Prezidento patarėjas Jansonas: manau, Šimonytė suvokia, kad su tokiu palaikymu laimėti rinkimus sunku

Interviu Delfi F. Jansonas taip pat įvertino konservatorių siūlomą įvesti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, dėl kurio pačioje Vyriausybėje „dūžta lėkštės“, atsakė, kada prezidentas skelbs savo sprendimą dėl antros kadencijos siekio, pakomentavo premjerės Ingridos Šimonytės teiginį, kad ji būtų kitokia prezidentė, kuri „nebandytų būti viskuo vienu metu“, išreiškė nuomonę apie skandalą dėl gyventojų permokų ESO ir pasakė, kokią mato išeitį situacijoje dėl laikinai konsultacijoms atšaukto ambasadoriaus Eitvydo Bajarūno.

Nausėdos sprendimas

– Kada šalies vadovas tiksliai pasakys dėl sprendimo kandidatuoti ar ne prezidento rinkimuose?

– Prezidentas, kaip jau ne kartą minėjo, turėtų padaryti sprendimą iki metų pabaigos, tai manyčiau, kad gruodžio mėnesį, greičiausiai jau arčiau Kalėdų, vienokį ar kitokį sprendimą paskelbs, nes ir to laiko bus likę penki mėnesiai iki rinkimų.

– Jis pats jau yra sau priėmęs sprendimą? Jūs žinote jį?

– Ne, tikrai ne. Kiek žinau, prezidentas yra svarstymuose. Tam, kad įsivertintum, ar dar penkerius metus tikrai gali visa jėga dirbti šį atsakingą darbą, reikia labai aiškiai įsivertinti ir pasverti. Turbūt daugelis žmonių ne iki galo įsivaizduoja nei prezidento atsakomybės, nei darbo ritmo, nei to, kad iš esmės ne tik kad neturi atostogų pagal Konstituciją, bet tu ir savaitgalių nelabai turi. Visa tai turbūt, kai pirmą kartą eini į rinkimus, atrodo vienaip – vertini tai taip pat kaip ir didžioji dalis Lietuvos gyventojų, o kai esi tai jau patyręs daugiau nei ketverius metus, tu labai racionaliai supranti, ko iš tavęs pareikalaus, kiek pareikalaus ir turi įsivertinti, ar tai gali duoti. Galų gale, čia greičiausiai sprendimas ne tiek dėl savęs, kiek to, ką tu gali padaryti, būdamas Lietuvos valstybės vadovu.

– Prezidentas dalyvavo rinkimuose su „Gerovės Lietuvos“ programa, vizija. Ar ši programa jau pilnai išpildyta?

– Jei jau taip filosofiškai žiūrint, sakyčiau, kad gerovės valstybės programa yra kelias – ne tikslas. Tai nėra tikslas, kurį iš karto pasieksi taip paprastai. Iš kitos pusės, aš pieš kelis mėnesius tiesiog pasiėmiau 2019 ar 2018 metų pristatymą rinkimų kampanijos metu – 10 tikslų, pažadų, kuriuos prezidentas norėjo įgyvendinti. Pasiėmiau tą lapą, pradėjau skaičiuoti pirštu – 8 iš 10 yra įgyvendinti.

– Kas liko?

– Yra vienas (punktas, red.), kuriame mąstoma apie pilietinės visuomenės įtraukimą, tarybą teisingumo srityje. Ir yra švietimo klausimas, kurį, sunku pasakyti, ar užskaityti, ar ne. Tai paprasta, bet kada galima išsitraukti tą programą ir tiesiog pereiti papunkčiui. Jeigu visi politikai, dar nesibaigus kadencijai, įgyvendintų bent 80 proc. savo pažadų, tai, patikėkite manimi, ta gerovės Lietuva kurtųsi kur kas lengviau ir paprasčiau.

Kitas dalykas yra jau kadencijos metu išsikelti aiškūs tikslai, apibrėžimai, ko siekiama jau skaitliniais rezultatais – ko siekiama, siekiant gerovės valstybės: atotrūkis tarp turtingiausių ir neturtingiausių, tas teisingumo jausmas. Taip, tas europinis siekis yra penkių kartų skirtumas. Šiuo metu yra šeši. Pradėjome su septyniais kartais, tai tas kelias juda. Kalbant apie pensijas, yra labai aiškūs rodikliai – kelias yra įveikiamas, esame kelyje. Jeigu man reikėtų patarti prezidentui tą vertinimą, ką padarėme ir ką dar galime padaryti, turbūt tai kaip vieną iš argumentų – eiti ar neiti – išsakyčiau.

