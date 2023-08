Dėl pagrobto vaiko Lietuvos pasieniečiai iškart kreipėsi į Rusiją ir prašė kuo greičiau organizuoti susitikimą, kad kūdikis būtų grąžintas mamai. Tačiau Rusija to padaryti nenori.

„Pagrindinė žinia – mūsų pirminis sumanymas ir planas greituoju būdu, t. y. per sienos įgaliotinius susigrąžinti mūsų piliečius, ar bent jau pilietę, – nepavyko.

Tai nutiko todėl, kad atsirado galimai sunkinančios aplinkybės – kaip teigia Rusijos pusė, mažametės tėvas yra taip pat ir Rusijos pilietis“, – pirmadienį popiet per spaudos konferencija kalbejo Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vytautas Vitkauskas.

Tv3.lt paviešino savo sūnų pagrobusio vyro tapatybę, tai – Algirdas Švanys. Feisbuke galima rasti, kad viena iš jo veiklų - Klaipėdos universiteto botanikos sodo botaninių kolekcijų kuratorius.

Registrų centre galima rasti, kad vyras vadovauja viešajai įstaigai „Tautinė mokykla“.

A. Švanys turi ir savo tinklaraštį. Anksčiau jis ten rašė apie mylimiausius savo augalus, ekologines gyvenvietes ir aplinkosaugos temas.

2023 m. gegužės 7-ąją jis paskelbė įrašą apie tai, kad yra atribotas nuo savo vaiko.

„Tapau tėvu. Truputį daugiau kaip prieš metus. Lyg ir turėtų būti džiugu. Tačiau… Mano vaiko mama besilaukdama išėjo. Išėjo pas kitą. Puoselėtos svajonės apie laimingą šeimą, pilną ir gausią, žlugo“, – rašė jis.

Tame pačiame įraše jis dėstė, kad kalbėjosi su bene šimtu skyrybas išgyvenusių vyrų ir aiškino apie vaikų atribojimo nuo tėvų schemas.

„Problemos mąstai dideli. Lietuvoje, pavyzdžiui, kas ketvirtas vaikas gyvena nepilnoje šeimoje, kas antra santuoka išyra, skyrybų daugėja, gausių šeimų mąžta, gimstamumas mažėja, mažėja ir žmonių. Taip ardomi tautų išlikimo pamatai“, – rašė jis.

Feisbuke jis taip pat dalinosi įrašais apie tėvų atribojimą nuo savo vaikų.

Birželio 13-ąją jis paskelbė įrašą, prašydamas rekomenduoti socialinį darbuotoją.

„Galbūt galėtumėte rekomenduoti diplomuotą socialinį darbuotoją, kuris galėtų padėti kontaktinių susitikimų metu savaitgaliais sudalyvauti kaip tarpininkas ir pagalbininkas mano susitikimuose su 7 mėn. amžiaus dukryte. Dalyvavimo trukmė iki 3 val., vieta – Kaune bute arba, esant gražiam orui, gamtoje. Reikalingas susitikimų skaičius – 4“, – rašė jis.

Surengė tarpinstitucinį pasitarimą

Delfi jau rašė apie tėvo pabėgimą į Rusiją ir pasieniečių bandymus jį sustabdyti. Pasak NKVC vado, į įvykį reaguota žaibiškai.

„Reakcijos laikas skaičiuojamas minutėmis, kada buvo pastebėta valtis, plaukianti per upę Rusijos Federacijos teritorijos link. <...> Reakcija mūsų sienos apsaugos buvo tinkama, tuo mes esame įsitikinę.

Kaip bebūtų, incidentas įvyko. Ir klausimas iškilo, kaip mes veikiame toliau. Ką sutarėme šiandien susitikime – kaip mes veikiame iš institucijų pozicijų per tarptautinę bendruomenę. Yra paskelbta paieška „Interpole“, dirbame taip pat per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, per susitarimus, kuriuos turime senais laikais priimtus su Rusijos Federacija. Labai tikimės geranoriško Rusijos pusės bendradarbiavimo“, – pabrėžė V. Vitkauskas.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojas Antanas Montvydas Vyriausybėje pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje tikino, jog pasieniečiai dar bandė valtyje buvusį tėvą sugrįžti į Lietuvos teritoriją.

„Deja, to asmens taip ir nepamatėme. <...> Vaizdo stebėjimo sistemoje (valtį, aut. p.) pamatėme, kai jis jau buvo Skirvytės upėje, tada iš karto ir buvo reaguojama. Po to, atliekant veiksmus buvo nustatytas automobilis, kuris buvo paliktas krantinėje. Gavus informaciją iš policiją, kad su tokiu automobiliu buvo paimtas vaikas ir išvežtas, kuris negrąžintas motinai, buvo nustatyta, kad tai yra tas pats asmuo“, – teigė VSAT vado pavaduotojas.

Spaudos konferencijoje priminta, jog šiuo metu yra pradėti du ikiteisminiai tyrimai: dėl vaiko pagrobimo ir neteisėto sienos kirtimo.

VSAT vado pavaduotojas dar pridūrė, jog tėvas iš valties atvykus pasieniečiams jau buvo išlipęs į krantą Rusijos Federacijos teritorijoje. Ir visas incidentas truko apie 2 minutes.

Teismas nustatė, kad minėto vaiko gyvenamoji vieta yra su mama, tai įvyko birželio mėnesį.

Delfi primena, kad sekmadienį buvo gautas moters (gim. 1996 m.) pranešimas apie tai, jog vyras ( gim. 1989 m.) Kretingos rajone, Sausdravų kaime, paėmė jos dukrą ir sutartu laiku negrąžino jai. Kiek vėliau paaiškėjo, kad vyras pagrobė savo mažametę dukrą (gim. 2022 m.) ir bėgdamas kirto Rusijos sieną.

Atliekant paieškos veiksmus, nustatyta, kad tą pačią dieną, apie 13 val. 4 val. min., Šilutės rajone, Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos–Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje.