Mindaugas Lingė antradienį Žinių radijui sakė, kad šalies vadovė pasisako „už dialogo ieškojimą ir už politinį stabilumą valstybėje“. Prezidentės patarėjas poziciją išsakė likus kelioms valandoms iki Seimo posėdžio, kuriame numatoma pateikti opozicijos siūlymą rengti pirmalaikius parlamento rinkimus birželio 3 dieną. M. Lingė atkreipė dėmesį, kad pirmalaikiams rinkimams paskelbti reikia 85 Seimo narių, ir be valdančiųjų paramos tiek balsų surinkti neįmanoma. „Matome, kad visa šita situacija reikalauja bandymo ieškoti bendro darbo galimybių, koncentruoti į darbus“, – sakė M. Lingė. Susiję straipsniai: Seimui bus pateiktas siūlymas rengti pirmalaikius rinkimus Konfliktas tarp frakcijų panašėja į asmeninę ir partinę neapykantą: ar įmanomi pirmalaikiai rinkimai „Čia Seimo teisė apsispręsti, bet prezidentė nevertina kaip realaus būdo, realios galimybės, kad taip gali įvykti, žinant politinių jėgų išsidėstymo balansą“, – sakė jis. Prezidentės patarėjo teigimu, apie pirmalaikius rinkimus kalbėta ne kartą, bet išskyrus 1992 metus visos iniciatyvos žlugdavo, buvo atvejų, kai Vyriausybė dirbo ir mažumos sąlygomis. Pasak M. Lingės, už stabilumą atsakingi visi politikai, bet didesnė atsakomybė tenka valdantiesiems. Pirmalaikių rinkimų iniciatyvą opozicija paskelbė po to, kai Seimui pritrūko balsų panaikinti Mindaugo Basčio mandatą. Šis balsavimas buvo slaptas, po jo valdantieji ir opozicija apkaltino vieni kitus dėl rezultatų.











