltinimai dar neatmesti, jau nebebuvo svarbi nei ši informacija, nei paties J. Prigožino likimas. Kad ir kas jam benutiktų, jis savo vaidmenį suvaidino. Kaip ir D. Utkinas ir visa „Vagner“.

Vieną kartą parodžius silpnybę ir nuolaidas jėgą pademonstravusiam privačios armijos vadeivai, kuris nors ir rodė ištikimybę pačiam V. Putinui, tačiau atvirai tyčiojosi iš jo režimo ir netgi viešai atskleidė Kremliaus šeimininko melą dėl tikrųjų karo priežasčių, toliau visas iki šiol buvę V. Putino – stipraus, visus kontroliuojančio, bauginančio ir nepakeičiamo lyderio įvaizdis subyrėjo, lyg kortų namelis.

Nesuveikė tradiciniai Kremliaus triukai

Tad net ir standartinė autoritarinio Kremliaus režimo procedūra tokiais atvejais – parodyti, kas kontroliuoja padėtį (o tai geriausia padaryti rodant lyderius veiksmo metu) šį kartą nesuveikė. Net jei V. Putinui paramą išsakė keli įtaką ir pasitikėjimą praradę veikėjai, kaip Dmitrijus Rogozinas ar V. Putinui skolingi separatistų lyderiai – Denisas Pušilinas, Sergejus Aksionovas, Leonidas Pasečkinas, armija neskubėjo atvirai stoti į kurią nors pusę.

Ir vien tai yra iškalbinga, mat V. Putinas yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, o J. Prigožinas – kone universaliai armijos vadovybės nekenčiamas veikėjas, kurio „Vagner“ būtent iš armijos perviliojo (už gerus pinigus) daug patyrusių ir gerai parengtų karių.

Net jei tokie generolai, kaip Sergejus Surovikinas ar V. Aleksejevas kreipėsi į J. Prigožiną jo maišto pradžioje, įspėdami apie išdavystę, daugiau akivaizdžių bandymų pavaizduoti, kad generolai – 2 dešimtmečius valdančio V. Putino pusėje nebuvo.

Dar daugiau – nebuvo ir rimtesnių bandymų pasipriešinti „Vagner“ kolonoms: Pietų karinės apygardos štabas krito po kelių valandų apsupties, o kita samdinių kolona buvo priartėjusi per 200 km nuo Maskvos. Ir nors pakeliui neišvengta mūšių, tai daugiau buvo sporadiški, nekoordinuoti susidūrimai – net jei Rusija didžiąją dalį pajėgų laiko Ukrainoje, buvo užtektinai laiko ir galimybių organizuoti geresnę gynybą, nei sunkvežimių barikados ir išrausti grioviai.

Kai pasaulio galybe save laikanti šalis, kuri manė įvykdysianti žaibišką kelių dienų specialią operaciją ir per savaitę užims Kyjivą bei visą Ukrainą po pusantrų metų priversta minuoti tiltus, kasti prieštankinius griovius ir apkasus Maskvos prieigose, tai gali pasirodyti lyg bloga sapnas ar visiškas absurdas. Bet tai įvyko – net jei tik trumpam – o ir kas už tai atsakingas? Laikas kaltinti armiją, S. Šoigu, kaltinti visą valdžią ar tik patį V. Putiną dabar tik prasideda.

Todėl viena vertus tipiški Kremliaus režimo bandymai parodyti, kad nieko ypatingo neįvyko atrodo ne tik keistai, bet ir desperatiškai, netgi apgailėtinai. Jau kurį laiką verdančios spėlionės, ar pats V. Putinas dar suvokia realią padėtį dabar tapo tik dar aktualesnės.

Netgi naujas V. Putino pasisakymas pirmadienio vakarą, prieš tai prie bendro stalo arčiau, nei dažniausiai iki šiol subūrus ne ypač patenkintus šalies jėgos struktūrų atstovus neatrodė įtikinantis.

Taip, V. Putinas patikino, kad maišto organizatoriai bus nubausti ir „Vagner“ pateikė tris pasirinkimus, bet tai buvo ypač silpna, palyginus su „Vagner“ padarytais veiksmais.