– Bet apskritai ta gerovės valstybės vizija tikriausiai nėra ir negalėtų būti baigtinė, ar ne? Visada juk bus kažkokių rodiklių, kuriuos norėtume gerinti.

– Tai – vienas dalykas. Antras dalykas – supraskime, kad gerovės valstybė nėra (apie tai, red. p.), kiek tu turi pinigų kišenėje. Yra daugybė tyrimų, kurie rodo, kad, pakėlus atlyginimą darbuotojui, jis tai prisimena tris mėnesius. Džiaugiasi, sako: „valio, motyvuotas esu“. Po trijų mėnesių pasižiūri į kaimyną, dar kažkur, į padidėjusias išlaidas, nes padidėjo išlaidos-padidėjo pajamos, žmogus toks yra, sako: „ne, man vis tiek trūksta“. Greičiausiai milijonierius nori tapti milijardieriumi, tas, kas turi kelis šimtus tūkstančių, nori tapti milijonieriumi. Žmogaus godulys yra natūralus, jo neišvengsi, bet gerovės valstybė yra apie tai, kiek yra skirtumų, kiek yra slenksčių, kiek yra atskirties.

Iš esmės gerovės valstybė yra atskirties mažinimas tarp atskirų grupių. Gali paimti žmones su negalia ir jų integravimą – manau, kad per kadenciją yra padarytas labai didžiulis žingsnis ta kryptimi. Yra tam tikri tektoniniai lūžiai, kuriuos prezidentui pavyko įgyvendinti. Tai ne tiesiog vienkartinis pinigų padidėjimas, ne kažkokia papildoma išmoka, o supratimo ir požiūrio visuomenėje pokytis: pokytis per tuos ketverius metus požiūryje į žmones su negalia – jis po truputį, po truputį (keičiasi, red. p.). Mes pradėjome kalbėti valstybės mastu, bet ir patys nuėmėme grandines Daukanto aikštėje. Ten buvo grandinės, per kurias nei žmogus su vežimėliu, nei mama su vežimėliu tiesiog pravažiuoti negali. Kam? Pradėjome klausinėti, kodėl jos čia kabo – saugumo suteikia? Nesuteikia. Atsiskiri nuo visuomenės? Kam to reikia? Patraukėme jas. Gali pradėti paprastus dalykus.

Mes gerąja praktikai apie tai dalinamės su ministerijomis, su savivaldybėmis. Žmonės po truputį daro panašiai, pažymi laiptus žmonėms su regėjimo negalia. Tai įtrauktumas yra vienas lūžis. Tos pačios pensijos – gali skaičiuoti šimtais eurų, kiek jos padidėjo per keturis metus, bet klausimas ne apie tai. Klausimas – kiek jos sąžiningai priartėjo bent jau prie vidutinio užmokesčio, kad tu neliktum su savo vienokia ar kitokia suma vis tiek neįperkantis. Ar tai išspręsta? Ne, bet tas lūžis yra. Visoms Vyriausybėms, kokia bebūtų, – Skvernelio ar Šimonytės – vis tiek tai jau yra užfiksuota. Tai tiesiog vyksta.

Tas pats nacionalinis saugumas. Kai 2019 metais prasidėjo kadencija, kokius pirmus dvejus metus buvo nuolatinė problema, kaip neiškristi iš to vadinamojo 2 proc. klubo. O iškristi galėdavai dėl to, kad Lietuvai sekasi per gerai – iš anksto yra apskaičiuojama suma, kuri atitinka 2 proc. BVP. Staiga mūsų ekonomika ūgteli daugiau, nei planuota ir tu iškrenti, nes BVP didesnis, tad tavo numatyta suma jau nebesieks 2 proc. O tame klube jau sėdi koks Trumpas (buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, red. p.), kuris priekaištauja. Tada tu skubiai, per porą dienų turi organizuoti tai Lietuvai – ar pasiskolinti pinigų, ar kitaip, – kad išliktum. Tai, kai prezidentas pradėjo kadenciją, vaizdas buvo toks. Šiandien mes kalbame apie 2 proc. nuo BVP kaip duotybę.

– Budrumą sukėlė ir karai, aišku.

