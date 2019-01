„Tai, kas numatyta įstatyme – galimybe pasinaudoti dešimt dienų nemokamų atostogų, – aš tikrai tą išnaudosiu. Daugiau įstatymas nenumato“, – ketvirtadienį Žinių radijui teigė Vyriausybės vadovas. Jis taip pat tvirtino, kad nemokamas atostogas ims tik tuo atveju, jeigu tai leis situacija Vyriausybėje. „Bet ir dėl dešimties dienų yra sąlygos ir išlygos. Jeigu būtų neįmanoma užtikrinti Vyriausybės posėdžių, nebūtų kvorumo, tai ir tų atostogų neduotų“, – sakė S. Skvernelis. „Pasitraukti (iš pareigų – BNS) tikrai neketinu, kaip ir nesitraukė nė vienas ministras pirmininkas, dalyvaudamas savo partijų rinkimų kampanijoje ar kandidatuodamas į Seimo narius“, – pridūrė jis. Premjeras taip pat pabrėžė, kad dalyvaudamas prezidento rinkimuose, kiek įmanoma, nesinaudos administraciniais resursais. Susiję straipsniai: Albinas Januška: klysta manantys, kad Šimonytė pralaimės Nausėdai Kremliaus ruporams šūkaujant dėl Skvernelio, šis įspėja nekurti iliuzijų dėl santykių su Rusija „Agitacija bus nesinaudojant nei Vyriausybės pastatais, nei oficialiu darbo laiku. Nors ministras pirmininkas neturi nei nustatyto aiškaus darbo laiko, nei šeštadienių, sekmadienių“, – teigė S. Skvernelis. Pagal Vyriausybės įstatymą, Vyriausybės narys, tapęs kandidatu į prezidentus, Seimo, Europos Parlamento ar savivaldybių tarybų narius, turi teisę būti atleistas nuo tarnybinių pareigų rinkimų agitacijos kampanijos metu, bet ne ilgiau kaip dešimt dienų. Be to, numatyta, kad Vyriausybės narys nuo tarnybinių pareigų neatleidžiamas, o atleistas atšaukiamas, jeigu Vyriausybės posėdyje nebūtų galima užtikrinti reikalingos Vyriausybės narių daugumos, būtinos sprendimams priimti. Prezidento rinkimai vyks šių metų gegužę. Į aplinkos ministro postą svarstomos dvi kandidatės Į šiuo metu laisvą aplinkos ministro postą svarstomos dviejų moterų kandidatūros, atskleidė premjeras Saulius Skvernelis. Jis pabrėžė, kad pretendentai į pareigas vertinami pirmiausia kompetencijos, o ne lyties požiūriu. „Į tą paskutinę laisvą poziciją buvo kalbama kaip su galimais kandidatais su dviem vyriškiais ir trimis moterimis. Ir šiandien mes turime realų, sakykime, pasirinkimą – manau, kad vėlgi grįžus prezidentei iš komandiruotės, kalbėsime ir aš teiksiu kandidatūrą. Yra dvi kandidatės. Svarstoma tarp dviejų kandidačių. Tai nėra dirbtinai, tiesiog pagal asmenines, dalykines, profesines savybes“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė S. Skvernelis. Jis vis dėlto nesiėmė spręsti, ar Vyriausybėje, kurioje šiuo metu dirba tik ministrai vyrai, atsiras moteris ministrė. „Sunku dabar pasakyti ir tikrai, jeigu būtų daroma dirbtinai, ieškoma specialiai vyro, ar specialiai moters, – tikrai taip nėra. Yra žmogus, kuris demonstruoja savo kompetenciją, žinias. Yra puikių specialistų ir moterų, ir vyrų (...) Kabinetas būna įvairiapusiškesnis ir moterys (...) tikrai duoda didžiulę pridėtinę vertę bendram komandiniam darbui, bet čia yra keletas sąlygų, kaip minėjau, specialiai jokių kvotų nėra“, – kalbėjo premjeras. S. Skvernelio vadovaujamoje Vyriausybėje dirbusias švietimo, teisingumo ir kultūros ministres pakeitus vyrams, šiuo metu jie vadovauja 13 iš 14 ministerijų, o kandidatas į laisvą aplinkos ministro postą kol kas nėra aiškus.

