„Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, tačiau prie jūros ateinančią naktį bus gūsingas“, – Lietuvos radijui teigė sinoptikė. Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad antradienio naktį Lietuvoje vėjas pūs 7–12 metrų per sekundę, o pajūryje – 15–17 metrų per sekundę. Tokio pat gūsingo vėjo laukiama ir ketvirtadienio naktį.