– Be abejo, pasikeitusi geopolitinė situacija. Be abejo, išorinės grėsmės. Bet vėlgi – 2014 metais nereikėjo būti genijumi, kad matytum, jog Krymo aneksija yra žingsnis į labai didelę eskalaciją, bet tuo metu tie 2 proc. buvo sunkiai įgyvendinamas dalykas. Tai, manau, ne vienas tektoninis lūžis yra įvykęs ir tai yra būtent tas kelias link gerovės valstybės.

– Apskritai Lietuvos rinkėjai yra linkę rinkti šalies vadovą antrai kadencijai, bet tada, kai kandidatuoji nebe pirmą kartą, tenka atlaikyti didelę kritikos laviną, nes jau vertinami konkretūs darbai. Ruošiat šitam šalies vadovą?

– Aš manau, kad kai bus sprendimas, galima bus ruoštis. Iš esmės tą politinę darbotvarkę, kurią turi ir įgyvendina prezidentas, mes sekame nuolat. Rodikliai ar rinkimų kampanijos pažadai, atėjus dirbti į prezidentūrą, tikrai norisi, kad būtų daromi ir maksimaliai padaryti. Dėl tų priežasčių mes tuos rodiklius patys sekame, patys žiūrime, patys vertinamės. Jeigu reikės prezidentui diskutuoti su kažkuo, kas padaryta, kiek padaryta ir kaip padaryta, be abejo, jis bus pasiruošęs. Vis tiek penkeri metai yra didelis laiko tarpas. Be jokios abejonės, net jei nedalyvausi, tu įsivertinsi, kas tau, kaip valstybės vadovui, pavyko, kas nepavyko, kas, tavo manymu, turėtų būti tęsiama. Visa tai bus pasakyta.

Prezidentūros ir valdančiųjų santykiai

– Tikriausiai galima sakyti, kad rinkiminė kampanija jau savotiškai prasidėjusi, tai jaučiasi. Tiesa, vertinant Prezidentūros santykius su valdančiąja dauguma, net negaliu pasakyti, ar ji buvo labai išsikvėpusi. Praėjusią savaitę, po to, kai Seimas atmetė G. Nausėdos siūlymus dėl pokyčių pensijų sistemoje, jūsų kolegė Irena Segalovičienė sakė, kad bet koks šalies vadovo siūlymas valdantiesiems yra kaip „raudonas audėklas“. Kaip manote, ar per šiuos likusius metus dar įmanoma pasiekti, dirbant kartu su valdančiaisiais, kažką reikšmingesnio?

– Pradėkime nuo tos dalies apie prasidėjusią prezidento rinkimų kampaniją. Be abejo, ji yra prasidėjusi. Tą akimirką, kai ponas Veryga pranešė, jog dalyvaus prezidento rinkimuose, galima vertinti, jog kampanija prasidėjo. Po to, kai konservatoriai apsisprendė, kad prezidento rinkimuose kels premjerę, akivaizdu, kad rinkimų kampanija įsibėgėjo. Jei kažką iki tol galėjai vertinti kaip asmeninę antipatiją, nesutarimą, nepritarimą, idėjinius ginčus, kas visiškai natūralu, tai šiai akimirkai nori-nenori turi žiūrėti per rinkimų kampanijos prizmę, nes jei premjerė pasiskelbė einanti į prezidento rinkimus, akivaizdu, kad vienokiems ar kitokiems jos sprendimams įtaką daro arba gali daryti noras tapti valstybės vadove.

Nėra abejonių, kad į prezidentą žiūrima kaip į stipriausią konkurentą rinkimų kampanijos metu, nepaisant to, kad jis nėra žmogus, kuris pranešė, kad dalyvaus ir nėra apsisprendęs. Tas veikimas prieš galimą konkurentą jau vyksta. Iš esmės gaila to, kad neieškoma racionalių argumentų – kalbama ne apie sprendimus, o ką aš manau apie sprendimus pateikusį žmogų, instituciją. Tai nėra gerai. Kalbėkime apie aiškų paskutinį pavyzdį – pensijų antrosios pakopos siūlymą, galimybę atsiimti dalį lėšų. Pirminis argumentas buvo, kad palaukime Konstitucinio Teismo sprendimo, kuris pasakys, ar apskritai ta visa sistema nėra ydinga. Argumentas būtų logiškas, net suprasčiau, tuo argumentu remiantis, visų iniciatyvų atmetimą, bet realiai valdančiosios daugumos – liberalų – atstovų idėja atsiimti 10 tūkst. eurų praėjo. Reiškia, tas argumentas negalioja. Tas nenuoseklumas argumentuotėje leidžia galvoti, kad tiesiog sprendimai priimami dėl kitų priežasčių.

