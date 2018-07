„Mūsų asociacija veiklą pradėjo palyginti neseniai, tačiau labai džiaugiamės, kad turime pasitikėjimą, kad atsiranda vis daugiau bendraminčių. Suvieniję jėgas sieksime, kad savivaldai būtų suteikta kuo daugiau funkcijų, kad vietiniai žmonės, kurie yra arčiausiai savivaldos, turėtų kuo didesnę sprendžiamąją galią įvairiais klausimais“ – pranešime cituojamas T. Pačėsas. Prisijungimo sutartis bus pasirašyta ketvirtadienį Druskininkuose. Asociacija „Už Lietuvą“ buvo įsteigta šiemet balandį, jai šiuo metu priklauso T. Pačėso vadovaujamas judėjimas „Už Alytų“, Druskininkų mero Ričardo Malinausko vadovaujama asociacija „Už Druskininkus“ ir Lazdijų mero Artūro Margelio pirmininkaujama organizacija „Pirmyn! Kartu mes galime“. Pasak T. Pačėso, asociacijos „Už Lietuvą“ narius vienija noras skirti dėmesį regioninei politikai regionų bendradarbiavimui, stiprinti savivaldą. Per kitų metų savivaldos rinkimus kelti kandidatus į savivaldybių tarybas judėjimai žada atskirai, ne asociacijos vardu.

