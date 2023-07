Prigožinas atvėrė pragaro vartus: ar rusų generolų trintys fronte rodo, kad Kremliuje jau bręsta generolų maištas

J. Prigožino maištas prasidėjo ir netikėtai baigėsi, tačiau liko ne tik neatsakytų klausimų, bet ir Kremliaus režimo silpnybes atvėrusių erdvių spekuliacijoms. Kaip nedidelė samdinių kariauna galėjo taip laisvai užimti Rusijos pietų karinės apygardos štabą, tada nužygiuoti beveik iki pat Maskvos, o galiausiai, net ir pridariusi nuostolių Rusijos aviacijai, likti nenubausta?

Juk pats Vladimiras Putinas viešai pažadėjo nubausti maištininkus, tačiau ne jiems ne tik atleido, bet ir susitikęs su J. Prigožinu paleido jį patį – maišto organizatorių į laisvę, tarsi nieko nebūtų įvykę.

Ar tai reiškia, kad V. Putinas jau nesuvokia realios padėties, nekontroliuoja armijos, yra silpnas ir nuo riboto žmonių rato priklausomas nominalus režimo lyderis?

O gal jis tyčia leido sprogti susikaupusioms trintims, lyg pūliams, kurie dabar aiškiai pasimatė paviršiuje tam, kad jų būtų galima atsikratyti? Įtartini generolų pašalinimai ir net žūtys, o tuo pat metu – ir verdančios spekuliacijos dėl gynybos ministro ir generalinio štabo viršininko likimo verčia kelti klausimus, kas iš tikrųjų vyksta Rusijos valdžios viršūnėse.

Juk tiek Sergejus Šoigu, tiek generolas Valerijus Gerasimovas buvo tapę tiek pagrindiniais J. Prigožino maišto taikiniais, tiek ne kartą tariamai nušalinti nuo vadovavimo. Ir vis dėlto jie vis dar formaliai eina savo pareigas, nors jų įtaka ir įvaizdis smarkiai sušlubavo. Tad ar ilgam?

Nes svarbiausias klausimas, regis, tik bręsta: kas valdys šalį artimiausiu metu, kai silpstančio V. Putino režimo kraujo kvapą užuodę ambicingi ir tuo, kas dedasi šalyje labai nepatenkinti veikėjai ryšys įvykdyti radikalias permainas Kremliuje?

Generolai keičiami, dingsta arba žūsta

Prasidėję rusų generolų valymai, regis, patvirtintų teoriją, kad V. Putinas ir jam ištikimi S. Šoigu bei V. Gerasimovas vis dar kontroliuoja padėtį. Juk keisti nesėkmingai pasirodžiusius rusų generolus dažniau, nei rusų kariai keičia kojines – jokia naujiena.

Pavyzdžiui, pernai vykusius pokyčius netgi sunku sekti. Karas Ukrainoje jau palaidojo ne vieno aukšto rango karininko karjerą – pernai atleistas Pietų karinės apygardos vadas Aleksandras Dvornikovas, kurį vadovauti „specialiai karinei operacijai“ pakeitė Sergejus Surovikinas.

Tačiau pastarojo tiesioginis vadovavimas baigėsi, kai jį vėl perėmė pats V. Gerasimovas – tas pats, kuris susimovė karo pradžioje.

O po J. Prigožino maišto, kurio metu „Vagner“ samdinių vado nesyk liaupsintas S. Surovikinas užėmė dviprasmišką poziciją, jo iš viso nematyti viešumoje nuo audringų įvykių pradžios, ir tai nėra vienintelis rusų generolas, kurio likimą gaubia paslaptis.

Rusijos gynybos ministro pavaduotojas generolas Junus-Bekas Jevkurovas po „Vagner“ maišto, kurio metu buvo patekęs į J. Prigožino samdinių nelaisvę ir prieš kameras išklausė „Putino virėjo“ moralą taip pat praleido kelis svarbius, o svarbiausia viešus posėdžius.