Bet grįžkime prie bazinių dalykų – ar žmonėms galimybė atsiimti iš pensijų fondų 25 proc. būtų naudinga? – Taip. Ar tai būtų nenaudinga pensijų fondams? – Taip. Supraskime, žaidimas yra toks, kad šiandien pensijų fondai, jei neklystu, yra sukaupę apie 4 mlrd. eurų. Tai 25 proc., grubiai tariant, yra milijardas. Dėl milijardo priimami patys įdomiausi ir keisčiausi sprendimai, čia jau tenka valdžios institucijoms rinktis – jos labiau su žmonėm, ar labiau su finansų institucijomis. Ir kiekviena renkasi. Šiuo atveju Vyriausybė pasirinko tam tikrą poziciją.

– Na, lobistai šiuo klausimu tikrai labai aktyviai veikia, tačiau pamenu, kad buvo darytos apklausos, kurių rezultatai parodė, kad gyventojai pokyčių norėtų.

– Taip, apie 80-90 proc., bet čia visiškai suprantama – kalbame apie žmonių pinigus, kiekvienas norėtų valdyti savo pinigus arba turėtų galimybę, juodai dienai esant, žinoti, kad tu iš savo banko indelio gali kažkiek pasiimti, jei yra toks poreikis.

– Bet, kaip valdantieji sako, tuomet jau žmonės pasiimtų ir nebebūtų atsakingo kaupimo, kai tu užtikrintai kaupi.

– Man visą laiką tai keistai atrodo. Visi mes gimėme šeimose, ėjome į darželius, mokyklas, universitetus – mokėmės, vieni mokėsi gal ekonomiką, kiti gal žurnalistiką ar filosofiją, ar dar kažką. Dauguma žmonių juk visiškai racionalūs. Visi turi šeimas, asmeninius biudžetus, kažkokiu būdu sugebame su tuo susitvarkyti. Žmonės iš esmės yra racionalūs. Taip, buvo laikai, kai „bobutės paskolos“ karaliavo, bet irgi – karaliavo labai nedidelėje gyventojų apimtyje. Visi kiti sugebėjo net didžiausių krizių metais išgyventi. (…)

Staiga, kai tu tampi Seimo ar Vyriausybės nariu, nusprendi, kad štai tu tai labai gerai žinai, ko visiems kitiems reikia, o visi kiti šiaip iš esmės yra durneliai, kurie, tu tik jiems leisk, ištaškys pinigus iki išprotėjimo. O tu vienas štai sėdi Vyriausybėje ir tvirtai žinai, kaip jiems visiems išgyventi, kaip teisingai padaryti, kad jie neprasiloštų, „neišvažinėtų“ pinigų atostogoms ar dar kažkam. Man visada labai keista, kai žmogus, gavęs postą, staiga pradeda galvoti, kad jis yra žiauriai už visus protingesnis, o visi kiti yra žiauriai nevykę ir neracionalūs.

– Jums atsakytų: Vyriausybė, kaip vykdomosios valdžios organas, yra tiesiogiai atsakinga už bet kokias pasekmes sprendimų, kuriuos ji priima, lengva jums baksnoti iš šono.

– Šioje vietoje atsakomybė yra Seimo. Pradėkime nuo to, kad čia yra įstatymu reguliuojama. Supraskime vieną: jeigu nepasitenkinimas sistema prievartinio įtraukimo yra toks didelis, koks yra dabar, anksčiau ar vėliau jis į kažką gali išsilieti. Gali išsilieti į estišką variantą, kur ne 25 proc., o 100 proc. galėtų išsiimti, bet ir ten neišsiėmė visi, nepaisant tokios galimybės. Bet jei žmonėms ir toliau įrodinėsi, kad jie yra nelabai protingi, ir tikrai nemoka elgtis su pinigais, tai anksčiau ar vėliau tu sukelsi tikrai didžiulį nepasitenkinimą, kuris tada jau grės visai sistemai.