Kas užtikrins, kad V. Putino pažadas eilinį kartą nebus sulaužytas, kaip jau buvo kelis sykius? Ir kas privers samdinius laikytis susitarimo? Galų gale, kas užkirs kelią dar kuriam nors veikėjui, pavyzdžiui, populiaresniam generolui pakartoti J. Prigožino žygį, tik sėkmingiau?

Kas taikosi į šiltą vietą?

Jei prezidentui prireikė visos dienos ir papildomų atidėliojimų, kad susikauptų ir gebėtų kreipties viešai į šalies gyventojus tada, kai „Vagner“ samdiniai jau buvo pakeliui į Maskvą, ir dar vienos papildomos dienos, kad viešai suburtų jėgos struktūrų atstovus prieš kameras tik tam, kad pasakytų nieko nekeičiančią kalbą, tai ko verta jo valdžia?

Jei šalies gynybos ministras S. Šoigu rodomas lankantis „specialiajai karinei operacijai“ vadovaujančių generolų vadavietę Belgorodo srityje ir nė žodeliu neužsimena apie karinį maištą savo šalyje, apie viešus J. Prigožino laidytus pažeminimus, kurių epicentre atsidūrė jis pats, tai ko vertas toks gynybos ministras?

Dar daugiau klausimų dėl S. Šoigu kilo po to, kai paaiškėjo keista detalė – jo apsilankymo metu nufilmuotuose vaizduose matomas Vakarų karinės apygardos vadas generolas Jevgenijus Nikiforovas. Matosi, kad kartu su S. Šoigu palinkęs prie žemėlapio jis dėvi elektroninį laikrodį, tačiau pastarojo ekranas – užtušuotas, kaip ir žemėlapiai vaizdo retušavimo priemonėmis. Kodėl?



Jei paprasti laikrodžiai terodo laiką, tai elektroninis – ir konkrečią datą, kuri galėjo nesutapti su oficialia S. Šoigu apsilankymo versija. Kitaip sakant, vizitas galėjo įvykti prieš kelias dienas, savaites ar mėnesį. Netgi S. Šoigu rodė vėlesnį laiką, nei buvo

Tokios klaidos išduoda ne tik Kremliuje tvyrančią paniką bei skubą, norint parodyti, kad viskas kontroliuojama, bet ir tai, kad reali situacija yra slepiama.

O reali situacija, kuri susijusi su J. Prigožino maištu, iki šiol kelia daug neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, nuo paties paprasčiausio: kaip iš viso galėjo toks veikėjas, kuris yra atvirai priešiškas vienam Rusijos galios ramsčių – armijai ir su ja susijusioms struktūroms – pajudėti su keliais tūkstančiais samdinių prieš pat rusų generolų nosis ir tyčiotis iš šalies elito prieš viso pasaulio akis?

Yra ir sudėtingesnių klausimų: ar Rusijos armijos nesugebėjimas užkirsti „Vagner“ žygiui kelio buvo eilinės nekompetencijos, karinių pajėgų silpnumo, tariamo samdinių spartaus žygio pasekmė, ar tyčinis veiksmas, stebint, kuo viskas pasibaigs? Tai ne pirmas atvejis Rusijos istorijoje, kai maištai prasideda ir, regis, žlunga, o aiškių atsakymų, kodėl taip nutiko, taip ir nesulaukiama.

Pavyzdžiui, 1917-siais, jau po Vasario revoliucijos, nuvertusios caro Nikolajaus II valdžią, bet dar prieš „Didžiąją Spalio revoliuciją“, t.y. prieš bolševikų perversmą buvo karininkų bandymas paimti valdžią – kariuomenės vado Lavro Kornilovo žygis į sostinę baigėsi nesėkme.

1991-ųjų rugpjūtį pučo metu kietosios linijos šalininkai – vadinamasis Valstybinis ypatingosios padėties šalininkai bandė nuversti sovietų lyderį Michailą Gorbačiovą. Tačiau per tris įtemptas pučo dienas perversmininkai, tarp kurių buvo ir S. Surovikinas, pralaimėjo.

Vis dėlto dalis perversmininkų, įskaitant gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą vėliau toliau sau ramiai gyveno ir netgi buvo apdovanoti paties V. Putino.