Video of Yevgeny Prigozhin meeting with Deputy Defense Minister Yunus-bek Yevkurov at the Southern Military District HQ. https://t.co/cujyxSWmtP pic.twitter.com/sqGLnzr4t2 — Rob Lee (@RALee85) June 24, 2023

Rusija galioja nerašyta taisyklė: jei užimi svarbias pareigas, tave turi rodyti per televiziją – nesvarbu, ką darai, ar rūsčiu veidu rymai prie žemėlapių, kaip S. Šoigu, ar kaip pats V. Putinas (ar jo antrininkas) elgiesi keistai Dagestane, svarbiausia, kad tave rodytų gyvą ir sveiką, antraip paskils gandai, kad tavęs nebėra.

O gandai apie dingstančius generolus Rusijoje, ypač karo metu sklinda gausiai ir dažnai. Pavyzdžiui, kai pasitvirtino žinia, kad netoli okupuoto Berdiansko nukautas iki šiol aukščiausio rango kare žuvęs Rusijos karininkas – generolas leitenantas Olegas Cokovas, pasipylė versijos, kas ir kodėl pakišo vieną efektyvesnių rusų generolų. Esą kažkas ukrainiečiams perdavė koordinates, kur buvo įkurta 58-osios armijos vadavietė.

Liepos 11 dieną į Berdiansko viešbutį „Diuna“ pataikė kruizinė raketa „Storm Shadow“. Per antskrydį žuvo generolas leitenantas O. Cokovas ir dalis jo štabo karininkų, nors kaip mat pasirodė spėlionių, jog O. Cokovas žuvo atsitiktinai, o tikrasis tikslas buvo sunaikinti kitą generolą.

Pastarasis – generolas majoras Ivanas Popovas – buvo kaip tik atleistas iš 58-osios armijos vado pareigų, bet vietoje „didvyriškos žūties“, t.y. parankaus atsikratymo, žuvo tik O. Cokovas, kuris esą, „tiesiog netinkamu laiku atsidūrė netinkamoje vietoje“.

Ir jei vieno generolo žūtis dar gali būti nurašyta karo nuostoliams, noras atsikratyti I. Popovu jau vertinamas kaip S. Šoigu ir V. Gerasimovo keršto kampanijos dalis, šalinant visus nelojalius karininkus, kurie drįsta kritikuoti Rusijos karinę vadovybę. Ironiška, kad jei šis planas išties buvo realus, tai jis ne tik nesuveikė, bet ir dar labiau apnuogino Rusijos armijos problemas.

Prabilo apie dūrį į nugarą

Pirmoji akivaizdi problema yra ta, kad 2022-ųjų vasarį prasidėjusi „specialioji karinė operacija“, t.y. aktyvioji jos fazė turėjo trukti kelias dienas ar daugiausiai kelias savaites – Ukrainos politinė ir karinė vadovybė turėjo išsilakstyti, armija – subyrėti, o lojalių kolaborantų gėlėmis pasitinkamai Rusijos armijai būtų tereikėję numalšinti pavienius ukrainiečių pasipriešinimo židinius.

Kad ir kas būtų labiausiai atsakingas už tokį optimistinį karo scenarijų – ar V. Putinui tokį paveikslą piešę jo ištikimieji žvalgybininkai, ar operacijos planą palaiminę S. Šoigu su V. Gerasimovu, akivaizdu, kad susimovė visi. Bet pastarieji du veikėjai liko savo pareigose – juk ne planas kaltas, kad jo nesugeba įvykdyti vadovybei pavaldūs karininkai, tiesa?

Vis dėlto praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo „kelių dienų sėkmingos specialiosios operacijos pradžios“ jau ne tik pavieniai kariai, jų žmonos, motinos skundžiasi nepakeliamomis sąlygomis fronte, kur trūksta vadovavimo, ginklų, šaudmenų, o rusai tradiciškai metami į skerdynes.

Problemomis Rusijos armijoje ėmė skųstis ir generolai, o minėtasis I. Popovas buvo vienas jų, tačiau ne vienintelis. Išgyvenęs pasikėsinimą Berdianske, kur žuvo už jį viršenis generolas O. Cokovas, I. Popovas gavo netikėtą progą pasisakyti viešai apie įsisėnėjusias problemas.

