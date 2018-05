Apdovanojimų šiemet sulauks 13 asmenų ir viena mokykla, BNS pranešė Nacionalinio diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė. Pasak jos, nutarta apdovanoti mokyklą, kurios devyni moksleiviai pateko į Nacionalinio diktanto finalą. Pirmajame ture diktantą rašė apie 30 tūkst. žmonių, į finalą pateko 117 dalyvių. Finale rašytas poeto, eseisto Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Donaldo Kajoko tekstą „Grok, Jurgi, grok“. Pasak V. Šmaižytės, nė vienam konkurso dalyviui nepavyko be klaidų parašyti šio teksto – padaryta mažiausiai po vieną klaidą. Konkursas surengtas vienuoliktą kartą. Nacionalinį diktantą kartu su Pilietinės minties institutu organizuoja Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“.

