Konservatoriui Ž. Pavilioniui viešai kaltinant A. Skaisgirytę kiršinant prezidentą Gitaną Nausėdą su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu, Prezidento kanceliarija raštu kreipėsi į parlamentarą bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

Kaip tvirtinama Prezidento kanceliarijos kanclerės Agilos Barzdienės pasirašytame rašte, klausimų kelia ne tik Ž. Pavilionio viešai skleidžiama „išgalvota informacija“ apie A. Skaisgirytę, bet ir Prezidentūrą pasiekiantys parlamentaro pasirašyti raštai. Juose, kaip teigia Prezidentūra, konservatorius įsakmiai, be jokio teisinio pagrindo reikalauja A. Skaisgirytę atsakyti į dešimtis klausimų ar vykdyti įvairias pateiktas užduotis.

Kanceliarijos teigimu, tokia Ž. Pavilionio veikla primena psichologinį spaudimą vyriausiajai patarėjai ir kelia rimtą susirūpinimą dėl to, ar Seimo narys nelaužto duotos Seimo nario priesaikos.

Prezidentūrą pasiekė Ž. Pavilionio klausimai patarėjai A. Skaisgirytei

Prezidentūra antradienį kreipėsi į Užsienio reikalų komiteto pirmininką konservatorių Žygimantą Pavilionį bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Šį raštą pavyko gauti naujienų agentūrai ELTA.

Prezidento kanceliarijos parengtame dokumente pažymima, kad Prezidentūrą lapkričio 26 ir 29 dienomis pasiekė A. Skaisgirytei adresuoti ir Ž. Pavilionio pasirašyti raštai.

„Raštuose prašoma, kad vyriausioji patarėja Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkui Žygimantui Pavilioniui teiktų paaiškinimus dėl vyriausiosios patarėjos funkcijų, pateiktų teisės aktus, nustatančius šios pareigybės funkcijas, aiškintųsi dėl bendradarbiavimo su Užsienio reikalų ministerija ir Vyriausybe praktikos; teiktų paaiškinimus dėl vyriausiosios patarėjos darbo ir konkrečių vykdomų funkcijų jai kartu su prezidentu, vykstant į Europos Vadovų tarybą; teiktų pasiaiškinimą dėl Taivano atstovybės, reikalaujama, kad vyriausioji patarėja aiškintųsi dėl viešų komentarų, teiktų A. Lukašenkos atžvilgiu; pateiktų Ž. Pavilioniui jo nurodytų žinučių, siųstų Užsienio reikalų ministerijai, kopijas; pasiaiškintų apie konkrečių darbinių klausimų derinimą su prezidentu ir atskleistų bendravimo su prezidentu turinį; paaiškintų savo nuomonę, kaip vyriausioji patarėja supranta konkrečias Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas; pateiktų vertinimą nacionalinio saugumo požiūriu dėl asmenų ir komercinių įmonių“, – konstatuojama Seimo nariui bei Etikos ir procedūrų komitetui adresuotame dokumente.

„Be kita ko, raštuose formuluojami klausimai, kuriuose nepagrįstai teigiama, kad vyriausioji patarėja susitinka su raštuose nurodytais asmenimis ir perduoda jiems dokumentus. Taip pat reikalaujama patvirtinti nepagrįstas aplinkybes ir teiginius dėl asmenų skyrimo į diplomatines atstovybes“, – priduria Prezidento kanceliarija.

Kaip rašte tvirtina Prezidento kanceliarija, „nenurodant teisinio pagrindo bei motyvų, įsakmiai nustatomas terminas, per kurį vyriausioji patarėja turi atsakyti į daugiau kaip 50 iškeltų klausimų ar įvykdyti pateiktas užduotis, priešingu atveju, grasinama kelti klausimą svarstyti Užsienio reikalų komitete bei inicijuoti specialios Seimo tyrimo komisijos sudarymą“.

Be to, akcentuoja Prezidentūra, Ž. Pavilionio socialinių tinklų paskyrose nuolat skleidžiama „išgalvota, neatitinkanti objektyvių faktų neigiamo turinio informacija apie vyriausiąją patarėją“.

Prezidentūros tvirtinimu, toks Ž. Pavilionio elgesys niekaip nederi su Konstitucijoje įtvirtintomis Seimo nario pareigomis „kaip antai, kad Seimo narys turi laikytis duotos Seimo nario priesaikos, įpareigojančios jį, be kita ko, būti ištikimam Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įsakymus, sąžiningai tarnauti Tėvynei“.

Dokumente primenama, kad prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką, o tuo atveju, kai Konstitucijoje yra nustatyti konkrečios valdžios institucijos įgaliojimai, nė viena kita institucija negali jų perimti, perduoti ar atsisakyti.

„Paminėta ir tai, kad Prezidento vyriausioji patarėja yra valstybės vadovo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja, į pareigas paskirta Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme numatytoms užduotims ir paskyrusio į pareigas asmens pavedimams vykdyti. Jokie kiti asmenys, be teisėto pagrindo, neturi teisės šiai valstybės tarnautojai duoti privalomų vykdyti nurodymų“, – teigiama kanceliarijos dokumente.

Kelia klausimą, ar Ž. Pavilionio veiksmai atitinka duotą Seimo nario priesaiką

Galiausiai Prezidentūros rašte apgailestaujama dėl konservatoriaus veiksmų A. Skaisgirytės atžvilgiu. Be to, kaip rašo LR kanceliarija, kyla klausimų ar Ž. Pavilionio laikysena deri su jo, kaip priesaiką davusio Seimo nario, atsakomybėmis.

„Apgailestaujame, tačiau Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Žygimanto Pavilionio oficialūs ir neoficialūs prašymai bei vieši pasisakymai, pasireiškiantys išgalvotos neigiamos informacijos skleidimu ir kišimusi į nepavaldaus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą, neturi teisėto pagrindo bei nėra motyvuoti, mūsų vertinimu, neatitinka Seimo statute apibrėžtų Seimo nario ir atstovaujamo komiteto pirmininko įgaliojimų. Yra pagrindo manyti, kad minėtais veiksmais, pasinaudojant tarnybine padėtimi, siekiama daryti psichologinį spaudimą vyriausiajai patarėjai bei mesti šešėlį jos reputacijai bei lojalumui valstybei. Tokia sisteminga neturinti teisėto pagrindo ir faktinio pagrindimo prieš konkretų atsakingas pareigas einantį valstybės tarnautoją nukreipta veika ne tik nedera su Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatomis, bet ir kelia itin rimtą susirūpinimą dėl jos atitikties konstitucinei Seimo nario priesaikai“ – teigiama rašte.

„Siekiant bendrų tikslų valstybei, raginame nedelsiant grįžti prie konstruktyvaus, abipuse pagarba ir pasitikėjimu pagrįsto bendradarbiavimo“, – apibendrina dokumentą LR prezidento kanceliarija.