🚨 Spartak addresses his gladiators

Russia's Gen. Ivan 'Spartak' Popov picks up the torch from Prigozhin to open the next chapter of Russia's civil war. The next armed rebellion on Putin may very well be spearheaded by the Russian army itself. English subs https://t.co/MJ1KfkDEF1 pic.twitter.com/rkU33N3jDJ — Igor Sushko (@igorsushko) July 12, 2023

Kaip jau buvęs 58-osios jungtinės armijos vadas, praėjus 2 dienoms nuo atleidimo jis kreipėsi į savo karius ir pasisakyme sukritikavo šalies karinę vadovybę, įskaitant S. Šoigu ir V. Gerasimovą.

Anot I. Popovo, S. Šoigu įsakymas jį nušalinti „buvo sugalvotas per vieną dieną“, o nušalintas generolas buvo vien dėl to, kad, esą, įvardijo pagrindines problemas fronte. Didžiausia problema I. Popovas pavadino tai, kad Rusijos artilerija nesugeba prilygti ukrainiečiams, o tai lemia ne tik priešininko pranašumą, bet ir didelius rusų artileristų nuostolius.

Tai, kad Ukrainiečių artilerija pastaruoju metu metodiškai medžioja Rusijos artilerijos dalinius visame fronte, kur vyksta kontrpuolimas, yra jokia paslaptis – šūvio nuotolio ir taiklumo pranašumus turintys ukrainiečiai sunaudoja daug brangios amunicijos, kurios taip trūksta, tačiau vis tiek mažiau už rusus, o tai daro sėkmingiau.

Tikimasi, kad nuslopinta rusų artilerija galiausiai nebegalės efektyviai remti rusų pajėgų fronte, o pastarasis bus pralaužtas. Anot I. Popovo, rusų kariams jau dabar trūksta šaudmenų, kariai nesulaukia rotacijos jau daugiau nei mėnesį, o visa tai yra aukščiausios karinės vadovybės kaltė.

„Ukrainos pajėgų kariams nepavyko pralaužti mūsų fronto, tačiau vyriausiasis vadas iš užnugario sudavė išdavikišką smūgį – sunkiausiu didžiausios įtampos metu nukirsdino galvą armijai“, – toks pareiškimas neatsitiktinai skamba girdėtai. Juk tai yra J. Prigožino nesyk naudota retorika, kuria jis iki pat maišto netrukdomas kritikavo S. Šoigu ir V. Gerasimovą.

Viena yra, kai tai laisvai eteryje šneka „Putino virėjas“, t. y. prezidentui formaliai artimas žmogus, sukūręs efektyvią privačią armiją, kurios egzistavimą V. Putinas turėjo ir neigti, ir kartu pripažinti.

Bet kai rusų generolas kalba apie nusilpusias savo pajėgas, vardija jos problemas ir kalba „dūrį į nugarą“, o tuo apkaltina Rusijos karinę vadovybę, tai jau yra atviras iššūkis Kremliui.

„Pasakysiu jums atvirai – susiklostė sudėtinga situacija su vyriausiąja vadovybe, kai reikėjo arba nutylėti, perlipti per save ir nuslėpti tai, ko jie nenorėjo girdėti, arba vadinti daiktus savais vardais. Vardan jūsų, vardan žuvusių mūsų kovos draugų neturėjau teisės meluoti, todėl ir įvardijau visus probleminius klausimus, kurie šiandien aktualūs kariaujančiai armijai“, – teigė I. Popovas.

Įdomu ir tai, kad panašus likimas ištiko ir kitą rusų generolą – Vladimirą Seliverstovą, kuris vadovavo liūnai pagarsėjusiai 106-ai desantininkų divizijai, šiuo metu dislokuotai aplink Bachmutą. Vos tik V. Seliverstovas pasiskundė prastu Bachmute esančių rusų pajėgų aprūpinimu, t.y. išdrįso pakartoti tai, ką kelis mėnesius netrukdomas darė J. Prigožinas, generolą kaip mat atleido.