Nekilnojamojo turto mokesčio drama

– Didžiulį nepasitenkinimą sukėlė ir siūlymas įvesti NT mokestį. Skambiai vadinta, kad dėl to „dužo lėkštės“ pačioje Vyriausybėje – ekonomikos ir inovacijų ministrė viešai ginčijosi su premjere, premjerė kvestionavo ministrės argumentus. Kaip jūs matote visą šį procesą? Prezidentas yra sakęs, kad jei NT mokestis yra priimamas, projektas turi eiti kartu su socialinėmis priemonėmis.

– Yra daug triukšmo dėl nieko. Apsibrėžkime, apie ką kalbame finansiškai: šiuo metu mes turime NT mokestį. Geresnį ar blogesnį, bet turime – pajamos iš jo į valstybės biudžetą yra apie 14 mln. eurų. Toliau viskas atsiduria tokioje neapibrėžtumo situacijoje, kai niekas nebegali ir nebenori pasakyti, o kiek bus surenkama į savivaldos biudžetus po to, kai priims vienokį ar kitokį įstatymą. Pirminis Finansų ministerijos skaičiavimas buvo žirklės tarp 18 mln., jei taikoma apatinė riba, ir 116 mln. eurų. Apie kurią ribą kalbame – 18 ar 116? Yra šioks toks skirtumas, nes nuo 14 iki 18 yra 4 milijonai. 4 milijonai valstybei yra niekas. Jeigu tiek triukšmo yra dėl keturių milijonų, labai keista. Jei imtume pono Lingės variantą, tą antrąjį, tai jo žemutinė riba yra apskritai 9,5 mln. eurų. Tai yra mažiau, nei dabar surenkama. Tai dabar ginčijamės dėl to, ar nusibraukti 5 mln. eurų iš biudžeto? Taigi, nelabai aišku, dėl ko triukšmaujama. Kyla klausimas, ar tai gali būti kvailumas, ar pretekstas.

Tema, kuri dabar dominuoja, yra apie sanglaudos arba kitų europinių fondų lėšų panaudojimą. Regionai nesulaukia ne milijonų. Regionai nesulaukia 1,6 mlrd. eurų Europos lėšų, nes Vyriausybė nesugeba padaryti savo darbo. Taip, mes juos galėsime galbūt panaudoti iki 2027 metų, bet jau dabar pusė laikotarpio yra praėję. Mes nepažengėme nė žingsnio į priekį. (…) Čia pasakoma, kad ai, nespėjama, vėl keičiame – šis bei tas. Kalbame apie 1,6 mlrd. eurų. Didžiulis lėkščių daužymasis ir svaidymasis dėl galbūt 4 milijonų, gal daugiau.

– Jei šis mokestis galiausiai visgi būtų teikiamas be socialinių pasiūlymų, ar prezidentas svarstytų jį vetuoti?

– Taip, be abejo. NT mokestis turi būti socialiai teisingas. Variantas, kur turtingi pradeda mokėti mažiau, o visi kiti moka, yra iš esmės neteisingas. Galima kalbėti apie dabar egzistuojančio įstatymo netobulumus, mačiau tą prieš „lėkščių daužymą“ vykusį pono Mitalo ir ponios Šimonytės susirašinėjimą, kuriame premjerė sakė, kad tai yra iš esmės neteisingas mokestis. Čia man truputį skamba skambučiai, nes, jei gerai prisimenu, tas neteisingas įstatymas buvo priimtas 2011 metais, kai premjeras buvo ponas Kubilius, o ponia Šimonytė buvo finansų ministrė. Tai akivaizdu, kad be jos tas neteisingas įstatymas nebuvo galimas priimti. Bet tebūnie. Tuo metu galbūt buvo kita situacija, reikėjo kažkokių kitokių sprendimų, bet vėlgi jis turėjo socialinį teisingumą, žmonėms suprantamą, kad jei tu esi labai turtingas, tu moki mokestį, jei ne – ne. Šiuo atveju tos sistemos nėra. Niekas nežino, ar tai mokestis, kurį labiau turės nešti vidurinė klasė, ar visuotinis, kur visi Lietuvos gyventojai turės pasidalinti, ar tos proporcijos išliks – ar turtingi turės mokėti daugiau, nes jų turtas brangesnis, o gal jie turės mokėti mažiau, nes pasikeitė visos sistemos? Tada tas neteisingumo jausmas yra didžiulis. Nemanau, kad prezidentas tokį įstatymą pasirašys.

– Vyriausybė tarsi prašo pasitikėjimo kredito, nes turime tokį įsipareigojimą tam, kad galėtume naudoti europines lėšas.

– Tą įsipareigojimą padarė ne kas kitas, o Vyriausybė. Padarė, be abejo, kadencijos pradžioje, kai atrodė, kad viskas bus daug lengviau, daug paprasčiau, daug geriau. NT mokestis buvo pristatomas ir visi tikėjomės, kad jis bus mokesčių reformos dalimi: padarome socialinį kontraktą – štai čia, tebūnie, visi, nors nemokėjome anksčiau, bet mokame visi, tačiau kitoje svarstyklių pusėje galbūt sumažėja kažkurie mokesčiai. Gal darbuotojams mokami mokesčiai, gal vartojimo mokesčiai, tas pats PVM ar dar kažkas. Žiūrėdamas į visumą žmogus galėtų suvokti, susiskaičiuoti tų visų reformų poveikį savo asmeniniam gyvenimui. Žmonės skaičiuoja savo pinigus. Vietoje to tu gauni vieną ingredientą. Tau iš pradžių pažada lietuvišką mišrainę. Tu galvoji, kad ji faina, skani, o rezultate gauni tik žirnelį. Na, aš negaliu pagal žirnelį įvertinti, ar salotos bus skanios. Čia tas pats atvejis, kai žmogus tvirtai žino, kad štai čia jį žada priversti mokėti, o ką už tai duos, kaip tai pasijaus jo bendrame gyvenime, jis nežino. Tai yra nesąžininga.

– Ne paslaptis, kad Prezidentūros santykiai su valdančiąja dauguma buvo įtempti. Ar jūs, žvelgdamas į praėjusius kelerius metus, galėtumėte pasakyti, kad iš jūsų pusės buvo padaryta viskas tam, kad būtų užtikrintas konstruktyvus darbas?

– Pradžioje konstruktyvus darbas turi vykti pačioje koalicijoje. Tai viena. Kai ten susitariama dėl konstruktyvaus darbo, daugeliu atveju, kadangi tai liečia įstatymus, konstruktyvus darbas turėtų persikelti į Seimą. Arba tau užtenka koalicijos balsų, arba tau reikia iš opozicijos ar valdančioje daugumoje nesančių frakcijų ir ten konstruktyviai dirbi. Tada konstruktyviai dirbi su Prezidentūra, ar pasirašys tuos įstatymus, kaip viskas atrodo. Tai čia yra sistema. Ar Prezidentūra, prezidentas padarė viską, kad darbas vyktų konstruktyviai? Manau, kad prezidentas padarė daug. Ar tai yra viskas – labai sudėtinga pasakyti. Jei tu kalbi, kalbi, kalbi, o tavęs negirdi, nenori girdėti ar apskritai (duodama suprasti, red.p.): „ai, netrukdyk mums gyventi“, tai kiek metų gali tai daryti?

Tas pats mokytojų streikas. Prezidentas jau sakė šį pavyzdį, bet jis toks simptomiškas: akivaizdu, kad artėja mokytojų streikas. Akivaizdu, kad viena profsąjunga nesutaria su ministerija ir Vyriausybe apskritai. Akivaizdu, kad dialogas nevyksta, nes pirmas dialogo žingsnis yra: „aš jus paduosiu į teismą, jei jūs bandysite streikuoti“. Na, su tokiu dialogu toli nenueisi. Prezidentas sako: jeigu reikia, aš galiu tarpininkauti, susėskime, bandykite kalbėtis, gal pavyks išvengti streiko. Reakcija – ne, nereikia, mes žinome, kaip. Na, jei žinote, tai darykite.

Politinė Nausėdos konkurencija

– Valdantiesiems priklausantys politikai ne kartą ir viešai, ir už uždarų durų prezidentą yra įvardiję kaip opozicijos atstovą. Visai neseniai A. Kubilius rašė, kad Prezidentūra tariasi su socdemais dėl rinkimų. Ar iš tiesų palaikote kontaktą su opozicinėmis jėgomis dėl palaikymo, savų kandidatų kėlimo ar nekėlimo prezidento rinkimuose?

