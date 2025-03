Prezidentūra kartoja, jog sankcijos Rusijos ir Baltarusijos piliečiams turi būti suvienodintos: pozicija nėra pasikeitusi

„Prezidento pozicija nėra pasikeitusi, geopolitinė padėtis nėra pasikeitusi. Ji šiaip jau pablogėjusi per tuos porą metų. Per tuos porą metų nuo 2023 m., kai pirmą kartą pradėjome kalbėti apie sankcijų suvienodinimą Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, per tuos dvejus metus Baltarusija tapo branduoline valstybe, kurioje dislokuoti Rusijos branduoliniai ginklai, t. y. dar labiau su Rusija susiliejusi valstybė ir atskirti jas darosi vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Todėl problema niekur nedingo, prezidento požiūris niekaip nepasikeitė“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo F. Jansonas.