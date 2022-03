Prieš pat Ukrainos užpuolimą Kaliningrado krantus pasiekė dujovežiai: kam ruošiasi Maskva?

SGD tanklaivis „Velikij Novgorod“ prie Kaliningrado srities krantų priartėjo antradienį, likus vos porai dienų iki Ukrainos užpuolimo. Prieš tai Kaliningrado krantus pasiekė dujovežis „Energy Integrity“, o sausio gale – vienintelis Rusijoje išdujinimo laivas „Maršal Vasilevskij“.

Energetikos ekspertas, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius Romas Švedas Delfi pastebėjo, kad „Maršal Vasilevskij“ prie Kaliningrado krantų nebuvo kelerius metus.

„Tai yra tiesioginis signalas, kad laivas grįžo tam, kad užtikrintų Kaliningrado energetinį savarankiškumą. Kad Kaliningradas neliktų be dujų, jei būtų nutrauktas jų tiekimas. Rusija planingai grąžina dujų terminalą, tai reiškia, kad yra kažkokie tikslai“, – Delfi aiškino R.Švedas.

Po „Maršal Vasilevskij“ pasirodymo prie Kaliningrado krantų „Financial Times“ kalbinti analitikai taip pat svarstė, jog tai gali būti Maskvos plano dalis: Kremlius stengiasi užtikrinti alternatyvius kelius tiekti dujas Kaliningradui, jei tuomet dar tik numanomas Rusijos įsiveržimas į Ukrainą lemtų dujų tiekimo dujotiekiu trikdžius.

Jie, pasak „Financial Times“ galėtų atsirasti tiek dėl Vakarų sankcijų, tiek ir pačios Rusijos sprendimu apriboti tiekimą į Europą.

Energetikos ir žaliavų duomenų analitikos bendrovės ICIS ekspertas Tomas Marzecas-Manseris leidiniui teigė, kad dujovežio pasirodymas duos peno susirūpinimui dėl dujų tiekimo Europai.

Įduotume ginklą niekuo nepakenkę

Tiek Delfi kalbinti politikai, tiek ir R. Švedas kategoriškai atmetė, jog Lietuva imtųsi riboti dujų tranzitą į Kaliningradą.

„Jie ruošiasi, o kam, žino tik jų karštligiški protai“, – Delfi sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto narys, konservatorius Audronius Ažubalis. Jis pabrėžė, kad Kaliningrade dujų terminalas ir buvo pastatytas tam atvejui, jei į jį nebepatektų dujos vamzdžiu „iš blogosios Lietuvos“.

A. Ažubalis sakė nežinantis, kokia prasmė būtų Lietuvai stabdyti dujų tranzitą į Kaliningradą: „Aš asmeniškai būčiau prieš tokias sankcijas. Nes jos nieko nekeičia – sankcijos turi būti tokios, kokios skaudėtų, o čia neskaudėtų arba labai nedaug“.

Tokiu būdu, anot politiko, mes patys V. Putinui įduotume į rankas ginklą jam niekuo nepakenkę.

Seimo NSGK narys, Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas Raimundas Lopata Delfi pabrėžė, kad kol kas nėra svarstomas variantas uždrausti Maskvai tiekti dujas per Lietuvą į Kaliningradą.

„Lazda turi du galus – dujų uždarymas kainuotų ir mums. Čia galima daug variantų sugalvoti, formaliai mes pasirengę išstoti iš BRELL (ji jungia tris Baltijos šalis, Baltarusiją ir Rusiją), kas rusams taip pat sudarytų nemažai sunkumų“, – sakė jis.

Seimo nario teigimu, Kaliningrade ne kartą vyko autonominio išgyvenimo bandymai.

„Seniai jau ruošiasi“, – patikino jis.

R. Lopatos manymu, Kremlius gali imtis bauginimo taktikų, tačiau labai mažai tikėtina, kad pastarojoje situacijoje jis kaip nors imtųsi išnaudoti Kaliningradą.

„Nėra nė mažiausios galimybės, kad Rusija peržengtų NATO valstybių ribas. Manau, kad to nėra planuose, tiesiog bendros bauginimo akcijos, rodymas, kad yra pasirengę bet kokiems scenarijams“, – kalbėjo jis.

Energetikos ekspertas R. Švedas teigia, kad Lietuva neturėtų šiaip sau imti sukioti kranelių, nes kalbame apie rimtus dalykus.

„Esame ES perdavimo sistemos infrastruktūros dalis, veikia rimtos taisyklės, nuo energetikos priklauso visos valstybės gyvenimas. Mano vertinimu, Lietuva elgtųsi labai nerimtai, jei pradėtų sukioti kranelius be svarios priežasties. Nebent tai būtų priežastis, susijusi su nacionaliniu saugumu. Lietuva taip, kaip Aliaksandras Lukašenka, kranelių nesukioja“, – pabrėžė jis.

Pašnekovas pridūrė, kad tranzitą garantuoja sutartys, jų paprastai ir laikomasi, nesielgiama taip, kaip elgiasi diktatoriai.

Kaliningradui vamzdis nebūtinas

R. Švedo teigimu, sutrikus dujų tiekimui vamzdžiu, Kaliningrado sritis neliktų be dujų.

Jo teigimu, per metus ši Rusijos sritis suvartoja apie 2,6 mlrd. kubinių metrų dujų, vamzdžiu Kaliningradą iš Rusijos per Baltarusiją ir Lietuvą per metus pasiekia 2,5 mlrd. kubinių metrų dujų.

„Kaliningradas nuo seno turi požeminę gamtinių dujų saugyklą, kurios pajėgumas yra 0,8 mlrd. kubinių metrų, – pasakojo jis. – Kremlius įgyvendina politiką, kuri užtikrintų Kaliningrado srities autonomiją. Jie sako, kad Kaliningradas negali būti priklausomas nuo tranzito per Lietuvą, jie mąsto savo mentalitetu, kad jeigu jie gali nutraukti gamtinių dujų tiekimą, tai ir kiti tai gali padaryti.“

2019 metais Kaliningrade įvyko iškilmingas SGD terminalo atidarymas, kuriame dalyvavo ir V. Putinas.

Jam Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ vadovai demonstravo, kaip viskas atrodytų, jei dujos į Kaliningradą nebebūtų tiekiamos vamzdžiu.

Dujotiekio Minskas-Kaliningradas atidarymas © manorajonas.lt nuotr.

„ Metinis terminalo pajėgumas leidžia visiškai patenkinti tiek dabartinį, tiek ir būsimą Kaliningrado srities dujų poreikį. Požeminė dujų saugykla Kaliningrado srityje plečiama“, – tuomet aiškino „Gazprom“ valdybos pirmininkas Aleksejus Mileris.

R.Švedo teigimu, šis terminalas – prieš mėnesį prie Kaliningrado krantų sugrįžęs „Maršal Vasilevskij“, yra lygiai toks pat, kokiu naudojasi Lietuva – net ir gamintojas tas pats.

Jo transportavimo pajėgumas – 3,7 mlrd. kubinių metrų dujų.

R. Švedo teigimu, tai, kad dujos į Kaliningradą eina per mus, nebėra mūsų draudimo polisas, nes ši Rusijos dalis puikiai gali gyventi be tranzito per Lietuvą.

„SDG terminalo pajėgumus sudėjus su požeminės dujų saugyklos, Kaliningradas gali gyventi visiškai be tranzito per Lietuvą. Yra skaičiai tai įrodantys. Išvada ir moralas toks, kad jeigu anksčiau manėme, kad gamtinių dujų tranzitas į Kaliningradą yra Lietuvos draudimo polisas, kad dujų tiekimas bus užtikrintas vien dėl to, kad Kaliningradui yra tiekiamos dujos, šiai dienai, pastačius SGD terminalą Kaliningrade, galima pasakyti, kad jau nebe. Porą metų kaip jau nebe“, – pabrėžė jis.

R. Švedas akcentavo, kad jei būtų sustabdytas dujų tranzitas į Lietuvą, padėtis būtų kritinė, jei neturėtume SGD terminalo.

Jį energetikos ekspertas vadina ginklu, kurio reikšmė dabartinėmis sąlygomis auga keleriopai.

„Panaudojant energetiką šaliai galima padaryti labai reikšmingą žalą. Lietuvos padėtis šiame prasme yra labai gera. Mes ne visada mokame pasidžiaugti, kai kažkas yra gerai“, – pabrėžė pašnekovas.

Norės uždaryti – ir uždarys

Kaip aiškino R. Švedas, vamzdis, kuriuo tiekiamos dujos į Kaliningradą, yra dujotiekio „Jamal-Europa“ atšaka.

Šiuo dujotiekiu Rusija per Baltarusiją tiekia dujas Europai.

„Inžineriškai, ne politiškai – jei, tarkime, Rusija užsuka kraną prie sienos su Baltarusija, tada be dujų lieka Baltarusija, Lietuva, Kaliningradas. Jį gali užsukti ant Lietuvos-Baltarusijos sienos. Manipuliacijai daug galimybių“, – tikino jis.

R. Švedas pabrėžė, jog sakydamas, kad dujų tiekimas per Lietuvą į Kaliningradą nebėra mūsų draudimo polisas, jis turi omenyje tai, kad net ir užtikrinant dujų tranzitą į Vakarų Europą, dujų vamzdžio atšaką, vedančią tik į Lietuvą, galima laisvai uždaryti.

„Jei norės uždaryti ir uždarys. Autoritarams, diktatoriams nereikia pasiaiškinimų, įstatymas jiems – niekas. Atsitiko kas nors ir užsuko – bet kada, tiek teoriškai, tiek praktiškai“, – kalbėjo energetikos ekspertas.

Išnaudos propagandai?

NSGK narys R. Lopata trečiadienį Delfi sakė, jog pačios Rusijos iniciatyva nutrauktas dujų tiekimas dujotiekiu – tikėtinas.

„Tikėtina. Šio laivo plaukimą atidžiai stebėjome ir žinome šį reikalą. Tai – iš tiesų pasirengimas galimam autonominio gyvenimo Kaliningrade užtikrinimui“, – kalbėjo jis.

Parlamentaras sutiko, kad tai gali būti tiesiog demonstratyvus bauginimas.

„Bet – ir ruošimasis realiai situacijai“, – teigė R. Lopata.

Anksčiau BNS kalbintas buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas teigė, kad dujovežių atgabenimu prie Kaliningrado krantų reiškia veikiau ne dujų tranzito per Lietuvą sustabdymo grėsmę, bet Rusijos norą ištransliuoti propagandinę žinią apie jos atžvilgiu neva galimas NATO ar Lietuvos sankcijas.

„Amber Grid“ BNS kiek anksčiau teigė atidžiai stebinti „Maršal Vasilevskij“ judėjimą, o Lietuva dujomis šiuo metu daugiausia aprūpinama iš Klaipėdos SGD terminalo bei požeminės dujų saugyklos Inčukalnyje, Latvijoje.

„Tiekimo pajėgumai iš minėtų alternatyvių šaltinių yra pakankami, jei dujos nebūtų tiekiamos ne tik tranzitu į Kaliningradą, bet ir Lietuvai iš Rytų“, – BNS teigė „Amber Grid“.