– Kas yra gerai dabartinėje politinėje sistemoje, tai atsvarų principas. Natūraliai per tuos trisdešimt metų susiklostė, kad prezidento institucija yra galima atsvara valdančiajai daugumai tam, kad viskas nebūtų „kaip pasakiau, taip ir bus“. Taip yra susiklostę. Aš gerai atsimenu 2019-2020 metų situaciją, kai valdžioje buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, o opozicijoje buvo konservatoriai. Tuo metu ponas Karbauskis sakė, kad prezidentas atstovauja opozicijai ir daug kartų konservatoriai balsavo palaikydami prezidento iniciatyvas. Net tas garsusis įstatymas dėl rinkimų kartelės nuleidimo – prezidento veto buvo lemiamas, priimtas būtent konservatorių balsais. Kol tu esi opozicijoje ir ta atsvarų sistema veikia, prezidentas yra su tavimi, tau viskas faina – ir prezidentas fainas, ir elgiasi teisingai, jei jis yra atsvara Vyriausybei, kurioje tu nesi, tai šaunu, toks prezidentas ir turi būti.

Tada tu tampi Vyriausybe arba valdančiąja dauguma ir nebenori jokių atsvarų, sakai: „neaiškink, kaip mums gyventi, aš tau nesakysiu, kur tau eiti“. Tada ir: „kaip mus galima kritikuoti, mes vieninteliai tokie“. Taip nėra. Tai yra atsvarų sistema. Vyriausybė ir valdančioji dauguma turi suprasti, kad pergalė demokratiniuose rinkimuose nereiškia, kad tu galėsi viską visada daryti, ir visi darys taip, kaip tu pasakysi. Ne, taip nebus.

Dėl rinkimų – nėra apie ką kalbėti, kol prezidentas neapsisprendęs. Ar viena-kita opozicinė jėga galėtų palaikyti prezidentą, jei jis nutartų eiti į rinkimus – manau, kad taip, kodėl ne. Bet dabar kalbėti nėra apie ką.

– I. Šimonytė Eltai interviu sakė, kad būtų kitokia prezidentė nei G. Nausėda ir „nebandytų būti viskuo vienu metu“. Kaip komentuotumėte tokį premjerės pasisakymą?

– Jeigu aš būčiau premjeras, būčiau visai kitoks. Jeigu aš būčiau popiežius, būčiau visai kitoks. Man užtenka racionalumo suvokti, kad nei premjeru, nei popiežiumi aš nebūsiu. Manau, kad premjerė yra pakankamai racionali, jog suvoktų, kad turint penktadalio Lietuvos gyventojų palaikymą prezidentu tapti yra be galo sunku.

Kitas dalykas. Kai sakoma, kad būčiau vienijanti, tai tikrai premjero postas suteikia daug galimybių vienyti tiek koaliciją, kad lėkštės nedūžtų, tiek dirbti su opozicija, jei nori, kad praeitų tavo idėjos. Tai nesiseka. Tada grįžtame prie trečio dalyko: kai diskutuojame apie mūsų politinį išsidėstymą, Lietuva yra labiau premjerinė respublika. Tapęs premjeru, ypač su valdančiąja dauguma už nugaros, tu turi daugybę svertų, galimybių ir laiko pakankamai padaryti permainas, padaryti kažką gero. Šiuo atveju, būkim biedni, bet teisingi: kai gamykloje skyriaus vadovui nesiseka dirbti, o jis sako, kad direktoriumi aš būčiau geru, tai skamba taip... juokingai.

Skandalai dėl Bajarūno ir gyventojų permokų ESO



– Šiais metais diplomatijos sektorių sukrėtė neregėtas skandalas dėl dviejų ambasadorių – Matulionio ir Bajarūno. Prezidentūra ne kartą ragino Bajarūno atžvilgiu imtis nepriklausomo tarnybinio tyrimo, Vyriausybės vadovė tokią galimybę atmeta, bet visoje šioje lieka klausimas dėl tolesnio ambasados darbo – apie ambasadoriaus elgesį liudijo 13 darbuotojų, dabar jis atšauktas konsultacijoms. Kokią matote išeitį iš šios situacijos?

– Ko prašo Prezidentūra, tai netaikyti dvigubų standartų: jei tarnybinis tyrimas atliekamas dėl vieno ambasadoriaus, atlikti jį ir dėl kito, nes generalinio inspektoriaus tyrimas yra labai įdomus, kai tu išklausai vieną pusę ir neklausai kitos. Šiuo atveju – jei kažkas kažką kaltina mobingu, tai išklausyti kitą pusę greičiausiai reikėtų. Kaltinimai mobingu iš tiesų yra rimti. Čia nėra klausimas kažkur per vidurį – arba yra, arba nėra. Tai arba tyrimas parodo, kad tai yra ir tada sprendžiame ambasadoriaus atsakomybės klausimą, arba to nėra, ir tada kyla klausimas, dėl ko visa tai?

