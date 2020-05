Prezidentūra tikisi Seimui pristatyti iniciatyvą dėl GPM mažinimo, papildomų vaiko pinigų

Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė BNS sakė, kad dėl įstatymų projektų įtraukimo į darbotvarkę ketvirtadienio rytą nuspręs seniūnų sueiga.

Prezidentas siūlo laikinai iki metų pabaigos sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą nuo 20 iki 15 proc., taikant jį darbuotojų pajamoms iki trijų vidutinių darbo užmokesčių lygio, taip pat ankstinti neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimą 50 eurų.

Šalies vadovas taip pat siūlo skirti vienkartinę papildomą išmoką šeimoms su vaikais. Ji siektų 120 eurų už vaiką, o nepasiturinčioms šeimoms ir vaikams su negalia – 200 eurų.

Prezidento patarėjas ekonomikai Simonas Krėpšta sakė, kad papildoma parama dirbantiesiems ir šeimoms padės skatinti ekonomiką krizės metu.

Prezidento pasiūlymai valstybei kainuotų apie pusę milijardo eurų. S. Krėpštos teigimu, tokios išlaidos yra pateisinamos, įvertinus tai, kad dalis Vyriausybės paskelbtų priemonių nebus įgyvendintos pilna apimtimi.

S. Krėpštos teigimu, prezidento siūloma parama sustiprintų gyventojų lūkesčius ir taip skatintų didesnį vartojimą bei stabdytų emigraciją.

Valdantieji „valstiečiai“ iki šiol sakė nepritariantys prezidento iniciatyvai mažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Jie teigia, kad socialiai teisingesnis yra spartesnis neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas ir siūlo jį didinti šimtu eurų.

S. Krėpšta sako, kad prezidento siūlomas mokesčių variantas duotų didesnį poveikį krizės metu.

„Tai ne visai palyginamos priemonės, jos nėra viena kitą pakeičiančios. Mūsų priemonių poveikis yra laikinas ir žymiai stipresnis, o NPD – tęstinis ir mažesnis“, – teigė jis.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.

GPM tarifo mažinimo oponentai mato riziką, kad dabar jį sumažinus politikams gali neužtekti valios nuo kitų metų tarifą atstatyti į dabartinį lygį.

Opozicijos lyderis konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, kad papildomos ekonomikos skatinimo priemonės turi būti svarstomos kartu teikiant atnaujintą biudžeto projektą.