Another general is allegedly relieved, the commander of the 106th division (VDV), Maj-Gen Seliverstov. Like Popov, it’s going over poorly in Russian mil channels as part of shoigu/gerasimov purging ranks. One of them wrote “vae victus” (woe to the vanquished) 1/2 pic.twitter.com/u84uGYXTqQ — Dara Massicot (@MassDara) July 15, 2023

O juk kaip ir I. Popovas, taip ir V. Seliverstovas buvo tie rusų karininkai, kurie išdrįso priekaištauti karinei vadovybei ne dėl tokių „nereikšmingų smulkmenų“, kaip jų vadovaujamų pajėgų karo nusikaltimai – tiek I. Popovo 58-osios armijos daliniai Ukrainos pietuose, tiek V. Seliverstovo vadovaujama 106-oji divizija vykdė karo nusikaltimus.

Didelių nuostolių patyrusios, prastai parengtos rusų pajėgos nuo pat karo pradžios elgėsi lyg plėšikaujančių galvažudžių ir prievartautojų gauja. Tačiau kai ėmė ženkliai blogti padėtis su aprūpinimu, rusų generolai išdrįso kelti balsą tik tada, kai pamatė, kad taip pat besielgiančiam J. Prigožinui viskas atleidžiama. Netgi po maišto.

Tad jei J. Prigožinas gali ne šiaip šaipytis iš aukščiausios Rusijos karinės vadovybės, bet ir sulaukęs jos nuolaidų pradėti maištą, už kurį niekas taip ir neprisiima jokios atsakomybės, o Kremlius su V. Putinu, S. Šoigu ir V. Gerasimovu nusiplauna rankas, kodėl generolai turėtų tylėti?

Armija – korumpuotų reketininkų ir vergvaldžių gauja

Regis, blogiausia, kas galėjo prabilusiems generolams nutikti, jau nutiko – atleidimai iš pareigų, pastatant juos į vietą turėjo priminti, kad karo metu generolai turi kariauti, o ne politikuoti.

Tačiau Rusijoje buvimas generolu jau savaime reiškia politiką. Tu esi jos dalis, nes norint užimti tokias pareigas, reikia žinoti žaidimo taisykles, kurios yra paprastos – nepatepsi, tai ir karjeros laiptais nepakilsi. Nebus korupcinių susitarimų, kyšių, kitų įprastų sandėrių, tai ir liksi be generolo privilegijų ir „stogo“, t.y. apsaugos nuo teisinio persekiojimo arba dar blogiau.

Pavyzdžiui, tas pats generolas O. Cokovas, iki žūties Berdianske – Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas, prieš keliolika metų buvo teisiamas už reketą – iš šauktinių tuometinis pulkininkas reikalavo sumų už pirmalaikį paleidimą iš tarnybos: pinigus O. Cokovas pasiėmė, o šauktinius apgavo. Teismo nutartis paslaptingai dingo iš duomenų bazės, o pats gėdingas procesas nesutrukdė jam kilti karjeros laiptais.

Images have been released of the “Dune” Hotel in the Russian Occupied-City of Berdyansk which was reportedly Destroyed by Ukrainian “Storm Shadow” Cruise Missiles on July 11th resulting in the Death of Deputy Commander of the Southern Military District, Lieutenant General Oleg… pic.twitter.com/5ylmzo5g5c — OSINTdefender (@sentdefender) July 14, 2023

I. Popovas, kuris karo pradžioje buvo netoli Lietuvos dislokuoto 11-ojo armijos korpuso štabo vadas, pernai birželį paskirtas rusų pajėgų vadu aplink Balaklėją. Būtent čia ukrainiečiai surengė vieną sėkmingiausių kontrpuolimo operacijų šiame kare, o rusų pajėgos ėmė chaotiškai trauktis.

Tačiau net ir toks gėdingas pralaimėjimas nesutrukdė I. Popovo karjeros šuolio – pažintys aukštuose Rusijos generalinio štabo sluoksniuose padėjo jam užsitikrinti generolo žvaigždę bei vadovavimą 58-ai armijai. Pastaroji yra pavaldi Pietų karinei apygardai, kuriai formaliai vadovauja buvęs 58-osios armijos vadas Sergejus Kuzovlevas, O. Cokovo tiesioginis vadas.

