Prezidentūros teigimu, šiuo metu antstoliai neretai uždirba iki 100 proc. nuo išieškomos skolos, ypač dideli antkainiai taikomi išieškant mažas skolas. „Lietuvoje vidutiniškai per mėnesį antstolis uždirba 10 tūkst. eurų, o kai kurių alga siekia 37 tūkst. eurų – daugiau negu Europos Sąjungos vadovas“, – pristatydama pataisas teigė Prezidentūra. Jos duomenimis, antstolių atlyginimai ribojami ir kitose šalyse: Latvijoje, Estijoje nustatyta riba – po 15 proc., Airijoje – 5 proc., Anglijoje – 7,5 proc., Suomijoje – 0,5 procento. Susiję straipsniai: Sunku tuo ir patikėti: Seimas vienu klausimu sutaria bene vieningai Grybauskaitė teikia Seimui pataisas: siekia užkirsti kelią antstolių lupikavimui Pataisomis taip pat siūloma įtvirtinti privalomą skolininko informavimą, draudimą kreditoriui samdyti skirtingus antstolius dėl to paties skolininko ir prievolę viešai skelbti antstolių algas. Taip pat siūloma griežtinami antstolių nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Numatoma vykdymo bylos administravimo išlaidas sieti su antstolio realiu darbu, o ne su išieškoma suma, kaip yra šiandien. Taip pat numatoma riboti galimybes atlikti perteklinius veiksmus. „Dabar antstoliai net ir turėdami informaciją apie žmogaus pajamas nepagrįstai užsako perteklinę informaciją iš įvairių registrų, net tokių kaip Jūrų ir vidaus vandenų laivų registras, Geležinkelio riedmenų registras. Šie pertekliniai veiksmai išpučia antstolio išlaidas ir yra įskaičiuojami į skolininko sąskaitą“, – yra teigusi Prezidentūra. Seimas praėjusią savaitę ėmėsi svarstyti Vyriausybės parengtas pataisas dėl antstolių vykdymo išlaidų. Pagal jas, notarų atlyginimo ir antstolių vykdymo išlaidų nebūtų privaloma derinti su notarų ir antstolių organizacijomis, o prerogatyvą nustatyti notarų atlyginimo ir antstolių skaičiuojamų vykdymo išlaidų dydžius turėtų valstybė – Teisingumo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija. Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos narė Dovilė Šakalienė anksčiau pranešė teiksianti pataisas, kurios leistų mažų skolų valstybės naudai išieškojimą iš antstolių perimti pačiai valstybei, stabdyti antstolio sprendimo vykdymą, kai antstolio veiksmus žmogus apskųstų, apribotų papildomas išieškojimo vykdymo išlaidas, sukurtų informacinę liniją konsultuoti žmonės, susidūrusius su antstoliais. Taip pat siekiama nustatyti standartinį antstolių būtinųjų vykdymo išlaidų dydį, jis nepriklausytų nuo išieškomos sumos ir siektų iki 10 eurų.

