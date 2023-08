Prigožino istorijoje dar nededa taško: pildosi labai pavojingas scenarijus – kas dabar laukia Kremliaus

Prognozės, kad J. Prigožinui jo surengtas maištas geruoju nesibaigs skambėjo dar birželio pabaigoje, kai daugelis apžvalgininkų atkreipė dėmesį į V. Putino pažadą nubausti maištininkus už išdavystę.

„V. Putinas, kalbėdamas per televiziją, pavadino J. Prigožiną išdaviku. Visi žino, kaip elgiamasi su „išdavikais“, bet V. Putinas taip nepasielgė. Jis [V. Putinas] nori matyti jį [J. Prigožiną] negyvą. Kol kas jis negali taip elgtis. Po pusmečio arba J. Prigožinas bus miręs, arba įvyks antrasis perversmas“, – per interviu „Financial Times“ prieš kelias savaites sakė Ch. Grozevas.

Svarstymai, kodėl tiek ilgai reikėjo laukti susidorojimo su J. Prigožinu tik prasideda, juo labiau, kad keistai pasibaigęs maištas Rusijoje paliko daug neatsakytų klausimų ir dar daugiau nepatenkintų žmonių.

Juk iš pradžių J. Prigožinui buvo mesti, o tada panaikinti visi kaltinimai, jam, regis, atleista ne tik už surengtą maištą, bet ir už dešimčių rusų pilotų žūtis jo metu – iš viso buvo numušti 7 orlaiviai, tarp jų ir vertingas žvalgybinis bei vadovavimo lėktuvas.

Dabar iš pirmo žvilgsnio abejonių, regis, nebeliko: po to, kai trečiadienį Tverės srityje sudužo J. Prigožino įkurtai grupuotei „Wagner“ priklausęs privatus lėktuvas su dešimt žmonių, labai greitai buvo patvirtinta apie samdinių vado ir jo pavaduotojų žūtis. Taigi, atrodo, kerštas įvykdytas.

Bet ar išties ir kuo visa tai pasibaigs Kremliui bei visai Rusijai, kurioje ir taip tvyro niūrios nuotaikos dėl padėties šalyje? Karas Ukrainoje įstrigo, karinėje ir politinėje vadovybėje užvirusi įnirtinga įtakingų grupuočių kova darosi tik aršesnė, o J. Prigožino žūtis rodo, kad V. Putino pažadai nieko nereiškia – neliečiamųjų nebeliko, tad kiekvienas dabar kovos už save. Kad ir ką tai reikštų.

Suprantama, pati dramatiška J. Prigožino karjeros atomazga dabar kelia ir, tikėtina, dar kurį laiką kels nemažai klausimų, versijų bei sąmokslo teorijų. Ar jis tikrai žuvo, o gal lėktuvo numušimas, pakišant J. Prigožino, Dmitrijaus Utkino pasus bei kūnus tebuvo inscenizacija?

Kad tokie triukai Rusijoje yra įmanomi rodo vien tai, kad tai yra šalis, kur pats V. Putino režimo iškilimas yra siejamas su gyvenamųjų namų sprogdinimu 1999 metais. Būtent šiais teroro išpuoliais V. Putinas iškilo, pradėjo antrąjį Čečėnijos karą ir įtvirtino savo bei saugumiečių valdžią.

Tad ar labai būtų sunku patogiai atsikratyti J. Prigožino, jam pasiūlant patogią žūtį? Juk kas po šitiek metų melagysčių, apgaudinėjimų dar gali pasitikėti Rusijos tyrimo institucijomis, oficialia Kremliaus versija?

Tad ir versija, kad J. Prigožinui leista suvaidinti savo žūtį pakišant minimalius įrodymus, net jei ir nėra ypač tvirta, vis dėlto paremta argumentais. Juk būtent J. Prigožinas yra pagarsėjęs išvaizdos keitimo meistras bei dokumentų klastotojas. Pavyzdžiui, po maišto jo namuose buvo rasta ir paviešinta šūsnis įdomių daiktų – nuo suklastotų pasų iki nuotraukų, kur J. Prigožinas įsiamžinęs vis kitokia išvaizda, su dirbtinėmis barzdomis ir perukais.

Holy shit! The Prigozhin photos are the funniest thing I have ever seen. 2023 gets wilder and wilder! pic.twitter.com/xe2h626fK7