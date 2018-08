Naują mokyklą statys konkursą laimėjusi bendrovė „Conresta“, pranešė savivaldybė. Priestato statybai sostinės savivaldybė skyrė daugiau kaip 10 mln. eurų. „Tai tik viena iš 5 mokyklų ar jų priestatų, kurias sostinėje ketiname pastatyti per artimiausius kelerius metus. Dar apie 2 tūkst. naujų vietų moksleiviams atsiras tuose rajonuose, kuriuose labiausiai reikia naujų mokyklų – Pilaitėje, Verkiuose ar Pavilnyje“, – pranešime teigia Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Pasak mero pavaduotojos Editos Tamošiūnaitės, pastačius naują priestatą Pašilaičiuose, mokiniams nebeteks mokytis dviem pamainomis. „Erdviame, beveik 12 tūkst. kv. metrų ploto, keturių aukštų gimnazijos korpuso pastate bus įrengti gamtos mokslų, informatikos ir technologijų kabinetai, laboratorijos, universalių matmenų sporto salė, skirta krepšiniui, futbolui, rankiniui ir kitoms sporto šakoms, mažoji sporto salė, erdvi aktų salė su scena, kostiumine, grimerine, biblioteka su skaitykla, dailės studija, choreografijos salė, fotolaboratorija, čia įsikurs ir mokyklos muziejus. Naujasis pastatas bus pritaikytas mokiniams, turintiems judėjimo negalią“, – sako vicemerė. Pastačius gimnazijos priestatą, taip pat bus sutvarkyta ir gimnazijos teritorija bei įrengta pradinių klasių žaidimo-sporto zona, sporto aikštelės, dviračių stoginė. Savivaldybė pranešime pažymi, kad po poros metų duris atvers nauja šiuolaikiška pradinė mokykla Balsiuose prie Balsių progimnazijos. Planuojama, kad naująją mokyklą 2020 metų rudenį galės lankyti apie 600 mokinių. Dar viena mokykla bus statoma Pilaitėje. Mokyklos, kurioje mokysis daugiau kaip 700 vaikų, projektavimo darbai bus baigti šių metų pabaigoje, o kitų metų pavasarį planuojama pradėti statybos darbus. Be to, prie Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos Žirmūnuose planuojamas naujas 1500 kv. metrų ploto sporto salės priestatas. Tuo metu Pavilnyje, šalia „Vilnies“ mokyklos, iškils naujas dviejų aukštų (1664 kv. metrų) priestatas, kuriame mokysis apie 300 mokinių. Savivaldybė skaičiuoja, kad naujų mokyklų statyboms prireiks 32,2 mln. eurų.