1993-siais kilusios konstitucinės krizės metu prieš prezidentą Borisą Jelciną ir jo valdžią sukilo parlamentas – Valstybės Dūmoje įsitvirtinę komunistai. Gatvių mūšiuose žuvo šimtai žmonių, o prieš parlamentarus buvo mesti netgi tankai, laukta įsiveržimo operacijos.

Tačiau neįvykus lemiamam šturmui ir perversmininkams pasidavus jiems buvo skirta amnestija. Taip iki galo ir neatsakyta, kas iš tikrųjų buvo suinteresuotas ginkluota kova ir kodėl viskas baigėsi tokiais perversmininkams palankiais susitarimais.

Tad ir dabar, regis, neatmestinas vienokių ar kitokių susitarimų scenarijus, bent jau laikinai. Tačiau kiti įvykiai rodo, kad labiau tikėtina tik laikina pertrauka prieš kitą susidūrimą. Rusijos armija negali pasitikėti „Vagner“, net integruotais į savo sudėtį, o ir „Vagner“ samdiniai nėra suinteresuoti paklusti komandoms tų žmonių, nuo kurių pasitraukė iš armijos į privačią bendrovę.

Kita vertus, tokios žinios, kad Rusijos specialiosios tarnybos esą bandė grasinti „Vagner“ narių šeimoms taip pat atrodo keistai, turint omeny, kad pats J. Prigožinas bei „Vagner“ laikomi Rusijos specialiųjų tarnybų produktais – ryšiai ir kitokios sąsajos skirtingų apžvalgininkų duomenimis linksta tiek FSB, tiek GRU, t.y. karinės žvalgybos pusę. Abi šios institucijos turi didelę ir realia įtaką sprendimų priėmimams šalyje. Įprasta manyti, kad jas abi griežtai kontroliuoja pats V. Putinas.

Tačiau abi šios žvalgybos tarnybos pastaraisiais metais ne kartą smarkiai susimovė pačios – GRU buvo ne kartą prigauta vykdanti neteisėtas ir nemokšiškas operacijas Vakarų šalyse, pavyzdžiui, bandant apnuodyti Sergejų Skripalį, o FSB V. Putinui kūrė pasakas apie tariamai efektyvų agentų tinkle Ukrainoje, esą ši šalis kris per kelias dienas. V. Putino būdas kiršinti skirtingas institucijas – skirtingas žavlgybos tarnybas, armiją, ministeriją, mėtyti atsakomybę ir kaltinimus, taip siekiant palaikyti galios pusiausvyrą galiausiai atsisuko prieš jį patį.

Net jei armija nekenčia J. Prigožino, FSB, o pastarosios nekenčia GRU, ir visi nemėgsta gynybos ministerijos bei S. Šoigu, kažkuri iš kovojančių grupių ar net kelios pamatė progą pasinaudoti „Vagner“ vadu dėl savo interesų stiprinimo.

Ar tai yra armija su generolais, kurie norėtų matyti kitą karinę vadovybę vietoje S. Šoigu bei V. Gerasimovo, ar tai yra GRU, ar FSB grupuotės, ar formaliai pastarosios buvęs vadas, iki šiol įtakingas ir ambicingas Nikolajus Patruševas, ar galiausiai ne vienerius metus tai S. Šoigu, tai paties V. Putino įpėdiniu vadintas Tulos srities gubernatorius, buvęs dabartinio prezidento asmens sargybinis, specialiųjų operacijų pajėgų karininkas Aleksejus Diuminas – visi jie siekia įtakos.

Ir būtent dabar, kai J. Prigožinas pademonstravo, kokia trapi yra V. Putino valdžia, galima laukti smūgio – tiek iš paties pažeminto ir todėl nieko prarasti nebeturinčio V. Putino, galinčio keršyti, tiek iš minėto asmenų bei institucijų sąrašo. Vienas dalykas Rusijoje nesikeičia per amžius: metus iššūkį vadui pastarasis turi parodyti, kas yra viršininkas, o silpnas lyderis, kuris pralaimimo ar bent jau nelaimimo ir tiesiog nesėkmingo karo fone pasirodo piktas, tačiau bejėgis, yra joks lyderis. Tokie su savo rėmėjais (kurie, pajutus pralaimėjimo dvelksmą gali greitai išsilakstyti) pasmerkti žlugti.