Ar tai kenkia Lietuvai – taip, be jokių abejonių. Ambasada dirba su laikinuoju reikalų patikėtiniu, ambasada neturi vadovo, dirbančio Londone. Ar Didžioji Britanija Lietuvai svarbi? Taip, daugybėje formatų: nuo Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) iki dvišalių santykių. (…) Yra didelis politinis svoris, kuris įsitraukęs į šį regioną ir yra vienas iš mūsų saugumo garantų, šalia kitų. Taip, ambasadorius ten reikalingas, bet ar yra už ką atleisti šitą? Aš neabejoju, kad žmonės gali būti nepatenkinti vadovu. Šiaip daugeliu atveju tu būni nepatenkintas vadovu – dirbti daug reikia.

– Bet prezidentas nesusitiko su tais darbuotojais ir išreiškė palaikymą ambasadoriui.

– Prezidentas buvo supažindintas su darbuotojų skundo esme, tai negali sakyti, kad jis nežino tos pusės. Prezidentas susitiko su ambasadoriumi ir jį išklausė. Suprantama, kad darbas savaitgaliais daug kam nepatinka, bjauru. Man nepatinka, mums nepatinka, bet dirbame, nes toks darbas. Tai aš žinau, kaip dirba ambasadoriai, ypač ten, kur yra didelės lietuvių bendruomenės: tu penkias dienas dirbi tą kasdienį ambasadoriaus darbą, o savaitgalį važiuoji susitikti su bendruomenėmis, nes šiaip nuvažiavęs šiokią dieną tu nieko nerasi, nes žmonės dirba. Tai tu dirbi savaitgaliais. Tam, kad tu dirbtum savaitgaliais, tavo darbuotojai turi dirbti savaitgaliais. Be abejo, tai nėra visada lengva, gali kelti nepasitenkinimą.

Ambasadorius yra labai svarbi pareigybė. Tam, kad jį paskirtum, reikalinga Vyriausybė, Seimas, prezidentas Lietuvoje ir kitos valstybės sutikimas. Tai nėra taip paprasta. Tai mėtytis patyrusiais ambasadoriais... Ar Bajarūnas yra naujas ambasadorius? Ne. Prieš tai jis buvo ambasadoriumi Maskvoje, kas yra vienas iš bjauriausių ir sunkiausių postų Lietuvos diplomatijoje, prieš tai – ambasadoriumi Švedijoje, kas irgi yra svarbi Baltijos regiono valstybė. Ar jis yra blogas? Nieko blogo iki tol negirdėjome. Ar jis nepadaro savo darbo? Tiek, kiek kalba nepriklausomi žmonės, kurie šiaip mato, tai sako, kad labai gerai dirba kaip ambasadorius. Mėtytis žmonėmis nebūtų atsakinga.

– Ar dėl skandalo su didžiulėmis gyventojų permokomis ESO prezidentas nesvarsto kelti klausimo dėl energetikos ministro Dainiaus Kreivio politinės atsakomybės?

– Pirmas klausimas, kurį mes keliame ir kuris turbūt yra žmonėms svarbiausias: kokiu greičiu ir kaip bus grąžintos permokos žmonėms. Kalbame apie 160 mln. eurų, kas yra gerokai daugiau, nei žmonės sumokėtų NT mokesčio per metus, tai šiuo atveju prezidento pozicija išsakyta labai aiškiai: jokių ten 10-15 metų, jokių žaidimų. Per metus turi būti grąžinta. Šiuo atveju, bus kalbama tiek su ministru, tiek su „Ignitis“ apie tai, kad tai, kad ką paėmėte iš žmonių, privalote grąžinti greitai.

Antras dalykas, tai, be abejo, reikia įsivertinti, kaip tai atsitiko. Ministro atsakomybė yra vienas iš variantų, bet pirmiausia turbūt reikėtų kalbėti apie ESO ir jų motininės bendrovės vadovų argumentaciją, paaiškinimą, kas įvyko. Kai kalbame apie ministro atsakomybę, po juo yra didžiulė bendrovė, kurios sprendimai ne pirmą kartą kelia abejonės. Tai bus aiškinamasi.

– Dėkoju už pokalbį.