Trečiadienį ministrai turėtų nuspręsti šias Vyriausybės įstatymo pataisas pateikti Seimui. Tai reiškia, kad parlamentarai teisės aktui priimti turės mažiau nei mėnesį. Vyriausybė ketina Seimui siūlyti pataisas priimti skubos tvarka, „atsižvelgiant į siūlomo teisinio reguliavimo aktualumą ir siekiant užtikrinti Vyriausybės priimamų sprendimų viešumą“. Taip Vyriausybė sako taisanti teisinį reguliavimą ir vengianti nesusipratimų, kai žiniasklaida reikalavo kanceliarijos pateikti spalio 3 vykusio Vyriausybės pasitarimo įrašą. Tada svarstytas klausimas dėl Registrų centro duomenų teikimo žiniasklaidai. Šiuo metu Vyriausybės pasitarimai yra nevieši, o posėdžiai – vieši. Žurnalistams pareikalavus įrašo, Vyriausybė informavo, kad jis sunaikintas. Vėliau pašalinti ir posėdžių vaizdo įrašų archyvai Vyriausybės „Youtube“ kanale ir „Facebook“ paskyroje. Vyriausybės reglamentas numato, kad įrašomi Vyriausybės posėdžiai, apie pasitarimų įrašymą jame neužsimenama. Tuo metu Vyriausybės kanceliarijos darbo reglamentas numato, kad įrašomi ir posėdžiai, ir pasitarimai, o įrašai saugomi kanceliarijos archyve. Premjeras Saulius Skvernelis žada, kad pasitarimus padarius viešais jų darbotvarkė nesikeis – toliau bus sprendžiami organizaciniai klausimai, Vyriausybės pozicijos dėl užsienio politikos klausimų, išklausomos ataskaitos, o posėdžiuose būtų svarstomi teisės aktų projektai. Neviešų diskusijų formatas bus perkeltas į ministrų pasitarimus.

