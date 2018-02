Į susitikimą pakviesti Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ministerijų atstovai, vaiko teisių ekspertai, pranešė Prezidentūra. Pasak šalies vadovės, per pastaruosius metus vaikų saugumui ir jų gerovei užtikrinti priimti teisiniai instrumentai, įgalinantys esminius pokyčius šioje srityje, tačiau sprendimų įgyvendinimas nuolat stringa. Tuo metu nesiliaujantys smurto atvejai prieš vaikus reikalauja imtis neatidėliotinų veiksmų situacijai keisti. „Priimti įstatymai bus beverčiai, jei jų įgyvendinimo mechanizmas neveiks“, – teigiama Prezidentūros pranešime. Pernai rugsėjį Seimas patvirtino vaiko teisių apsaugos sistemos reformą. Ji turėtų pradėti veiki nuo šių metų liepos 1-osios. Pagal ją, vaiko teisių apsaugos skyriai taps pavaldūs nebe savivaldybėms, o įstaigai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nustatyta bendra schema, kaip turi elgtis institucijos, gavusios pranešimą apie galbūt pažeidžiamas vaiko teises: gavusi pranešimą apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galbūt kilusį pavojų vaiko saugumui, sveikatai, ar gyvybei, vaiko teisių apsaugos tarnyba šį pranešimą turėtų patikrinti tą pačią dieną. Pranešimai apie kitus vaiko teisių pažeidimus turėtų būti patikrinti per tris dienas. D. Grybauskaitė taip pat teikė ne vieną įstatymo pataisą, susijusią su vaiko teisių apsauga. Jos iniciatyva apribotas mažiausių vaikų patekimas į globos įstaigas, reglamentuota budinčių globotojų veikla, palengvintos sąlygos įvaikinti, įvestos priemonės kovai su smurtu ir patyčiomis mokyklose, privalomas psichologų dalyvavimas nukentėjusių ar liudijančių vaikų apklausose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.