DELFI pasiekė ir vieno šiuo metu Londone esančio lietuvio komentaras bei užfiksuoti kadrai.

„Lietuvos ambasadoje labai didele eilė. Daug iš anksto neužsiregistravusių žmonių. Naudoja tik tris kompiuterius ir eilė beveik nejuda. Žmonės pyksta“, – DELFI informavo skaitytojas.

Jo teigimu, Jungtinėje Karalystėje rinkimai suorganizuoti labai prastai, o žmonės eilėse laukia ir kelias valandas.

„Jie išeina ir nesulaukia, kai kurie yra su vaikais. Dabar jau atrodo, kad dauguma taip ir nesulauks eilės balsuoti“, – teigė vyras ir sakė, kad iš anksto užsiregistravusių eilė pamažu trumpėja, tačiau neužsiregistravusių atiduoti balsą išvis nejuda.

Kita lietuvė DELFI sakė, kad jai eilėje stovėti neteko, mat su vaikais įleidžia be eilės.

„Tikrai labai daug žmonių. Ar spės visi atiduoti balsus, nežinau, bet nuotaika visų labai nebloga“, – sakė lietuvė Justė.

„Jeigu sakytumėm, kad rinkimų punktuose viskas vyksta tobulai, būtume dalinai neteisūs. Pavedinėja sistema. Tačiau taip lengvai nepasiduodame. Tai prašom atsinešti ne tik asmens dokumentą, bet ir šiek tiek kantrybės, bei nelaukti vakaro“, – feisbuko profilyje rašo Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė.

Jungtinės Karalystės (JK) lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė DELFI pasakojo kaip tik šiuo metu esanti Lietuvos ambasadoje Londone.

„Šiuo metu čia laukia labai daug žmonių. Aktyvumas yra labai didelis, nuoširdžiai, tai mes net nesitikėjome jo tokio didelio.

Balsuoti rinkimuose užsiregistravo 20 tūkst. JK esančių lietuvių. Tai – rekordas. 2016 m. Seimo rinkimuose prabalsavo vos 5 tūkst. gyventojų. Šiandien, panašu, kad mūsų lūkesčiai bus dar viršyti“, – komentavo D. Asanavičiūtė.

Iš viso JK yra keturi balsavimo taškai, tačiau eilės, kaip teigė, nutįso visose.

„Eilės tikrai didelės. Žmonės kantriai laukia, yra tarsi šventė. Žinoma, yra ir nepatenkintų, tačiau viskas suprantama. Žmonių masė, o aktyvumas tik džiugina. Jiems tai svarbu“, – teigė ji.

Bendruomenės pirmininkės teigimu, didesnis aktyvumas jaučiamas ir dėl to, kad sprendžiamas dvigubos pilietybės klausimas.



Kaip skelbia anglija.today, per šiuos rinkimus savo balsą Jungtinės Karalystės lietuviai gali atiduoti ne tik Lietuvos ambasadoje Londone, bet ir dar 3 punktuose: rytinėje sostinės dalyje Barkinge, Leedso ir King’s Lynno miestuose.

Rinkimų dieną žmonės dalijasi nuotraukomis, liudijančiomis, kad balsuojančiųjų JK lietuvių netrūksta, o kai kur prie balsadėžių susidaro eilės.

Remiantis oficialiais duomenimis, balsavimui JK užsiregistravo per 20 tūkst. lietuvių, jie pareikš savo valią ne tik dėl naujojo Lietuvos vadovo, bet ir galės balsuoti referendumuose dėl dvigubos pilietybės bei Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Gegužės 12 d.) atidaryti keturi balsavimo punktai Jungtinėje Karalystėje: King's Lynn (5-6 Tuesday Market Place, Kings Lynn, PE30 1JS (Duke’s Head Hotel), Leeds (5 Newton Grove, Leeds, LS7 4HW (Leeds Ukrainian Community Centre), Rytų Londonas (127 Ripple Road, Barking, IG11 7PB (Adult College Barking Campus), Lietuvos ambasada (2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE (Embassy of the Republic of Lithuania to the United Kingdom).

Balsavino punktai veiks iki 18:00 val. Jungtinės Karalystės laiku. Su savimi reikia turėti LR pasą arba Asmens tapatybės kortelę.

Norvegijos sostinėje Osle, panašu, situacija tokia pati – ir čia tįsta eilės.