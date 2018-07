Tris dienas trunkančio festivalio programoje – pranešimai, politikų, verslininkų, kitų visuomenės veikėjų diskusijos, taip pat sporto užsiėmimai, filmų peržiūros, koncertai, kiti užsiėmimai. Šeštadienį Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime dalyvaus ir užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba nuo šių metų festivalio atsiribojo, nes pasigenda organizatorių atskaitingumo. Tuo metu festivalio organizatoriai – Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje – teigia, kad dėl to renginys nenukentės. Šis festivalis organizuojamas kas dvejus metus nuo 2012-ųjų.