S. Kuzovlevas J. Prigožino maišto metu buvo nuošalyje, nors dėl išoriško panašumo į Junus-Beką Jevkurovą buvo pasirodžiusi prieštaringa informacija, ką vis dėlto į nelaisvę Pietų karinės apygardos štabe paėmė „Wagner“ vadas – S. Kuzovlevą ir J-B. Jevkurovą.

Bet kuriuo atveju štabas buvo užimtas be pasipriešinimo, o tai daug ką pasako apie padėtį šioje Rusijos karinėje apygardoje. Čia per pastarąjį dešimtmetį iškilę rusų generolai vėliau perėmė vadovavimą daliniams, patyrusiems kone daugiausiai nuostolių kare Ukrainoje – ir buvęs desantininkų vadas Andrejus Serdiukovas, kurio VDV pajėgos susimovė prie Kyjivo, ir Charkivo kryptimi puolusioms pajėgoms vadovavęs Aleksandras Žuravliovas, ir rusų karių mėsmalę prie Vuhledaro sukūręs generolas Rustamas Muradovas – visi jie Pietų karinės apygardos auklėtiniai.

Ypač pagarsėjo nevykėliai 58-oje armijoje. Ši armija yra liūdnai pagarsėjusi visoje Rusijoje – tai yra dalinys, kuris pralaimėjo Pirmąjį Čečėnijos karą. Tai yra armija, kuri buvo nepasiruošusi ir tik dėl gruzinų nepatyrimo bei kitų rusų dalinių reakcijos sugebėjo įveikti gruzinus 2008-ųjų 5 dienų kare.

Tai yra ir armija, kuriai 1995–1997 vadovavo Genadijus Troševas, buvęs politinis S. Šoigu varžovas, metęs jam viešą iššūkį ir 2008-aisiais „netikėtai“ žuvęs aviakatastrofoje.

2001-2003 metais šiai armijai vadovavo dabartinis visų Rusijos pajėgų vadas, generolas V. Gerasimovas, o 2012–2016 – Andrejus Guruliovas.

Pastarasis (dabar jau atsargos) generolas, Valstybės Dūmos narys jau pusantrų metu garsėja kaip tas netgi eterio metu neišsiblaivantis rėksnys, kuris kviečiamas į rusų propagandistų laidas ir ten svaičioja apie tai, kaip rusai greitai perkirst Suvalkų koridorių, o Jungtinei Karalystei, JAV ir kitoms Vakarų šalims nuolat grasina branduoliniais smūgiais.

Tačiau būtent A. Guruliovas buvo tas žmogus, kuris paviešino skandalingąjį I. Popovo kreipimąsi į karius – iš pirmo žvilgsnio neartikuliuotai grasinimais besisvaidantis girtuoklis tyčia pakurstė žibalo ant ir taip liepsnojančio laužo, puikiai suvokdamas visas pasekmes.

Juk tai irgi yra generolas, kuris pagarsėjo, kad tarnybos metu du jaunus šauktinius buvo pavertęs savo asmeniniais vergais, o pats dar pelnėsi iš valstybinių užsakymų. Kita vertus jis yra sistemos dalis ir puikiai atspindi tą korupcijos vėžio išėstos Rusijos armijos problemų mastą: tokie žmonės gali garsiai rėkti, kaltinti vadovybę ir suvaryti po peilį vienas kitam į nugaras, bet visi yra susitepę.

Kito pasirinko tuoj nebeliks

Tuo pat metu, kai V. Gerasimovo „tėvonija“ – 58-oji armija kaip ir visa Pietų karinė apygarda tampa problemų šaltiniu bei dideliu galvos skausmu visai Rusijai, būtent šios pajėgos priverstos gintis Zaporižės sektoriuje nuo ukrainiečių kontrpuolimo.

