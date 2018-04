„Sveikatos apsauga mūsų valstybėje dar lieka podukros vaidmenyje. Lietuvos medikų sąjūdis griežtai sako: jau laikas Seimui, Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei nuo 2018 metų gegužės 1 dienos vykdyti mūsų bendruomenei duotus pažadus“, – teigia protesto akcijos rengėjai. Tarp Lietuvos medikų sąjūdžio keliamų reikalavimų – kad kitų metų valstybės biudžete sveikatos apsaugai būtų teikiamas realus prioritetas, skiriant tinkamą finansavimą, kad būtų įteisintas bazinis medikų atlyginimas, nustatytas adekvatus medikų darbo krūvis, kt. Lietuvos medikų sąjūdžio tarybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė pirmadienį po susitikimo su premjeru Sauliumi Skverneliu teigė, kad mitingas prie Seimo taip pat skirtas Medikų dienai paminėti. Vyriausybė yra paskelbusi, kad nuo gegužės 1-osios medikų atlyginimai vidutiniškai turėtų didėti 20 proc., ji taip pat yra įsipareigojusi, kad iki 2020 metų gydytojo vidutinė alga sieks tris vidutinius darbo užmokesčius (VDU), o slaugytojo – 1,5 VDU. Pernai susikūrusi medikus vienijanti asociacija siekia, kad iki 2020-ųjų medikų vidutinis atlyginimas siektų 2600 eurų











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.