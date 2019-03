„Labai keičiasi tie priešai – tai priešai, tai nepriešai, dabar Lietuvoje viskas yra labai nepastovu“, – DELFI sakė V. Landsbergis.

Jis, vengdamas agitacijos, konkrečiai nenorėjo kalbėti apie savo požiūrį į P. Urbšį.

„Negaliu taip gilintis, aiškintis, komentuoti, mes paliekame vietos žmonėms spręsti tuos dalykus“, – sakė V. Landsbergis.

Pasak jo, kartais rinkimuose „žmonės balsuoja nebūtinai už neabejotiną kandidatą, bet tiesiog už geresnį negu kitas, kuris jiems atrodo prastesnis“.

„Tai nėra taip, kad – ne prieš tą kitą. Tai yra toks labai senas požiūris, kaip kadaise Algirdas Brazauskas atsisakė būti Aukščiausios Tarybos pirmininko pavaduotoju, kadangi „daug deputatų balsavo prieš mane“. Balsavo už jo varžovą. Turime išmokti šito supratimo, kad balsuoti už ką nors kitą, tai nereiškia, kad jau esi kažkieno priešas“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Konservatorių patriarcho nuomone, net kai atrodo, kad nėra iš ko rinktis, vis tiek reikia apsispręsti.

„Arba tu turi kandidatą be jokios abejonės, be jokios dėmės, be jokių prisiminimų iš praeities, ar tu neturi nėi vieno, kuris būtų be šleifo ir be prisiminimo. Tada renkiesi, kuris atrodo patrauklesnis, priimtinesnis. Tai vis tiek yra geriau nei visiškai nusiplauti“, – sakė V. Landsbergis.

Pasirašė susitarimą dėl paramos

Antrajame ture į Panevėžio m. merus kovos įtarimų korupcija sulaukęs miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, kuris per pirmą turą surinko 28,6 proc. balsų ir Seimo narys P. Urbšys, kuris gavo 18 procentų.

Konservatorių kandidatė Indiana Grigienė liko trečioje vietoje, už ją balsavo 15 proc. rinkėjų. R. Račkausko rinkimų komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ iškovojo aštuonis mandatus savivaldybės taryboje, konservatoriai – penkis, P. Urbšio komitetas „Kurkime jaukų miestą KARTU“ – keturis mandatus. Dar tris mandatus gavo „valstiečiai“, po du mandatus – socialdemokratai, liberalai ir Žaliųjų partija, rašė BNS.

Šią savaitę naujienų agentūra skelbė, kad R. Juknevičienė ir P. Urbšys sutarė dėl bendradarbiavimo Panevėžyje, kad nebūtų perrinktas korupcija įtariamas meras R. Račkauskas.

Politikai pasirašė susitarimą, kad konservatoriai per antrąjį Panevėžio miesto mero rinkimų turą rems su R. Račkausku kovojančio P. Urbšio kandidatūrą.

Paties mero teigimu, tai yra įrodymas, kad konservatoriai bei P. Urbšys nepaiso politinių įsitikinimų ir tiesiog ieško būdų užsitikrinti valdžią.

Juknevičienė: aš turbūt iš viso neturiu nesutaikomų priešų

TS-LKD Panevėžio skyriaus pirmininkė Rasa Juknevičienė nebuvo linkusi manyti, kad jie su P. Urbšiu buvo nesutaikomi priešai.

„Aš iš viso turbūt neturiu nesutaikomų priešų. Politikoje yra tiesiog oponavimas, požiūrių skirtumai, tikrai labai daug kritikos ir susitikę išsakėme. Sprendimą gi priėmiau ne aš pati, jį priėmė skyriaus taryba. Aš vadovauju skyriui. Skyriaus taryba susirinko išklausė. P. Urbšys kreipėsi į mus“, – pasakojo R. Juknevičienė.

Pasak politikės, daugelis į miesto tarybą su P. Urbšiu išrinktų jo visuomeninio komiteto narių yra buvę Sąjūdžio žmonės.

„Tik 2015 m. įvyko dideli skilimai. Aš galiu pasakyti, kad ir mūsų partijos skyriaus yra matyt klaidų“, – sakė R. Juknevičienė.

Jos nuomone, Panevėžyje dabar nėra kitos išeities.

„Meras dėl įtarimų sunkiais ir apysunkiais korupciniais nusikaltimais buvo nušalintas (nuo pareigų) tris kartus po tris mėnesius. Iš principo to negali būti. Mūsų partijai tai būtų pervažiavimas per bet kokias savo vertybes. O kai baigsis rinkimai, matysime, žmonės nuspręs“, – sakė R. Juknevičienė.

Pasak politikės, į savivaldybės tarybą išrinktos TS-LKD ir P. Urbšio komiteto frakcijos sutarė bendradarbiauti bet kokiu atveju.

„Svarbu Panevėžį pagaliau išvalyti nuo visų šitų dalykų, kurie persekioja šitą miestą su valdžia, kuri nuolat įtariama korupciniais nusikaltimais“, – sakė R. Juknevičienė.