Kol kas Ukrainai nesiseka pralaužti rusų gynybos ruožų dėl daugelio priežasčių – šaudmenų, šarvuotosios technikos, aviacijos trūkumo, minų laukų, kurie varžo judėjimą. Bet visa tai apjungia viena priežastis – rusai turėjo nemažai laiko pasirengti gynybai ir šį laiką gerai išnaudojo.

Gali kilti klausimų, kaipgi tai rusams pavyko, jei net jų generolai ir J. Prigožinas riejasi tarpusavyje bei su Kremliumi, skundžiasi šaudmenų trūkumu, prastu vadovavimu? Kodėl Ukraina tuo dar nepasinaudojo? Priežasčių, be jau išvardytų, yra ir daugiau, tačiau esminė yra ir sėkmingų rusų generolų vaidmuo.

Pavyzdžiui, realiai rusų pajėgoms Pietuose vadovaujantis rusų desantininkų pajėgų vadas Michailas Teplinskis vadinamas kone vieninteliu gyvu likusiu efektyviu generolu.

Jis yra labiau išimtis iš nevykusio Pietų karinės apygardos štabo, kur tarnavo 2017-2019 metais, mat pastaraisiais mėnesiais būtent M. Teplinskis yra tas skrajojantis generolas, kurį retai sutiksi štabe, bet dažniau – fronte.

Čia jis nuolat lanko karius, jiems pasakoja apie įtvirtinimų svarbą, kuri nekinta daugiau jau šimtmetį: jei nori išgyventi, privalai įrengti gerą, kokybišką apkasą, privalai koordinuoti veiksmus su kitais daliniais, net jei tai darai ne per centrinę vadovybę, kas numatyta armijos procedūrose.

M. Teplinskis vadinamas kylančia Rusijos armijos žvaigžde ir yra mėgstamas paties V. Putino – Ukrainoje gimęs M. Teplinskis kartoja visus V. Putino režimo šablonus apie Ukrainą, Vakarus ir būtinybę atlaikyti ukrainiečių kontrpuolimą bei neišvengiamą pergalę. Kaip ir V. Putinas jis yra istorijos mėgėjas, mėgstantis iškraipyti istorinius faktus, o taip pat yra ne kartą parodęs ypatingą dėmesį ir Lietuvai, kaip vienai iš svarbiausių Maskvos priešininkių.

Kita vertus, teisingus dalykus V. Putinui ir viešai pasakojantis, efektyvumu ir populiarumu garsėjantis generolas yra ne šiaip vertingas sąjungininkas, bet ir potencialus varžovas: vieną dieną jis yra lojalus, o kitą gali persimesti į tariamų Rusijos gelbėtojų pusę.

Tokių savybių kokteilis yra ypač nemėgstamas Rusijos saugumo tarnybose, pavyzdžiui FSB ir SVR, kurių įtaka V. Putinui, manoma, vis dar yra labai didelė. Prieš populiarų generolą imtis veiksmų dabar, kai Rusijos armiją jau ir taip įelektrino kelių generolų netektys, o viduje verda aršios kovos dėl įtakos bei niekur neišnyko atleistų, pažemintų generolų nuoskaudos, būtų pavojinga.

Kita vertus būtent populiarių generolų vaidmuo Rusijos istorijoje nesyk suvaidino reikšmingą vaidmenį perversmų metu – susikaupusias nuoskaudas gali išnaudoti tiek šviežių pokyčių ištroškę žvalgybininkai, tiek armijos generolai, tiek ambicingi politiniai veikėjai.

Metas tam anksčiau ar vėliau taps palankus, nes jau dabar generolai yra žeminami arba žudomi: populiarus S. Surovikinas dingęs, I. Popovą nušalino, o O. Cokovas nukautas įtartinomis aplinkybėmis. Jei padėtis fronte tik blogės ir aukšti rusų karininkai nuspręs, kad užtenka kentėti nepakeičiamų nevykėlių – S. Šoigu ir V. Gerasimovo šou bei saugumiečių intrigas.

Tie, kas rizikuos mesti tikrą, o ne tik žodinį ar J. Prigožino spektaklio vertą iššūkį, neabejotinai rizikuos viskuo. Tačiau vis daugiau generolų jau mato, kad kito pasirinkimo tiesiog nebebus.