Jo vadovai abejose įstaigose sako, kad problemų dėl pareigų atlikimo nė viename darbe nebuvo. „Kadangi teismo IT skyrius dirbo be trikdžių, pagrindo manyti, kad S. Jankauskas neatliko savo pareigų, – nebuvo“, – BNS teigė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismo atstovė spaudai Dovilė Bružaitė. Pasak jos, S. Jankauskas 2010 metais pateikė prašymą dėl leidimo dirbti kitą darbą, nuo to laiko teismo administracija tokių prašymų negavo. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas Arūnas Poviliūnas BNS sakė, kad aukštojoje mokykloje S. Jankauskas turėjo 288 val. studijų krūvį ir vykdė akademinę veiklą. „Yra 288 val. studijų krūvis ir priklausomai nuo pareigybių reikia skelbti akademinę produkciją – straipsnius, knygas. Šiais požiūriais profesorius problemų nekėlė“, – BNS sakė A. Poviliūnas. Jis sakė girdėjęs, kad S. Jankauskas tuo pat metu dirbo teisme, bet detalių nežinojęs. „Jis nuo senų laikų dirbo teisme ar sargu, ar dar kažkuo, bet kad jis šiuo metu dirba skyriaus vedėjas, tai...“, – kalbėjo dekanas. Vilniaus universiteto atstovas spaudai Ervinas Spūdys BNS sakė, kad S. Jankauskas universitete, kaip pagrindiniame (ne antraeiliame) darbe dirba nuo 1977 metų, tad universitetas, kaip darbdavys, nebuvo atsakingas už S. Jankausko viršytą leistiną darbo krūvį. Anot D. Bružaitės, S. Jankauskas teisme dirbo nuo 1991 metų, o IT skyriaus vadovu – nuo 2010 metų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas antradienį paskelbė, kad teisme dirbęs tarnautojas „seksualiai ir dėl lyties priekabiavo“ prie kolegės. Teismo kanclerio sudaryta komisija nusprendė, kad jo veiksmai buvo šiurkštus tarnybinis nusižengimas. Jis teisme nedirba nuo birželio 29 dienos. Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą teismas neteikia, motyvuodamas duomenų apsauga. Prokuratūra teigia nematanti pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą. „Detalesnė informacija apie šią situaciją prokuratūrai nėra žinoma (...). Pradėti ikiteisminį tyrimą negavus galimai nukentėjusio asmens pareiškimo šiuo metu nėra pagrindo“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. Su S. Jankausku BNS susisiekti kol kas nepavyko.

